בוטל במפתיע הדיון בוועדת השרים בחוק לסבסוד משכנתאות

הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, שאמור היה להתקיים היום (א') על הצעת החוק לסבסוד משכנתאות, בוטל במפתיע זמן קצר לפני מועד כינוס הוועדה. לפי הערכות של גורמים בממשלה, הדחייה נבעה מחוסר הסכמות לנוכח התנגדותם של כלל גורמי המקצוע להצעה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ לא התבטא בנושא, אך במשרדו סבורים כי גם הוא מתנגד למהלך.

ההצעה כוללת מנגנון למתן מענקים חודשיים ללווים שנטלו משכנתאות לדיור לפני סוף שנת 2022, לצורך רכישת דירת מגורים יחידה, ששוויה לא עלה אז על פי שניים ממחיר דירה ממוצע באותה תקופה, ושההלוואה שלהם טרם נפרעה במלואה. המענקים יינתנו למשך חמש שנים. מטרת ההצעה היא להקל על הציבור בעקבות העלייה החדה בהחזרים החודשיים, שנגרמה בשל העלאות הריבית.

התנגדות מכל גורמי המקצוע

המענק יחושב על בסיס העלייה בהחזר החודשי, באמצעות הפער בין ההחזר הנוכחי לבין ההחזר הראשון. הוא יהיה צמוד למדד, ויעמוד על עד 75% מהעלייה בהחזר החודשי - בהתאם לשווי הדירה בעת נטילת ההלוואה ביחס למחיר דירה ממוצע.

בהתאם לכך, הסיוע המקסימלי יינתן ללווים שרכשו דירה ששוויה נמוך ממחיר דירה ממוצע או שווה לו. עבור דירות ששוויין גבוה יותר, סכום הסיוע יופחת באופן ליניארי, עד להתאפסותו עבור דירות שמחירן עולה על פי שניים ממחיר דירה ממוצע.

ההתנגדות להצעה מגיעה מכל גורמי המקצוע בממשלה. הכלכלן הראשי, שמואל אברמזון, כתב השבוע לוועדה כי ההצעה עלולה לפגוע באמינותה הכלכלית של הממשלה ולהוביל לעלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, להתייקרות החוב הממשלתי ואף לעלייה בעלויות הגיוס של המגזר העסקי. זאת, משום שרק לפני חודש אישרה הממשלה את התקציב, שבמסגרתו הוגדל יעד הגירעון על רקע המלחמה.

"פריצת מסגרות התקציב או הסטת מקורות בעת הזו, לטובת סבסוד של קבוצה מובחנת שאינו תורם למאמץ המלחמתי או ליציבות המשק ולצמיחה, ובפרט תוך זמן קצר ממועד אישור התקציב, תהווה פגיעה באמינותה הכלכלית של הממשלה, בנקודת הזמן בה המשק משווע למסר אמין וחד משמעי של אחריות פיסקלית", נכתב.

"התערבות חריגה"

עוד הזהיר הכלכלן הראשי כי המהלך נוגד את המאמצים להורדת מחירי הדיור, שכן סבסוד ההתייקרות בהחזרי המשכנתא יפחית את התמריץ למכירת דירות. בנוסף, לטענתו, ההצעה עלולה לפגוע משמעותית בשוק המשכנתאות. "התערבות ממשלתית בדיעבד בתוצאות של הסכמי הלוואה פרטיים היא פעולה שככל הידוע חסרת תקדים", נכתב, והיא אף עלולה לעודד מינוף יתר של משקי הבית.

אברמזון הצטרף גם לעמדת בנק ישראל, שלפיה אין הצדקה כלכלית למתן ההטבה, מאחר שהיא מיועדת לאוכלוסייה בעלת נכס, שבמקרים רבים חזקה יותר ממי שאינם יכולים להרשות לעצמם רכישת דירה, גם באמצעות מימון חיצוני. עוד טען כי ההצעה מהווה התערבות חריגה ברמת הריבית במשק, שאותה קובע בנק ישראל.

"נקיטה בפעולה חריגה שכזו עלולה מצידה גם לפגוע במוניטין של הבנק המרכזי כגוף עצמאי לקביעת מדיניות הריבית - סוגיה אשר עלולה לפגוע בתפיסת הסיכון כלפי מדינת ישראל וחברות ישראליות", הוסיף.