ויכוח על 185 מיליון שקל: הדרישה של רשות המסים והתגובה של פרטנר

חברת התקשורת פרטנר , הודיעה כי רשות המסים דורשת ממנה מס בשיעור של 185 מיליון שקל, בגין מחלוקת סביב דיווח החברה בנוגע לאורך החיים של ציוד מסוים וכן הכרה בהוצאות שהחברה דרשה בשנים 2023-2020.

בדיווח של החברה לבורסה, צוין כי "החברה מודיעה כי התקבלו בידיעה שומות מס לפי מיטב השפיטה. בהתאם לשומה נקבע כי החברה חייבת בתשלום מס נוסף בסך של כ-185 מיליון שקל, כולל הפרשי הצמדה וריבית למועד הוצאת השומה".

עוד צוין בהודעה כי "הסוגיות העיקריות שבגינן נדרש תשלום המס הנוסף עוסקות בעמדת מס בה נקטה החברה בנוגע לאומדן, אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע מסוימים, וכן באופן פריסת ההכרה בהוצאות בגין עלויות הרכשת לקוח".

החברה הודיעה עוד כי היא חולקת על עמדת רשות המסים, ו"סבורה בהסתמך על יועציה המקצועיים ובהתבסס על עובדות וניתוחים, לרבות פרשנויות של חוקי המס, כי קיימות לה טענות טובות כנגד עמדת רשות המסים כאמור, ולפיכך בכוונתה להגיש השגה על השומה". להערכת החברה, לא צפויות לשומות אלו השלכות מהותיות על דוח רווח והפסד, אך עשויות להיות לכך השפעות מהותיות על היתרות המאזניות ועל תזרים המזומנים של החברה.

הרווח הנקי של פרטנר צמח ב-15% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025

מניית פרטנר נחלשת בעקבות הדיווח, לאחר שמנייתה זינקה בשנת 2025 בשיעור של 69.3%. שווי השוק של החברה, בניהולו של אבי גבאי, עומד על 7 מיליארד שקל.

בדוחות הרבעון השלישי, החברה ציינה כי החל מדוחות המס של 2022, היא נקטה בעמדת מס לאומדן אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע מסוימים, בהתאם לעמדת יועציה. "עמדת רשות המסים עשויה להיות שונה, ולפיכך אין כל ודאות האם ובאיזה מועד, החזר המס הנגזר מעמדת החברה בנוגע לתשלומי עבר יתקבל באופן מלא או חלקי", ציינה פרטנר בדוחות.

עוד נכתב שם כי לעמדת המס הזו הייתה השפעה חיובית על תזרימי המזומנים של פרטנר ב-2024-2025, שהתבטאה בהחזר מס של 34 מיליון שקל שהתקבל ביולי 2024, עבור דוח המס ל-2022, וכן החזר מס של 28 מיליון שקל שהתקבל באפריל 2025 עבור דוח המס ל-2023. "החזרי המס האמורים הוכרו כנגד יתרת זכאים. יובהר כי אין באמור כדי להעיד על עמדת רשות המסים בנוגע לאומדן אורך החיים של פריטי רכוש קבוע אלו, וכפועל יוצא על השפעת עמדת המס בעתיד הנראה לעין", נכתב בדוחות.

כאמור, לפי הדיווח מהיום, החברה מתכננת להגיש השגה על השומה, וככל הנראה מאמינים שם שהתוצאה בסופו של דבר תהיה שונה מהסכום שנקבע בשומה. בכל מקרה, עד לקביעה הסופית לא צפויה השפעה על תוצאות פרטנר.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הכנסות פרטנר הסתכמו ב-2.4 מיליארד שקל, ירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. לעומת זאת, הרווח הנקי שלה צמח ב-15% ל-226 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-4% ל-920 מיליון שקל.

בעלי השליטה בפרטנר הם קבוצת אמפיסה והמנכ"ל גבאי, שרכשו את השליטה בחברה ב-2022 ונכון להיום רושמים רווח "על הנייר" של כ-635 מיליון שקל.