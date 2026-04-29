בגיל 14 החל פלג דודוביץ את היזמות הראשונה שלו: הנחיית בר־מצוות. "לא זוכר איך, אבל המפעיל של אחד האירועים שהייתי בו נתן לי את המיקרופון, והתחלתי להנחות במקומו, כאילו בטבעי כזה". זה קרה בעיר הולדתו, ראשון לציון, ומהר הגיע שמו של המנחה הצעיר לאוזניהם של מארגני בר־מצוות, שהחלו להציף אותו בהזמנות, עד כדי כך שנאלץ להסתייע במנחים נוספים מערי הסביבה ואפילו מתל אביב, אותם העסיק כדי לעמוד בביקוש. "הייתי טוב כנראה אז הדרישה גברה".

השגשוג בתחום עצר כשדודוביץ התגייס לצה"ל, לשירות סדיר בחיל האוויר. לאחר מכן למד לתואר ראשון בחשבונאות ומשפטים באוניברסיטת תל אביב, אותו סיים בהצטיינות. בהמשך התמחה אצל שופט בית המשפט העליון בדימוס אורי שוהם.

פלג דודוביץ (37) אישי: נשוי + 2, גר בתל אביב

השכלה: תואר ראשון במשפטים וחשבונאות בהצטיינות

עוד משהו: מלמד נדל"ן באוניברסיטת רייכמן מגיל 28

אסקפיזם: פודקאסטים והרצאות במתמטיקה, טכנולוגיה ופוליטיקה

לאחר זמן קצר שבו עבד במשרד הרצוג, פוקס נאמן, הבין דודוביץ: הוא רוצה לעסוק בנדל"ן. לקראת סוף העשור שעבר החל לבדוק השקעות בתחום - והיעד הראשוני שלו היה פולין.

הוא החל לפקוד את ורשה בתדירות גבוהה, בהתחלה כדי ללמוד את מה שקורה שם, ולאחר מכן כדי לרכוש נכסים לעצמו ולמשקיעים אחרים שעבד עמם. בסופו של דבר רכש עבור עצמו ועבורם 15 דירות סטודיו, שנחשבו אז ללהיט גדול בעיר. אלה היו הרכישות הראשונות שלו, שלדבריו התבררו כהשקעה מוצלחת מאוד.

הפרק הפולני הסתיים בקורונה, שהשאירה אותו בארץ וחייבה אותו לשנות מסלול. ואז הוא הקים את פרופדו (Propdo).

פרופדו החלה כסטארט־אפ לתחזיות מחירים של נדל"ן, שעיצב דודוביץ עם אנשי טכנולוגיה ומחשוב. החברה הונפקה באוגוסט 2022 בבורסה בתל אביב וגייסה 16 מיליון שקל לפי שווי של 100 מיליון שקל, אחרי הכסף.

אך העיתוי התברר כבעייתי, עקב שינוי האקלים הפוליטי, החברתי והביטחוני שחל בשנים האחרונות. "כל התיאבון של השוק לטכנולוגיות נגמר, והוא חזר לריאלי", מספר דודוביץ. "הבנו שאי אפשר ללכת עם הראש בקיר, כי המשקיעים לא ילכו איתנו. לכן נכנסנו לתחום שזיהינו כלוהט: התחלנו לקנות חברות התחדשות עירונית שבגלל המצב נקלעו למשבר".

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אייפון

צ'ט או קלוד?

צ'ט

פריז או ניו יורק?

ניו יורק

אקסל או פאוור פוינט?

אקסל

דירה או מניה?

גם וגם

ת"א 35 או 500 S&P?

ת"א 35

מאז 2023 פרופדו עוסקת במיזוגים ורכישות של חברות להתחדשות עירונית, שהצליחו מהפן הנדל"ני שלהן, אך כשלו פיננסית עקב הרעת תנאי המימון ושוק הנדל"ן. עד היום השתלטה החברה על שש כאלה, ובימים אלה היא בדרך לשביעית.

"בזכות החברות האלה יש לנו צבר של יותר מ־28,000 יחידות דיור לשיווק ב־120 פרויקטים ברחבי הארץ - בצפון, בדרום, במרכז, בתל אביב, בירושלים. יצרנו מודל שנותן פתרון מימוני לאותן חברות, והעובדה שאנחנו חברה ציבורית נותנת להן עוצמה אחרת". פרופדו נסחרת כיום לפי שווי של כ־190 מיליון שקל.

המודל כולל את השארת אנשי הנדל"ן של אותן החברות. "מעניינת אותנו הפלטפורמה של החברה, כלומר הפרויקטים שעליהם עבדה ואלה שהיא עובדת עליהם, אך גם האנשים עצמם, הדנ"א שלהם, הייזום שלהם, הניהול שלהם. בעצם אנחנו באים כשותפים, אבל קונים את השליטה. אנחנו לא מעורבים ביומיום, אבל אנחנו כן באסטרטגיה ובמימון ובתקציב".

אילו כישלונות היו לך?

"בראש ובראשונה העובדה שהטכנולוגיה לא הבשילה, כי האמנתי מאוד במוצר. אולי סיבות מאקרו גרמו לזה, אבל אלה החיים".

מי השפיע עליך במהלך הדרך?

"אבא שלי דורי, שהוא ממייסדי ומבעלי השליטה בקבוצת האנרגיה דוראל. היינו עושים הליכות יחד, ובמהלכן שמעתי וספגתי ולמדתי ממנו כל כך הרבה. הוא באמת יזם מחונן ונדיר ביכולות שלו.

"כשקניתי את 15 הדירות בוורשה, עוד לא היה לי מימון, אבל למרות זאת חתמתי איתם על הרכישה. השיעור שלמדתי היה: כשאתה מוצא הזדמנות, אל תחפש קודם את המימון ואחר כך תבצע את העסקה. תביא קודם את העסקה והכסף יבוא".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"אני מקווה שעדיין מנהל את פרופדו, כחברה מפוארת בתחום הנדל"ן".