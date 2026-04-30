איש סודו של טראמפ לשעבר מואשם: ניסה להתנקש בחיי הנשיא

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: הליכים פליליים נפתחו נגד ראש ה־FBI בעקבות איומים על הנשיא האמריקאי, וההצעה השנויה במחלוקת של בן גביר שהודו שוקלת.

סין

בייג'ינג אוסרת על מכירת רחפנים בגלל "המציאות הביטחונית"

דווקא בסין - מעצמת רחפנים עולמית - יהיה קשה יותר להטיס כלי טיס בלתי מאויש, עם כניסתן של תקנות חדשות לתוקף. על פי אותן תקנות, אסור למכור, להשכיר או להכניס רחפנים לבייג'ינג. בעלי רחפנים נדרשים לרשום את המכשירים שלהם במשטרה, לעבור הכשרה מקוונת ולקבל אישור לטיסה בשטח פתוח.

בייג'ינג סוגרת את השמיים לרחפנים / צילום: Reuters, CFOTO/Sipa USA

אז למה דווקא עכשיו? לטענת הרשויות במדינה, "אתגרי בטיחות" התעצמו במרחב האווירי, ולכן הוחלט למצוא את "האיזון הנכון" בין פיתוח טכנולוגי לביטחון הציבור. אולם, מאחורי הניסוח הזהיר מומחים אמרו ל-BBC כי "עומדת גם מציאות ביטחונית". סין מתמודדת עם מתחים גיאופוליטיים גוברים, בין השאר עם הסלמה במתיחות מול טייוואן, ואינה יכולה להמשיך במדיניות של "שמיים פתוחים" ללא פיקוח.

הפרדוקס הגדול הוא שסין בנתה את האימפריה הזו בעצמה. חברות כמו DJI שבסיסה בשנג'ן, מובילות את שוק הרחפנים העולמי. בסין רשומים למעלה מ־3 מיליון רחפנים, ויש להם שימוש רחב - החל מחקלאות ועד משלוחי אוכל.

ארה"ב

ראש ה־ FBI מואשם באיומים על חייו של טראמפ

ג'יימס קומי, לשעבר מנהל הלשכה הפדרלית לחקירות (FBI), הופיע השבוע בבית המשפט הפדרלי בווירג'יניה, יום לאחר שהואשם בשני סעיפים פליליים: איום על חיי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ופרסום הודעות מאיימות. כל אחד מהסעיפים נושא עונש מרבי של חמש שנות מאסר.

ג'יימס קומי, לשעבר מנהל ה-FBI ודונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: Reuters, Carlos Barria, Jonathan Ernst

האישומים נובעים מפוסט שג'יימס פרסם באינסטגרם במאי 2025, ובו תמונת צדפות המסודרות לצורת המספר "8647". טראמפ ותומכיו פירשו את המספר כאיום: 47 מתייחס לטראמפ כנשיא ה־47 של ארה"ב, ו־86 הוא סלנג אמריקאי שמשמעותו "הוצאה מהמערכת". לפי התביעה, הדבר עשוי לרמוז גם על איום ממשי בפגיעה פיזית בנשיא.

קומי, שכיהן כראש ה־FBI עד 2017, מחק את הפוסט לאחר גל ביקורת, וכתב כי לא היה מודע לכך שחלק מהאנשים מקשרים את המספרים לאלימות. עוד ציין קומי כי הוא מתנגד לאלימות "מכל סוג".

עורך דינו פטריק פיצ'ג'רלד טוען שמדובר "בתביעה נקמנית" שמטרתה להעניש את קומי על דעותיו הפוליטיות ותמיכה ביריביו של טראמפ. בשלב זה, קומי שוחרר ללא תנאים מיוחדים. הדיון הבא צפוי להתקיים בצפון קרוליינה.

הודו

הפתרון האכזרי למאבק במהגרים - תנינים ונחשים

תכתובת פנימית של כוחות שמירת הגבול של הודו (BSF) חשפו השבוע הנחיה חדשה ויוצאת דופן לפיה על יחידות בשטח לבחון "היתכנות פריסת זוחלים בפרצות בגבול" עם בנגלדש. הגבול המשותף לשתי המדינות הוא אחד הארוכים בעולם - כ־4,100 קילומטר בסך הכול - ועובר דרך ביצות, נהרות ועמקים שקשה עד בלתי אפשרי לגדר.

הרקע: ממשלת מודי, לאומנית־הינדית במהותה, טוענת כבר שנים שמהגרים מבנגלדש מהווים "איום דמוגרפי".

הפתרון המוצע, שנשמע כמו עלילה של סרט מדע בדיוני, מעורר גלי ביקורת בהודו. בין היתר, חוקרים ופעילי זכויות אדם מציינים בעיה בסיסית - תנין אינו מסוגל להבדיל בין מהגר בלתי מורשה לבין דייג מקומי.

מומחי טבע מזהירים שתנינים יתקשו לחיות בביצות ועשויים למות. בנוסף, לדבריהם, נחשים ארסיים שישוחררו לאזורים הנתונים לשיטפונות עלולים להגיע לשכונות מגורים ולסכן קהילות שלמות של דייגים וחקלאים.

כיום, אין תקדים מודרני לשימוש בטורפים כגדר גבול. בעבר דווח כי גם טראמפ שקל רעיון דומה כדי למנוע ממהגרים לחצות את הגבול לארה"ב. גם בישראל הוצע רעיון דומה, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לשב"ס לבחון שימוש בתנינים מחוץ לגדרות בתי הכלא הביטחוניים.