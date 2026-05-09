חברת הדירוג S&P אישרה מחדש את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A והותירה את תחזית הדירוג על "יציבה". החלטה זו משקפת את הערכת החברה כי הסכמי הפסקת האש בין ישראל לחמאס ובין ארה"ב לאיראן יחזיקו מעמד ברובם, ובכך יפחיתו את סיכוני הביטחון המיידיים. למרות שהסביבה הביטחונית נותרת תנודתית והמתחים מול איראן (ושלוחיה לרבות חיזבאללה בלבנון) נמשכים, כלכלני S&P מעריכים כי ללא הסלמה צבאית רחבה נוספת, ההשלכות המאקרו-כלכליות יהיו מוגבלות והמשק הישראלי יתחיל להתאושש מהמחצית השנייה של 2026.

לצד הסיכונים הגיאופוליטיים, החברה מציינת לחיוב את עוצמת הכלכלה הישראלית, הנשענת על מגזר ההייטק חדשני, ייצוא שירותים חזק ויתרות מט"ח גבוהות.

עם זאת, הדירוג נותר תחת לחץ בשל הוצאות הביטחון הגבוהות, שצפויות לעמוד על מעל 7% מהתוצר בשנת 2026 ולהישאר ברמה גבוהה בטווח הבינוני. לפי התחזית, הצמיחה הכלכלית צפויה להגיע לשיעור של כ-5.9% בשנת 2027 עם החזרה לשגרה, אך הגירעונות הממשלתיים ימשיכו להעלות את יחס החוב, שצפוי להגיע ל-68% מהתוצר עד שנת 2029.