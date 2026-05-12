דיווחים שוטפים

07:36 -דיווח: טראמפ מתוסכל, ושוקל כעת ברצינות רבה יותר חזרה ללחימה

גורמים המעורבים בשיחות אמרו ל-CNN כי "סבלנותו של טראמפ פוקעת" בשל המשך סגירתו של מצר הורמוז. זאת לאחר שבכירים בבית הלבן אמרו לחדשות 12 כי טראמפ נוטה להורות על חידוש הלחימה. ב-CBS דווח כי פקיסטן אפשרה לאיראן להעביר אליה מטוסים ימים אחרי הפסקת האש • לכתבה המלאה

07:30 - בלבנון מדווחים: צה"ל תקף בכפר סחמר שבבקאע - לאחר שניתנה התרעת פינוי

07:13 - אסמאעיל קאאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, ביקר ביומיים האחרונים בבגדאד, כך דווח באל-אח'באר הלבנוני

06:23 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: משרד המשפטים של ארה"ב פתח בגל נרחב של חקירות נגד שורה של כלי תקשורת בעקבות תלונות קשות של הנשיא על פרסומים חדשותיים שמבוססים על הדלפות בכל הנוגע למלחמה באיראן. על פי הדיווח, הפרסומים שהכי הפריעו לטראמפ עסקו בהמלצות של יועציו אם וכיצד לתקוף באיראן, ולמשל הפרסום כי יו"ר המטות המשולבים גנרל דן קיין הזהיר אותו מפני הסיכונים של מלחמה ממושכת באיראן. עוד דווח כי באחת הפגישות בנושא טראמפ העביר לממלא מקום התובע הכללי קובץ של דיווחים חדשותיים שהרגיזו אותו, ולערמה הודבקה מדבקה עם הכיתוב "בגידה"

01:22 - אושר סופית: חוק להעמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. לכתבה המלאה

23:40 - בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי איחוד האמירויות ביצעה תקיפות חשאיות באיראן באפריל, כולל התקיפה בבית זיקוק הנפט באי לוואן, שכבר דווח באיראן כי איחוד האמירויות עומדת מאחוריה. על פי הדיווח, בפנטגון לא הביעו חוסר שביעות רצון למרות שמדובר היה בתקיפה שבוצעה במהלך הפסקת האש, וטראמפ היה שבע רצון שמדינה נוספת מצטרפת ללחימה

23:23 - טראמפ בבית הלבן: לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. מחירי הדלק יצנחו כשהכול ייגמר. אנחנו נדאג לעניין

