לראשונה זה 80 שנה: המהלך הביטחוני ההיסטורי של יפן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר . והפעם: התנאי של פוטין לפגישה עם זלנסקי, טוקיו חוזרת לייצא נשק לחו"ל ומיליארדר הקריפטו שתובע את טראמפ.

רוסיה

פוטין מוכן להיפגש עם זלנסקי - רק בתנאי אחד

הקרמלין הודיע השבוע כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מוכן להיפגש עם מקבילו האוקראיני וולודימיר זלנסקי - אבל רק בתנאי חתימה על הסכם סיום המלחמה בין המדינות.

ולדימיר פוטין / צילום: Reuters, Sputnik/Kristina Solovyova/Pool

"הפגישה יכולה להיות רק למטרת חתימה על הסכמים", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב בטלוויזיה הממלכתית. לדבריו, פוטין פתח את הדלת לשיחות עם אוקראינה, אבל רק אם הפגישה תהיה "פרודוקטיבית" . או במילים אחרות, רוסיה מבהירה שכל עוד לא תהיה הצעה שמתאימה לה - אין על מה לדבר.

המשמעות, על פי מומחים, היא שרוסיה מאותת שהמלחמה לא קרובה לסיום. פוטין שולט בחלקים גדולים של אוקראינה וסביר להניח שלא יחזיר אותם. זלנסקי מצדו לא יכול לחזור לאוקראינה עם הצעה כזו.

בתחילת השנה המלחמה בין הצדדים ציינה 4 שנים. הרוסים אמנם כבשו כ־20% משטחה הריבוני של אוקראינה, אבל היקף האבדות שלהם עצום, ולפי הערכות עומד על יותר מ־325 אלף הרוגים. בצד האוקראיני המספר המוערך נע בין 100 ל־180 אלף הרוגים, בהם אזרחים.

יפן

לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: טוקיו בדרך לייצא נשק

יפן הציגה השבוע את הרפורמה הגדולה ביותר של חוקי יצוא הנשק זה עשרות שנים, והודיעה על ביטול ההגבלות על מכירת נשק לחו"ל. יפן הסירה הגבלות יצוא שחסמו כמעט כל עסקת נשק לאחר מלחמת העולם השנייה, וכעת הממשלה תאשר כל מכירה בנפרד. המהלך פותח דלת ליצוא כלים מתקדמים - אוניות קרב, טילים ומערכות צבאיות מורכבות. כחלק מהרפורמה, יפן התחייבה לבצע בדיקות קפדניות בעת אישור כל עסקה.

ההחלטה התקבלה ממספר סיבות כלכליות: ראשית, חברות מקומיות פיתחו מערכות צבאיות, אך מכרו בהיקפים קטנים יחסית, רק לצבא היפני. שנית, היקף ייצור כזה לא מאפשר הפחתת עלויות.

חייל בצא היפני / צילום: Reuters, Toru Hanai

בנוסף, תעשיית הנשקים הגלובלית פורחת בגלל חוסר היציבות הגיאופוליטית. "אף מדינה כבר לא יכולה להגן על שלומה וביטחונה בעצמה, ושותפות בין מדינות התומכות זו בזו היא הכרחית", כתבה ראש ממשלת יפן סנאה טקאיצ'י ברשת החברתית X.

גורמים רשמיים בטוקיו אמרו לרויטרס כי שורת מדינות, בהן פולין והפיליפינים, כבר במגעים עם יפן. בין השאר, דווח כי יצוא ספינות מלחמה משומשות לפיליפינים כבר על הפרק . שר ההגנה הפיליפיני גילברטו תאודורו בירך על שינוי חוקי היצוא של יפן, ואמר כי הוא יעניק למדינתו "גישה לאמצעים ביטחוניים באיכות גבוהה, אשר יתרמו ליציבות האזורית באמצעות הרתעה".

בין־יבשתי

דוח חדש: משבר האקלים משבש בחירות ברחבי העולם

מחקר חדש של המכון הבינלאומי לדמוקרטיה וסיוע בבחירות (IDEA), ארגון בין־ממשלתי שפועל לקדם ערכים דמוקרטיים ברחבי העולם, מצא השבוע שגלי חום, שיטפונות ושריפות יער משפיעים יותר מבעבר על האופן שבו אנשים בוחרים את המנהיגים שלהם.

החוקרים גילו שבעשרים השנים האחרונות, לפחות 94 מערכות בחירות ב־52 מדינות שובשו בגלל אסונות הקשורים לאקלים. ובשנה שעברה בלבד, זה התרחש ב־23 בחירות.

כשאסון טבע מכה במדינה, התשתיות מתמוטטות ואנשים נאלצים לעזוב את ביתם ולא יכולים להגיע לקלפיות / צילום: Reuters, Robert Galbraith RG/DH

איך זה קורה? לפי החוקרים, בכמה דרכים. כשאסון טבע מכה במדינה, התשתיות מתמוטטות ואנשים נאלצים לעזוב את ביתם ולא יכולים להגיע לקלפיות. התוצאה: המדינה צריכה לדחות את הבחירות . בשנת 2019 לדוגמה, במוזמביק, ציקלון הרס אלפי בתים והוביל להרוגים רבים. האסון, על פי המחקר, השפיע על תוצאות הבחירות לנשיאות.

שרה בירץ', פרופסור למדעי המדינה בקינגס קולג' בלונדון ומחברת המחקר, סבורה שמדינות צריכות לתזמן את מועדי בחירות בהתאם לעונות בהן אסונות טבע יותר נפוצים. לדבריה, אפילו ארה"ב עדיין מקיימת בחירות בנובמבר - חודש בו הוריקנים יותר נפוצים באזורים מסוימים באמריקה.

ארה"ב

"סוחטים אותי": מיליארדר הקריפטו שתובע את טראמפ

מיזם הקריפטו וורלד ליברטי (World Liberty Financial) של משפחת טראמפ נתבע על ידי אחד מתומכיו המיליארדרים בגין טענות לסחיטה. ג'סטין סאן, מיליארדר מהונג קונג, האשים את החברה "בתוכנית בלתי חוקית" להחרמת אסימוני WLFI שלו, מטבע קריפטוגרפי שהונפק על ידי החברה.

דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Kevin Lamarque

סאן טוען כי החברה, שנוסדה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובנו אריק, "הקפיאה" שימוש בכל המטבעות שלו. וורלד ליברטי הכחישה את האשמות וטענה שסאן "משחק את תפקיד הקורבן תוך כדי העלאת האשמות חסרות בסיס כדי לכסות על התנהגותו הבלתי הולמת".

סאן עדיין נחשב לתומך נלהב של טראמפ ועמדתו בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים, אך טוען כי "אנשים מסוימים" בוורלד ליברטי פועלים מאחורי הגב של הנשיא. " הם הקפיאו שלא בצדק את כל המטבעות שלי ואיימו להשמיד אותם - ללא כל הצדקה ראויה", הוא כתב ברשתות החברתיות.

סאן השקיע 45 מיליון דולר בוורלד ליברטי, וטען בעבר כי אסימוני WLFI שלו הוערכו ביותר ממיליארד דולר. מאז ספטמבר, מחירו של אסימון WLFI בודד צנח מ־31 סנט לפחות מ־8 סנט.