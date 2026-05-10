עם 8,000 דירות בקנה: חברת הנדל"ן שמבשלת הנפקה בבורסה

כשנה לאחר שגייסה לראשונה אג"ח בבורסה בת"א, נערכת יזמית הבנייה למגורים רייסדור, שבשליטתו ובניהולו של איש העסקים יקי רייסנר, להנפקת מניות ראשונית לציבור (IPO), כך נודע לגלובס. ברייסדור בוחנים להנפיק על בסיס דוחות הרבעון הראשון של שנת 2026, כלומר לצאת לרוד־שואו בשוק ההון בעוד כחודש. ההערכות הן שרייסדור תנסה לגייס כ-400 מיליון שקל לפי שווי של 2-2.2 מיליארד שקל (לפני הכסף).

השווי צפוי להיגזר ממכפיל של 2.5-2.7 על ההון העצמי של החברה (810 מיליון שקל), בזמן שבמדד ת"א בנייה נסחרות החברות לפי מכפיל הון ממוצע גבוה יותר של 3 (לאחר עלייה של 19% במדד מתחילת השנה). השווי של רייסדור בהנפקה, ככל שתצא לפועל, תלוי כמובן גם בתנאי השוק בשבועות הקרובים ובעיקר בשאלה האם נגיד בנק ישראל יוריד ריבית בקרוב - מה שצפוי להקל על חברות הענף.

ככל שהמהלך יושלם בהצלחה, ילך רייסנר בדרכם של מספר יזמי בנייה למגורים שהנפיקו את מניות החברות שבשליטתם, לאחר תקופה שבה השוק למד להכיר אותן דרך סדרות אג"ח. בין החברות שעברו מסלול דומה נמנות עמרם אברהם, אב-גד ואפי קפיטל נדל"ן. ביוני 2025 גייסה רייסדור כ־200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בבורסה.

זינוק של 19% ברווח התפעולי

רייסדור חתמה את השנה החולפת עם תוצאות כספיות מוצלחות למדי, בתקופה שבה חברות הבנייה סובלות מסביבת הריבית הגבוהה והפסקת מבצעי המימון של הקבלנים שמקשים על הציבור לקנות דירות. היא הציגה הכנסות של 562 מיליון שקל, שחיקה קלה בלבד ביחס לשנת 2024 בעקבות קיטון במכירת דירות שקוזז ברובו עם זינוק בהכנסות מדמי שכירות ושירותי כח אדם.

הרווח התפעולי של רייסדור זינק בכ־19% ל־214 מיליון שקל, וזאת הודות בין היתר לעלייה חדה של יותר מפי 3 בעליית ערך נדל"ן להשקעה שרשמה החברה אשתקד (103 מיליון שקל), בעיקר בשל עדכון שווי נכסיה המניבים בגני אז"ר, ראש העין ושדרות. בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי של רייסדור ב־38% ל־183 מיליון שקל אשתקד, עלייה שנבעה גם ממעבר להכנסות מימון. זאת בין היתר בשל שיערוך של הלוואה שהעמידה החברה בגין מקרקעין בעיר בית"ר עילית, שם אושרה תוכנית בניין עיר (תב"ע) ונחתם חוזה למכירת הקרקע.

בנייה בכל רחבי הארץ

את רייסדור הקים יקי רייסנר לפני כ-21 שנה והוא מכהן כמנכ"ל ויו"ר החברה. החברה בנתה מעל ל-1,900 דירות מאז הקמתה ו-26 אלף מ"ר בשטחי מסחר במגוון ערים ברחבי הארץ. החברה בונה דירות במגוון ערים ברחבי הארץ, בדגש על דירות שמיועדות למגזר החרדי באלעד ובני ברק. אבל גם בערים כמו עפולה, נתיבות, שדרות וקריית גת (כרמי גת). כמו כן, מתמחה החברה בפרוייקטי התחדשות עירונית וכן מחזיקה בנכסים מניבים שהקימה. נכון לסוף השנה שעברה יוזמת החברה כ-8,000 יחידות דיור להקמה ברחבי הארץ. מתוכן 7,600 דירות לשיווק, 21.3 אלף מ"ר בשטחי מסחר ועוד 142 אלף מ"ר בשטחי משרדים.

רייסנר עצמו נולד בבני ברק למשפחה חרדית ליטאית. בצעירותו למד בישיבות, אך היזמות בערה בו עוד מילדות, כפי שסיפר בעבר בפודקאסט: "כשאתה לא מסוגל ללמוד כל היום, אתה חושב על דברים אחרים. יזמות זה משהו מולד, והיכולת תלויה באישיות שלך ובדרך שאתה מפתח אותה. דמיינתי טרקטורים ומשאיות אולי מכיתה ג'. אתה חוזר הביתה בתור ילד, עוצר ליד אתרי בנייה ומסתכל ועוקב".

בתחילת דרכה של רייסדור התמקד רייסנר בבניית דירות עבור האוכלוסייה החרדית (בין היתר בחריש, גבעת שמואל, אלעד ובני ברק), אך עם השנים הרחיבה החברה את פעילותה וכיום היא בונה בכל רחבי הארץ, עם דגש על ערי הפריפריה. במקביל לעולמו כיזם נדל"ן, פיתח תחום של הפקות סרטים ותוכניות הטלוויזיה. עלות שכרו ברייסדור עמדה אשתקד על 4.8 מיליון שקל.