נבחר לראש מועצה בגיל 32, ויהפוך אותה לבית השני של אנבידיה

עידו גרינבלום ניצח בבחירות לראשות המועצה המקומית קריית טבעון בגיל 32 בלבד. אחרי כמעט שמונה שנים בתפקיד, בשנה החולפת, הוא רשם ניצחון משמעותי במיוחד: חברת אנבידיה החליטה להקים בשטח העיר שעליה הוא מנצח קמפוס ענק בשטח של 90 דונם ובהשקעה של מיליארדי שקלים.

"המהלך הזה הוא זכות גדולה, אבל הוא מחייב אותי לחשוב בגדול. זה דורש ממני לחשוב על תשתיות התחבורה ברמה האזורית, איך רותמים מוסדות להשכלה גבוהה, איך הופכים את זה להזדמנות להכניס אוכלוסיות שונות להייטק, כמו ערבים, דרוזים וחרדים, לקלוט משפחות חדשות, הזדמנויות שעומדות בפני מערכת החינוך שלנו.

"עוד לפני הכול אנחנו עוסקים בלוודא שזה יקום וכמה שיותר מהר, במינימום הפרעה לציבור".

עידו גרינבלום (39) אישי: נשוי + 3, גר בקריית טבעון

השכלה: תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

עוד משהו: אוהב לטבול במים קרים

אסקפיזם: משחק כדורגל או ספר

גרינבלום נולד בירושלים, הבכור לשלוש אחיות, אך כבר בילדותו עברה המשפחה לקריית טבעון. הוא גדל והתחנך בבית דתי ליברלי, ובתיכון עבר לבית ספר חילוני. בצבא פיקד על צוות בשלדג, יחידת הקומנדו של חיל האוויר. עם גיוסו גם הכיר את אשתו לימים והם יחד יותר מ־20 שנה.

לאחר שחרורו למד לתואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שם הצטרף לאגודת הסטודנטים וכיהן כסגן היו"ר: "למדתי זה מה זה בחירות ומהו התפקיד של נבחר ציבור". בהמשך השלים תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.

את דרכו במגזר הציבורי החל בפרויקט משותף של עיריית ירושלים ומשרד הבריאות. "הרעיון היה לעשות שינוי כיוון בציבורים שונים בהקשרים של אורח חיים בריא", הוא מספר.

ב-2018 התמודד על תפקיד ראש מועצת קריית טבעון ולאחר שעלה לסיבוב שני ניצח. ב־2024 הוא כבר רשם ניצחון מוחץ עם 87% מהקולות. "יש לי מעט מאוד אופוזיציה, כי אני מאמין בעבודה של הסכמות רחבות ושותפות טובה עם רשויות בסביבה ומשרדי הממשלה". המועצה שהוא עומד בראשה מנהלת תקציב של 300 מיליון שקל ומעסיקה כ־500 עובדים.

"אני אוהב עשייה ציבורית ואוהב את קריית טבעון. אשתי ואני החלטנו לבנות את הבית שלנו כאן ורציתי לנסות לייצר עבור הילדים שלי את היישוב הכי טוב שאפשר.

"חשוב לי להיות נגיש, לנרמל את אורח החיים של נבחר ציבור בהקשרים האלה, לתת קונטרה לעולם שמייצגת הכנסת, שם אני מקבל תחושה של ריחוק, ניתוק, מלא עימותים ברמה הבין־אישית.

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אנדוראיד, אני טכנופוב

צ'ט או קלוד?

צ'ט

פריז או ניו יורק?

אגם ירוק

אקסל או פאוור פוינט?

לא ולא

דירה או מניה?

שנים האמנתי במניה, עכשיו אני בדירה

ת"א 35 או 500 S&P?

בשנה וחצי האחרונות ת"א 35

גרינבלום גם מקפיד לייצר הפרדה בין התפקיד לבין הבית. "אני מנסה להיות קשוב לילדים, לאסוף אותם מהמסגרות ולחזור לעבוד בלילה. אני הולך איתם לגני משחקים אחרי הצוהריים. אם מישהו פונה אליי אני מציע לדבר בערב או ליצור קשר עם הלשכה. אני משתדל פשוט לחיות, לא רק כמסר".

בסוף 2025, אחרי חמישה חודשי חיפוש, ענקית השבבים אנבידיה החליטה כאמור להקים את המטה העצום שלה בישראל בקריית טבעון, אותה כינו בכירי החברה כ"בית השני" שלה. "זה חלום גדול שהולך לשנות את פני האזור, זה לא הישג של העיר, אלא של מדינת ישראל. היו הרבה מאוד שותפים לדבר הזה ואין לי כוונה לקחת קרדיט לבדי".

לצד ההישג גרינבלום מציין אתגרים. "יש לי עוד כלים לרכוש. נבחרתי בגיל צעיר ולא ידעתי מה זה לתכנן שש או שבע שנים קדימה. היום אנחנו עובדים על חזון של 20-30 שנה קדימה, זה לא אינסטנקטיבי, אבל זה משהו שאנחנו משתפרים בו".

ברמה האישית גם בעוד עשור גרינבלום רואה עצמו מעורב בעשייה הציבורית. "אני לא חושב שאשאר בתפקידי לנצח, אבל חשוב לי מאוד לקחת חלק במאבק על דמותה של החברה הישראלית. עד אז יש עוד הרבה עבודה כמו השלמת הקמפוס של אנבידיה, יצירת עתיד כלכלי טוב וחזק יותר לקריית טבעון וטיפוח מערכת החינוך באופן שיאפשר חינוך ציבורי חזק ואיכותי שמייצר מגוון, פתוח לגישות אלטרנטיביות ומחנך לערכי מגילת העצמאות".