"למדתי לא לפחד מהבידול שלי, אלא למנף אותו לאימפקט אמיתי"

מירה עוואד־ח'רייש היא האישה הערבייה הראשונה שמונתה לשותפה בחברת ייעוץ אסטרטגי בישראל. אך אותה ואת קרוביה זה לא ממש לא הפתיע. "כילדה תמיד היה אפשר למצוא אותי יושבת עם המבוגרים, מנסה להתערב להם בשיחה ולתת כל מיני זוויות משלי", היא מספרת. "כשהייתי באוניברסיטה", שם למדה כלכלה וניהול, "זה התפתח, והרגשתי שזה תחום שמתגבש אצלי".

אחרי שסיימה את התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב מונתה עוואד־ח'רייש למנהלת שיווק לחברה הערבית בסלקום. משם, לפני יותר מעשור, היא הגיעה לסיבוב הראשון בפירמת הייעוץ TASC, שנמשך כשש שנים.

מירה עוואד־ח'רייש אישי: בת 38, נשואה + 2, גרה בחיפה

מקצועי: שותפה בחברה הייעוץ TASC

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים

עוד משהו: חברה בוועד המנהל של עמותת קו משווה, שעוסקת בקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה

אסקפיזם: כשאני רוצה לנקות את הראש, אני עושה שופינג

לפני שנתיים היא שבה אליה כיועצת אסטרטגית, ולפני כחצי שנה מונתה לשותפה. בתווך היא הקימה את Mirrori, חברת סטארט־אפ בתחום הטיפוח שסיפקה לנשים ייעוץ קוסמטי על בסיס בינה מלאכותית. החברה אמנם הצליחה לגייס עשרות אלפי משתמשים בשוק האמריקאי, אך כעבור כמה שנים נסגרה. במקביל השלימה תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.

"המיקוד שלי כיום הוא בצרכנות, קמעונאות ושירותים פיננסיים", היא מסבירה. "אלה תחומים דינמיים שמושפעים משינויים טכנולוגיים והתנהגותיים בקצב מהיר. אני עוזרת להנהלות הבכירות לזהות הזדמנויות ולתרגם אותן לצמיחה שהיא מדידה וכמובן ליצור אימפקט בשוק. אני ממש אוהבת להיות בנקודה שגם מזהה וגם מגדירה מחדש את הצמיחה עבור חברות מובילות".

​אף שהתפקיד הראשון שלה נגע לחברה הערבית, היא מספרת כי בתחילת הדרך ניסתה להפריד את העבודה מהרקע האישי. "נזהרתי מתוויות, ולא רציתי שהעשייה המקצועית שלי תצומצם לתחום אחד. גם בעולם הייעוץ וגם בעולם היזמות הייתי יחסית חריגה בנוף.

"לאורך השנים, באינספור פרויקטים שהובלתי, כמעט שלא פגשתי סביב השולחן מנהלים בכירים מהחברה הערבית. להיות לעיתים הערבייה היחידה בחדר ולעיתים גם האישה היחידה - זה אתגר. לא ברמה המוצהרת, אלא דווקא בדברים הקטנים: בסמול טוק לפני הישיבה, בבדיחות שלא תמיד מדברות אליי, בתחושה שאני לא תמיד חלק טבעי מההקשר".

עם זאת, היום היא במקום אחר לחלוטין. "אני מרגישה שזה חלק מהזהות שלי ומהיתרון שלי. אני מרגישה שהוכחתי את עצמי, ייעצתי לחברות מובילות במשק בתהליכים משני שוק, הקמתי מאפס סטארט־אפ שפנה לשוק האמריקאי וגייס עשרות אלפי משתמשים, ככה שאני כבר לא מרגישה שאני צריכה להוכיח כלום לאף אחד. כמו שאני מייעצת לחברות למצוא את הבידול שלהן, למדתי לא לפחד מהבידול שלי, ואני מנסה למנף אותו כדי לייצר אימפקט אמיתי חברתי ועסקי".

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אייפון צ'ט או קלוד?

גם וגם ועוד כלים פריז או ניו יורק?

ניו יורק, חייתי שנתיים באזור, הלב שלי שם אקסל או פאוור פוינט?

פאוור פוינט דירה או מניה?

גם וגם ת"א 35 או 500 S&P?

ת"א 35

עוואד-ח'רייש גם מובילה בימים אלה את פעילות TASC מול החברה הערבית, הן בצד של המגזר העסקי והן מול המגזר הציבורי והפילנתרופי. "אני לא רואה את זה כנישה, להפך, בעיניי זה מנוע צמיחה עסקי אמיתי, ומי שיבחר להתעלם מזה פשוט מפספס".

נוסף על כך, היא חברה בוועד המנהל של עמותת קו משווה, שעוסקת בקידום של האוכלוסייה הערבית בישראל בשוק העבודה. "זה לא תמיד הכישרון, שמאפשר לך להצליח, אלא גם מי שחושף אותך לעולם הזה, ואני חושבת שלנראות ולהוכחה שזה אפשרי יש משמעות גדולה".

היא מבחינתה תמיד הרגישה שהאמינו בה, ונזכרת באנקדוטה. "בדייטים הראשונים שלי עם בעלי היום הוא אמר לי שהוא נהנה מאוד לשמוע אותי מדברת על השאיפות שלי. עבורי זה היה רגע נדיר, שהבנתי שיש גבר שחוגג את החוזקה שלי".

איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"החיים דינמיים. אבל אני חושבת שאמשיך להוביל מהלכים שיגדירו וישנו את השוק. זו התוכנית, אבל החיים לימדו אותי שהדרך תשתנה ואולי תפתיע. הדחף מבחינתי הוא תמיד לייצר אימפקט משמעותי".