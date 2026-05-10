הפיזיקאית שחוקרת היתוך גרעיני כדי לספק חשמל למקומות נידחים

כשד"ר אורי ספורטה־כץ הייתה בתיכון, הגיעו לבית הספר נציגים מאוניברסיטת תל אביב והציעו לה לעשות תואר בפיזיקה. היא מבחינתה הייתה מאוהבת בתחום וביקשה לעשות מבחן, "אבל אז אחת המורות אמרה לי 'אני לא בטוחה שיש לך מספיק מעוף'". ספורטה־כץ חששה שתיכשל ולא ניגשה.

במקום זאת היא הרחיבה את הבגרות בפיזיקה לעשר יחידות, אך אז התרחש אירוע טראומתי עוד יותר: מורה שהעריצה ניצל את כוחו לרעה ופגע בה, מה שכמעט גרם לה לעזוב את התחום.

אבל היא לא ויתרה על החלום הצעיר, ולימים השלימה דוקטורט במכון ויצמן והצטרפה כפיזיקאית פלזמה ל־nT-Tao, החברה היחידה בישראל שעוסקת בתחום ההיתוך הגרעיני.

ד"ר אורי ספורטה-כץ (38) אישי: נשואה + 2, גרה בתל אביב

השכלה: תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה מהעברית, תואר שני בפיזיקה ממכון ויצמן

עוד משהו: משחקת רוגבי, והגיעה למקום השלישי בארץ בקפיצה לרוחק בכיתה ח'

אסקפיזם: לנגן על קלידים ולשיר בלהקה של החברה NT-TAU קאברים לרוק

nT-Tao מתמקדת בפיתוח של תחנת כוח קטנה שאפשר יהיה להציב אפילו בתוך ערים ותוכל לספק חשמל למקומות נידחים, להפעיל אוניות ואפילו להזין דאטה סנטרים.

ספורטה־כץ גדלה בארה"ב בשל עיסוקו של אביה, שהיה איש נדל"ן. אך כשהייתה בת 9 המשפחה עלתה לתל אביב, כי הוריה חששו שהילדים יהיו "אמריקאים לגמרי".

בצבא שירתה כמורה חיילת בגרעין נח"ל של החברה להגנת הטבע באילת. "גרתי בקומונה וזה פתח לי את העיניים. התאהבתי במדבר". בתום השירות יצאה לטיול אחרי צבא שבמהלכו הגיעה לאלסקה והתנדבה בחוות אקולוגיות לגידול אויסטרים.

כשחזרה החלה ללמוד לתואר כפול בפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית. "זה לא היה קל. לקח לי זמן להבין איך לומדים, היה לי חשוב לצאת, ליהנות, להיות עם חברים. אבל במקביל עבדתי בלי הפסקה במעבדות, בנוער שוחר מדע ובהדרכת טיולים. כמעט לא ישנתי".

המפנה הגדול באקדמיה מבחינתה הייתה ההבנה שלשאול שאלות הוא כוח. "יש אנשים שפותרים משוואות מגיל שלוש, אבל יש גם מי שמפתח את הכלים עם הזמן. בשנה האחרונה כבר הייתי מצטיינת דיקן. אז הבנתי שיש לי מעוף".

את התואר השני בפיזיקה עשתה כבר במכון ויצמן, שם גם סיימה את הדוקטורט במחלקה למתמטיקה שימושית. "הדוקטורט היה מורכב. עסקתי בחקר זרמים בים מנקודת מבט מתמטית, בפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות. זה תחום מעניין, אבל הבנתי די מוקדם שזה לא המקום שלי. עם זאת, אני אדם שלא עוזב באמצע".

זמן קצר לאחר סיום הדוקטורט ב־2023 הגיעה במקרה אל nT-Tao. "חבר סיפר לי שהמפקד שלו ייסד סטארט־אפ בתחום האנרגיה הירוקה. נפגשנו והתרשמתי. נכנסתי למעבדה ואמרתי לעצמי: איזה מקום - קטן, אבל עם פיזיקה אמיתית, עמוקה וחזקה. לא רציתי לזנוח את החלום להיות חוקרת בכירה, אז אמרתי לעצמי שאני רק שמה אותו בצד. רציתי להכיר את עצמי גם מחוץ לאקדמיה".

ב-nT-Tao חוקרת כץ־ספורטה פיזיקת פלזמה. "פלזמה היא מצב הצבירה הרביעי של החומר והיא קיימת בטבע יותר ממה שנהוג לחשוב. אש היא פלזמה, גם החלל החיצון מלא פלזמה, השמש וכל הכוכבים מפיקים את האנרגיה שלהם מתהליך של היתוך גרעיני, שבו שני גרעיני מימן מתמזגים לגרעין הליום ומשחררים אנרגיה עצומה".

במשך עשרות שנים מנסים מדענים לשחזר את התהליך הזה על פני כדור הארץ. "הפנטזיה היא לייצר סוג של שמש קטנה על הכדור. אם נצליח, נקבל מקור אנרגיה נקי וכמעט אינסופי".

בעשור האחרון תחום ההיתוך הגרעיני עבר מהאקדמיה גם לעולם הסטארט־אפים ו־nT-Tao מתחרה ב־50 חברות בעולם. החברה עצמה עדיין קטנה, מונה 30 אנשים ואחרי סבב גיוס A של 20-30 מיליון דולר, אבל ספורטה־כץ כבר מרגישה שמצאה את המקום הנכון. "אני יכולה להיות באזור הנוחות שלי, לעשות סימולציות וחישובים, אבל גם לעבוד עם הידיים. זה שילוב מושלם בין תיאוריה לניסוי".

בעוד עשור היא מקווה להישאר בחזית המדע. "אני רוצה להיות חלק ממדע שרוצה לעשות עולם טוב והוגן יותר. אני כן רוצה להגיע למשרה ניהולית ויש לי גם חלום, שפיזיקת הפלזמה תחזור לאופנה בישראל".