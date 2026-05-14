אולם בית המשפט בגרמניה הפך לזירת מחאה פרו-פלסטינית

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1כך הפך משפט בגרמניה למפגן תמיכה פרו-פלסטיני



הפגנות פרו-פלסטינית סביב משפט שבו נאשמים חמישה פעילים בחבלה מקיפה במפעל של חברת-בת של אלביט בעיר "אולם" ממשיכות לשבש את הסדר וכרוכות בסצינות שהמערכת המשפטית בגרמניה אינה רגילה אליהן; כך מדווח השבוע העיתון המקומי, נוי-אולמר צייטונג.

ביום הראשון של המשפט מילאו מפגינים את אולם הדיונים, צעקו קריאות "פלסטין חופשית" ולא איפשרו ניהול דיון משפטי. גם הפרקליטים הקשו על קיום הדיון. השופט המכהן הוציא את הקהל מהאולם בסיוע משמר בתי המשפט. השבוע, ביום השני של המשפט, ניסתה ההגנה למנוע את הצבתם של החמישה - שהפגינו חיוכים ושרו יחדיו - מאחורי זכוכית. אחרי שעות של דיונים, ובעקבות קריאות רמות מהאולם, השופט החליט לפנות את האולם ולהפסיק את הדיונים.

"החמישייה מאולם", כפי שהם מכונים, מואשמת בהסבת נזקים של כמיליון אירו לפחות למפעל. מדינות המוצא שלהם הן אירלנד, בריטניה, ספרד וגרמניה. הם מואשמים גם בחברות בארגון Palestine Action שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה וכן שימוש בסמלים המזוהים עם טרור חמאסי. הנאשמים נמצאים במעצר מאז התקרית, בספטמבר 2025. המשפט יתחדש בעוד כשבוע.

מתוך הנוי-אולמר צייטונג. לקריאת הכתבה המלאה.

2בדרכונים זרים ובחשאי: כך חולץ ארכיון אונר"א מעזה מתחת לאף של ישראל

סוכנות הפליטים הפלסטינים אונר"א הצליחה להבריח מעזה את ארכיון הנייר הגדול שלה ברצועה, הכולל תיעוד של מי שברחו לעזה מאז הקמת מדינת ישראל; כך מדווח הבוקר (ה') הגרדיאן הבריטי.

ישראל הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הארגון, אחרי עדויות למעורבות של אנשיו במתקפות ה-7 באוקטובר ובעקבות מעורבות בפעילות אנטי-ישראלית רבת-שנים. בעולם הארגון שנוי-במחלוקת: חלק ממדינות אירופה הקפיאו את הסיוע לו ודורשות ביצוע רפורמות כדי לוודא כי הוא אינו פועל נגד ישראל. בכתבה נרחבת בעיתון הבריטי מתואר כיצד אנשי הארגון חזרו לעזה אחרי שישראל הורתה להם להתפנות, והסיעו חלקים מהארכיון - שרובו לא נסרק דיגיטלית - למחסן מזון ברפיח. המצרים סירבו לאפשר את העברתו לשטחם ללא אישור ישראלי, כך שהארגון הפעיל עובדים בעל דרכון בינלאומי "שהוציאו את החומרים ללא שהבחינו בהם", נכתב. "אם מישהו נעצר בגבול, הם פשוט אמרו שזו ניירת. היו כמויות עצומות של חומר, כולם העבירו אותו", דיווח העיתון.

פעולה דומה נעשתה לפינוי הארכיונים שהיו מאוחסנים במשרדי אונר"א במזרח ירושלים (שנהרסו בינתיים), על ידי עובדים בעלי דרכונים זרים שנסעו לירדן. הסוכנות כעת מרכזת את המסמכים בעמאן ובקהיר. בבירה הירדנית, במימון של לוקסמבורג, כ-50 עובדים של הסוכנות עמלו על דיגיטליזציה של החומרים. לפי הדיווח בעיתון, הארכיון כולל מיליוני פריטי נייר, כולל "תעודות פליטים" מתקופות שונות, דיווחים על נכסים ונסיבות הבריחה לעזה ולגדה. הסוכנות מתכוונת להעלות את הארכיון לאינטרנט.

מאת ג'ייסון בורק, מתוך הגרדיאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3לונדון בכוננות: אלפי שוטרים ייפרשו לקראת הפגנת סוף השבוע נגד ישראל

המשטרה בבריטניה תיערך באופן "חסר תקדים" לשתי הפגנות שיתקיימו בבירה לונדון בסוף השבוע, אחת נגד ישראל והשנייה נגד הגירה לא-חוקית, כדי למנוע אירועי אלימות בין הצדדים; כך מדווחת הבוקר (ה') סוכנות הידיעות רויטרס. שתי ההפגנות צפויות להתקיים בעת ובעונה אחת ביום שבת הקרוב, כאשר הראשונה נועדה לציין את ה"נכבה" הפלסטינית והשנייה מובלת על ידי פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון.

"אנחנו מתכוונים להפעיל את הכוחות בצורה האסרטיבית ביותר האפשרית", אמר גורם במשטרה לסוכנות הידיעות. כ-4,000 שוטרים, בליווי מסוקים, יחידות כלבנים ועוד, ייפרשו בלונדון. המשטרה בלונדון עומדת בפני לחץ כבד להגן על הקהילה היהודית מפני הזינוק בתקריות האנטישמיות שחל בשנים האחרונות, מאז ה-7 באוקטובר 2023.

בד בבד, הנסיך הארי פירסם מאמר דעה בניו סטייטמן שבו הוא אומר כי האנטישמיות בבריטניה "מדאיגה מאוד" וכי הוא עצמו למד מטעויות העבר שלו. הארי תועד מסתובב לבוש במדים נאציים כחלק מתחפושת כשהיה בן 20. הוא אמר כי הוא חש צורך להתבטא משום ש"שתיקה ועמידה בצד ללא מעשה מאפשרות לשנאה ולקיצוניות לשגשג". כותרת מאמר הדעה של הנסיך, אחיו של נסיך הכתר וויליאם, היא "החשש שלי מממלכה מפוצלת", וכותרת המשנה היא "עלינו לעמוד נגד שנאה אנטישימית ואנטי-מוסלמית".

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת הנסיך הארי, מתוך הניו סטייטמן. לקריאת הכתבה המלאה.