הפעם זה סופי? רביב צולר מונה ליו"ר מגדל ביטוח

דירקטוריון מגדל ביטוח אישר היום (א') את מינויו של רביב צולר לתפקיד יו"ר החברה לתקופה של 3 שנים. צולר יחליף את פרופ' אמיר ברנע. המינוי כפוף לכך שרשות שוק ההון בראשות עמית גל לא תתנגד למינוי, שמסתמן כי לא ייתקל בהתנגדות של הרגולטור.

● שאלת השעה | מומחים טוענים: הדולר יכול לקפוץ מחדש בשני תרחישים

● שאלות ותשובות | הסערה והאותיות הקטנות: האם בקרוב תקבלו עוד אלף שקל בחודש?

צולר, פרש בסוף 2024 מתפקיד מנכ"ל ענקית המינרלים ICL (לשעבר כי"ל) משמש כיום גם כיו"ר חברת טופ גאם שמתמחה בייצור ושיווק של סוכריות גומי ותוספי תזונה. צולר חוזר לענף הביטוח אחרי שבשנת 2018 פרש מתפקיד מנכ"ל איידיאי , החברה הבת של ביטוח ישיר.

כזכור, מגדל ניסתה למנות לתפקיד את פרופ' רוני גמזו, יו"ר החברה האם מגדל אחזקות. אולם ברשות הבהירו כי הם מתנגדים לכפל תפקידים כזה ומעדיפים הפרדה ברורה בין חברת האחזקות לחברה הבת המנהלת את כספי העמיתים.

הבקשה של ברנע לפרוש לפני יותר משנה, לאחר שנה וחצי בלבד בתפקיד, חשפה פעם נוספת את מערכת היחסים המורכבת בין שלמה אליהו, הבעלים של מגדל, לרגולטור. ניתן לראות עד כמה חוסר היציבות במגדל היה גדול לאורך השנים מכך שלא פחות מ-15 יו"רים ומנכ"לים שונים התחלפו במגדל מאז ששלמה אליהו רכש את השליטה בחברה בשנת 2012.

בין בכירי החברה לאורך השנים נמנים שמות כמו המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, פרופ' עודד שריג, מוטי רוזן, יוסי בן ברוך, ניר גלעד, שופט בית המשפט העליון לשעבר חנן מלצר, אלוף במיל' יפתח רון-טל, ענת לוין, שגיא יוגב ועוד.

מגדל אישרה לאחרונה גם את מינויים לדירקטוריון של ענת גואטה (לשעבר יו"ר רשות ניירות ערך), בארי בן זאב (לשעבר משנה למנכ"ל בנק הפועלים) ופרופ' אפרים צדקה.