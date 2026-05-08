יאן קום, מייסד וואטסאפ אשר עשה את הונו ממכירתה לפייסבוק ומאז הוא אחד הפילנתרופים הגדולים לגורמים יהודים, תרם 200 מיליון דולר לבית החולים שערי צדק, אשר ישנה בעקבות זאת את שמו לבית החולים 'קום-שערי צדק'. "היה לנו חשוב מאוד להוסיף את השם ולא להחליפו לגמרי, מתוך כבוד למייסדי בית החולים לפני 125 שנים", אומר מנכ"ל בית החולים יונתן הלוי.

קום לא נפגש אישית עם חברי בית החולים, אך קום מספר כי הקשר בין הקרן המשפחתית של קום נוצר כבר לפני עשור. "הנהלת הקרן הפילנתרופית של קום בראשותה של קרובת משפחה שלו בשם יאנה קליקה, כינסה מספר בתי חולים במלון וולדורף אסטוריה כדי שיציגו להם פרוייקטים אפשריים. אנחנו זכינו אז בתרומה של 15 מיליון דולר, על בסיסה הוקם בניין יקום שלנו, לרפואת ילדים, שעכשיו ניתן לחשוף שזהו בעצם בניין על שמו של יאן קום". מאז תרמה קרן קום עוד כ-10 מיליון דולר לבית החולים.

הלוי מציין כי לאורך השנים תרם קום כנראה מיליוני דולרים גם לבתי חולים נוספים וכן לאקדמיה. אחת התרומות המוכרות שלו היא לבניין הננוטכנולוגיה באוניברסיטת תל אביב. עוד תרם בישראל סכומים של בין מאות אלפי לכמה מיליוני דולר לעיר דוד, ל"כח המשימה מכבי" הנלחם ב-BDS, ל-AIPAC. הוא תרם גם לאקדמיה בארה"ב, בין היתר לאוניברסיטאות פורדהם וסטנפורד.

התרומה הנוכחית תשמש להקמת מגדל אשפוז חדש, והיא מקבעת את מעמדו של שערי צדק כבית החולים הגדול ביותר בירושליים. "אף אחד לא יכול לקחת מהדסה את היותר בית היוצר של הרפואה האוניברסיטאית בירושליים", אומר הלוי. "אבל כן, אנחנו היום גדולים בכל פרמטר".

הלוי מעריך כי ההחלטה לתרום דווקא לשערי צדק לא הושפעה מערכי בית החולים, שהינו בית חולים דתי. "אנשים תורמים לאנשים. התרומה היא על בסיס הקשר שנוצר עם השנים בין ההנהלה שלנו לבין הקרן".

לא אוהב שקוראים לו "יזם"

קום הוא מיליארדר ופילנתרופ לא רגיל. הוא לא אוהב שקוראים לו "יזם", ואומר 'יזמים הם אנשים שאוהבים לעשות כסף, אני אוהב לעשות מוצרים שעוזרים לאנשים'. באחת ההופעות התקשורתיות היחידות שלו, קום השתתף בכנס DLD במינכן וסיפר כי החליט לא להוסיף פרסומות לוואטסאפ כי גדל באורקראינה הסובייטית, עולם ללא פרסומות. 'זה היה נראה לי לא בסדר לדחוף פרסומות לתוך שיחות בין אנשים".

אחרי שפייסבוק רכשה את וואטסאפ, הוא נשאר לעבוד בפייסבוק כמה שנים אך על פי השמועות עזב בגלל ויכוח על פרטיות, עניין שבעבר אמר שהוא חשוב לו מאוד, כמי שגדל במדינה שהפרה את הפרטיות של אזרחיה באופן תדיר.

בראיון עם ג'ין לי, אחת המהנדסות מתחילת דרכה של החברה, סיפרה לי כי קום העדיף אפליקציה רזה ודלה בפיצ'רים, הפוך מהמתחרה הסינית WeChat. זו הייתה החלטה מכוונת, 'כדי שגם סבתא בכפר נידח תוכל להשתמש באפליקציה'".

קום נולד ב-1976 בקייב שאוקראינה והיגר עם אמו לארה"ב בגיל 16. אביו נשאר באוקראינה והיה אמור להצטרף אל המשפחה, אך האיחוד לא התרחש בסופו של דבר וב-1997 האב נפטר מסרטן. קום ואמו פרנסו את עצמם בעבודות צווארון כחול.

קום למד תכנות, פרש מן הלימודים לטובת תפקיד מהנדס ביאהו, והצטרף לצוות חשיבה בתחום המחשבים שם פגש את מייסדי נאפסטר. אחרי תקופה של עבודה ביאהו, הוא פרש לטובת טיול מסביב לעולם, הגיש מועמדות לעבודה בפייסבוק אך סורב.

ב-2009, קצת אחרי הולדת האפ סטור של אפל ומהפיכת הטלפונים החכמים והאפליקציות, קום השיק את וואטסאפ, והאפליקציה הפכה פופולארית במיוחד בקרב דוברי רוסית בעמק הסיליקון, אשר השתמשו בה בין היתר כדי לתקשר עם קרובים שלהם בכל ארה"ב והעולם, ואחר כך בקרב כלל הציבור (אם כי בארה"ב היא מעולם לא זכתה לפופולאריות דומה לזו שיש לה בישראל).

וואטסאפ שנמכרה לפייסבוק (ביום מטא) ב-2014 ב-19.3 מיליארד דולר. הונו הוערך ב-2023 ב-15.2 מיליארד דולר על ידי פורבס, ושווי זה העניק לו את המקום ה-44 ברשימת עשירי ארה"ב של המגזין.

מאז הפך קום כאמור לפילנתרופ, בעיקר לנושאים יהודים, כאשר ב-2022 תרם סכומים משמעותיים לארגונים יהודים כדי שאלה יגישו סיוע לאוקראינה עם פרוץ המלחמה מול רוסיה.

בפברואר 1996 הוצא נגדו צו הרחקה מבת זוג לשעבר, אשר טענה כי איים עליה. קום אמר: "אני מתבייש בהתנהגות שלי, שחייבה אותה לנקוט צעדים משפטיים".

ב-2023 הוא קנה ב-65 מיליון אירו בית ברביירה הצרפתית.