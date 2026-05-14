אנרג'יקס מפרסמת דוחות חזקים, אך חושפת את מחיר הפרעות בגולן

אנרג'יקס מדווחים על רבעון חזק, אך הפסידו 200 מיליון שקל בשל התפרעות דרוזים בגולן

חברת האנרגיות המתחדשות דיווחה על גידול של 37% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וגם ההכנסות צמחו בשיעור דו־ספרתי ● לנוכח הפרות הסדר שנרשמו בפרויקט אנרגיית הרוח אר"ן ברמת הגולן, עבודות ההקמה הופסקו ואנרג'יקס הודיעה כי היא צפויה לרשום ברבעון השני הפרשה לירידת ערך בגובה 200 מיליון שקל

אנרג'יקס הרוויחו 57.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2026, כך הם מדווחים היום לבורסה. מדובר בגידול של 37% ביחס לרבעון הקודם בשנה שעברה. ההכנסות עלו ב-18% והגיעו ל-271 מיליון שקל, וה-EBITDA עלה ב-22% לרמה של 190 מיליון שקל. העלייה בהכנסות וברווחים נבעה מגידול במכירות החשמל, בעיקר בשל פרויקטים שהגיעו לכדי מימוש בישראל ובארה"ב. עם זאת, התממשות אותם פרויקטים גם העלו את הוצאות הפחת, מה שהפחית מעט את ה-EBITDA. הם גם הרוויחו ברבעון האחרון עוד 25 מיליון שקל מהטבות המס על פרויקטי אנרגיות מתחדשות בארה"ב. עלויות נוספות נרשמו בשל הפסקת פרויקטים שהוחלט שהם כבר לא רווחיים.

אירוע דרמטי התרחש בפרויקט אנרגיית הרוח אר"ן בגולן, שהביא להפסד של 200 מיליון שקל. על־פי דוח החברה, "החברה החלה בביצוע הכנות הנדסיות ובסמוך למועד פרסום הדוח חידשה את עבודות הקמת הפרויקט, וזאת בתיאום עם משטרת ישראל ובליווי גופי אבטחה פרטיים. במהלך ביצוע העבודות, אירעו במקום הפרות סדר והתנגדות אלימה, תוך הפרת חוק, מצד קבוצת פורעים אלימים מקרב העדה הדרוזית, אשר כללו, בין היתר, תקיפות ואיומים אשר פצעו חלק מהנוכחים באתר, לרבות שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי. כמו כן נגרם נזק לרכוש, לרבות הצתת כלי עבודה וכלי רכב של קבלנים באתר. נוכח האירועים כאמור, הופסקו עבודות ההקמה באופן זמני". הם מציינים במפורש את הנזק ואומרים כי "בהתאם לכללי החשבונאות, צפויה החברה לרשום הפרשה לירידת ערך של עד 200 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2026".

עידן ארץ