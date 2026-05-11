האיחוד האירופי יטיל סנקציות על שורת ארגונים ואישים הקשורים להתנחלויות; כך הודיעו כמה משרי החוץ האירופיים המשתתפים במפגש החודשי של שרי החוץ האירופיים. הסנקציות התקבלו אחרי שהונגריה, שבעבר הטילה וטו על המהלך, שינתה את עמדתה בשל הממשלה החדשה והפרו-אירופית המובילה אותה. גורמים דיפלומטיים אמרו ל"גלובס" לפני ההצבעה כי "התקיימו שיחות" עם כמה מדינות ידידותיות לישראל בניסיון לגרום להן להטיל וטו, אך ההצבעה היום הוכיחה כי היוזמה לא פעלה. כדי להטיל את הסנקציות דרושה תמיכה פה-אחד במהלך.

עם זאת, לפי הדיווחים מבריסל, שרי החוץ לא הסכימו ביניהם היום על יוזמה להגביל משמעותית את הסחר עם התנחלויות ולהטיל איסורים על יבוא תוצרת מיישובים יהודים מעבר לקו הירוק. הצעה זו הוגשה בחודש שעבר על ידי צרפת ושבדיה, ונתמכת על ידי שורת מדינות ביקורתיות כלפי ישראל. ייתכן שצעד זה יישקל בעתיד הקרוב. הם גם לא הסכימו לדרישה של כמה מדינות - ובראשן ספרד, סלובניה ואירלנד - להשעות את הסכם האסוציאציה עם האיחוד האירופי, המהווה בין השאר את הבסיס ליחסי הסחר החופשיים.

גורמים ישראלים אמרו בעבר ל"גלובס" כי ברשימת האישים והארגונים שעליהם יוטלו הסנקציות ישנם גם ארגונים כמו "אמנה" ו"רגבים". האיחוד טרם פירסם את רשימת הארגונים שיהיו כעת תחת סנקציות, אולם מסר כי מדובר בשבעה ארגונים. במקביל, האיחוד האירופי הכניס לרשימת הסנקציות שלו גם גורמי חמאס.

בזכות איטליה וגרמניה: לא הוגבל הסחר עם ההתנחלויות

"שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו היום להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הם גם הסכימו על סנקציות חדשות על בכירים בחמאס", כתבה הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלאס. "הגיע הזמן שנעבור מקיפאון לפעולה. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות".

שר החוץ הצרפתי חגג את ההחלטה בהודעה שפירסם מתוך הדיונים ברשת X. "זה נעשה! האיחוד האירופי מטיל היום סנקציות על הארגונים הישראליים העיקריים האשמים בתמיכה בקולוניזציה הקיצונית והאלימה של הגדה המערבית, כמו גם על ראשיהם. מעשים חמורים ובלתי נסבלים אלה חייבים להיפסק ללא דיחוי. האיחוד מטיל סנקציות על מנהיגי חמאס העיקריים, האחראים לטבח האנטישמי החמור ביותר בהיסטוריה שלנו מאז השואה, שבמהלכו נרצחו 51 צרפתים. זו תנועת טרור שיש לפרק מנשקה ולהיות מודרת מכל השתתפות בעתידה של פלסטין. לא ניתן לאף אחד לערער את החזון שצרפת החייתה בשנה שעברה בניו יורק, של שתי מדינות מוכרות ומכובדות החיות זו לצד זו בשלום ובביטחון".

בעוד בקרב על סנקציות על ארגוני מתנחלים ישראל הפסידה בשל העובדה כי ממשלת הונגריה החדשה כבר לא הטילה וטו על היוזמה, העובדה כי לא התקבלו החלטות נוספות מראה כי ישנה עדיין תמיכה בצד הישראלי בקרב גרמניה ואיטליה. למרות ביקורת חריפה על ממשלת נתניהו, הקפאת חידוש הסכם שיתוף פעולה ביטחוני וביקורת גלויה על פעולות ישראל בדרום לבנון, נראה כי איטליה אינה תומכת בשלב זה בצעד שדורשות צרפת ושבדיה - לצד מדינות אחרות - להגביל את הסחר עם ההתנחלויות. איטליה ממלאת תפקיד מרכזי מכיוון שלצד גרמניה היא יוצרת "גוש חוסם" מבחינת אוכלוסייה שמונע רוב מיוחס מהתומכים במהלך.

סער: "השוואה מעוותת"

כבר בכינוס הקודם של שרי החוץ דיווחה הממונה על יחסי החוץ, קאיה קאלאס, כי "אין שינוי" בעמדת המדינות לגבי הצעד הרדיקלי של השעיית חלק או כל הסכם האסוציאציה. ממשלות ספרד ואירלנד מרבות לדרוש את המהלך, וראש ממשלת ספרד הפך את הנושא לחלק מהאג'נדה הפוליטית שלו בהופעות ברחבי המדינה בחודשים האחרונים. עצומה של יותר ממיליון חותמים דורשת מהאיחוד האירופי לדון בסוגיה, והיא ככל הנראה תתקבל ותכריח את הנציבות והפרלמנט האירופי להתייחס לסוגיה בחודשים הקרובים.

שר החוץ גדעון סער כתב בתגובה ברשת X, כי "ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. ‏האיחוד האירופי בחר, בצורה שרירותית ופוליטית, להטיל סנקציות כנגד אזרחים וגופים ישראלים בשל עמדותיהם הפוליטיות וללא כל בסיס.‏ מקוממת לא פחות היא ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי החמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. ‏ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו. אין אף עם בעולם שיש לו זכות מתועדת וארוכת שנים כזאת על ארצו כפי שיש לעם ישראל על ארץ ישראל. זוהי זכות מוסרית והיסטורית שהוכרה גם במשפט העמים ואין אף גורם שיכול ליטול אותה מהעם היהודי."