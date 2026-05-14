אנרג'יקס מפרסמת דוחות חזקים, אך חושפת את מחיר הפרעות בגולן

חברת התקשורת פרטנר מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם עלייה ברווח, למרות ירידה בהכנסות ביחס לרבעון המקביל (או קיפאון בהכנסות, בנטרול הכנסות מדמי קישוריות). החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 770 מיליון שקל, מתוך זה 334 מיליון שקל הכנסות משירותים במגזר הסלולר ו-320 מיליון שקל הכנסות משירותים במגזר הנייח. הרווח התפעולי גדל ב-14% ל-107 מיליון שקל, הרווח הנקי צמח ב-16% ל-74 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-306 מיליון שקל, לעומת 286 מיליון שקל ברבעון המקביל - שיעור של 40% מההכנסות לעומת 35% במקביל.
בסוף הרבעון, היו לפרטנר 2.696 מיליון מנויי סלולר, עלייה ביחס לרבעון המקביל והקודם. ה-ARPU (הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי) היה 41 שקל, ירידה של שקל מהרבעון המקביל. מספר מנויי האינטרנט היה 497 אלף, גידול של 17 אלף לעומת הרבעון המקביל ושל 5,000 מהרבעון הקודם, ומצבת מנויי הסיבים עמדה על 475 אלף. ה-ARPU למנוי אינטרנט גדל ב-3 שקלים מהרבעון המקביל ל-95 שקל. במקביל, מספר מנויי הטלוויזיה הגיע ל-207 אלף, עלייה ביחס לרבעון המקביל והקודם.
התזרים החופשי הסתכם ברבעון ב-134 מיליון שקל, והושפע בין היתר מהחזר מס בסך 86 מיליון שקל. בדוחות נכתב כי בדצמבר, החברה קיבלה שומות מס שקבעו שהיא חייבת בתשלום מס נוסף בסך כ-185 מיליון שקל, ושילמה כ-45 מיליון שקל על חשבון השומות האלה. בהמשך היא הגישה השגה על השומות. במרץ השנה, היא קיבלה החזרי מס של כ-86 מיליון שקל בגין דוחות המס ל-2020-2024. "יובהר כי אין בהחזרי מס הכנסה אלו כדי להעיד על עמדת רשות המסים ביחס לסוגיות שמחלוקת", מציינת החברה בדוחות.
אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת פרטנר, מסר: "פרטנר מוכיחה שמוצרים טובים ושירות מצוין מובילים לצמיחה בבסיס הלקוחות ולשיפור במדדי הרווחיות. כלי ה-AI המתקדמים שפיתחנו והשקנו בחטיבת השירות כבר תורמים משמעותית, ומספקים ללקוחות שירות 24/70 ללא המתנה ועם שיעורי הצלחה דומים לנציגים אנושיים".
סמנכ"לית הכספים מירי תקוטיאל הוסיפה כי התוצאות משקפות שיפור למרות השפעות המצב הביטחוני.
