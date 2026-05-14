אנרג'יקס מפרסמת דוחות חזקים, אך חושפת את מחיר הפרעות בגולן
אנרג'יקס מפרסמת דוחות חזקים, אך חושפת את מחיר הפרעות בגולן

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • אנרג'יקס דיווחה על גידול מרשים של 37% ברווח הנקי, אך הודיעה כי היא צפויה לרשום הפרשה לירידת ערך בגובה 200 מיליון שקל בעקבות הפרות הסדר בגולן • גם פרטנר הציגה עלייה ברווחי הרבעון הראשון, לצד עלייה במנויי האינטרנט, הסלולר והטלוויזיה

כתבי גלובס 13:09
13:04
אנרג'יקס מדווחים על רבעון חזק, אך הפסידו 200 מיליון שקל בשל התפרעות דרוזים בגולן
חברת האנרגיות המתחדשות דיווחה על גידול של 37% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וגם ההכנסות צמחו בשיעור דו־ספרתי ● לנוכח הפרות הסדר שנרשמו בפרויקט אנרגיית הרוח אר"ן ברמת הגולן, עבודות ההקמה הופסקו ואנרג'יקס הודיעה כי היא צפויה לרשום ברבעון השני הפרשה לירידת ערך בגובה 200 מיליון שקל
11:30
פרטנר מדווחת על עלייה ברווחי הרבעון הראשון, לצד ירידה בהכנסות
הרווח הנקי של פרטנר עמד על 74 מיליון שקל - צמיחה של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● הדוחות הציגו גם עלייה במנויי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה