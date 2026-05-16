14 שנים לאחר שנמחקה מהבורסה, נגב קרמיקה (קבוצת נגב) מתכננת לחזור לשוק ההון באמצעות גיוס חוב. החברה פרסמה הערב טיוטת תשקיף באתר הבורסה לפיה היא מתכננת לבצע גיוס סדרת אג"ח (א') בסך של 100 מיליון שקל, שבעיקרו מיועד לפרוע חוב יקר לבנקים וחברות אשראי חוץ בנקאי.

● דליה חתמה עם בנק הפועלים על מימון של 5.7 מיליארד שקל להקמת תחנת כוח

● המפקח על הבנקים לא רואה בעיה ברווחי השיא ומבטיח: "תיכנס תחרות"

קבוצת נגב בניהולו של מני אקוניס ובראשותו של יריב לרנר, רוצה לגייס את הסכום באג"ח ללא שעבודים, כאשר קרן האג"ח תעמוד לפירעון בשישה תשלומים, שיתחילו בדצמבר בשנה הבאה. כאשר תשלום הריבית הראשון (שיקבע בהנפקה) ישולם בסוף דצמבר השנה.

יריב לרנר / צילום: רפי דלויה

קבוצת נגב פועלת בתחום ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרים לעיצוב הבית, בהם מוצרי גמר בנייה, אריחי פורצלן, קרמיקה, כלים סנטיריים לחדרי אמבטיה ועוד. הקבוצה הוקמה בשנת 1969 והפכה לחברה ציבורית בשנת 1987.

ב-2012 רכשה אפריקה ישראל תעשיות את מניות הציבור ומחקה אותה מהמסחר בבורסה. בהמשך עמדה החברה בפני קריסה ונקלעה להסדר חוב גדול שבמהלכו מחקו לה הבנקים חובות בהיקף של מעל ל-400 מיליון שקל, טרם ההסדר נקלעה החברה להוצאות גדולות בשל הקמת מפעל בירוחם בעלויות כבדות. באוגוסט אשתקד פרסמנו כי החברה מתכוננת לבצע גיוס חוב בבורסה.

החברה נמצאת מזה כעשור בידי יריב לרנר המכהן כיו"ר החברה כאמור וקרן האשראי ויולה קרדיט שמובילה רותי פורמן. גורמים אלה רכשו אותה בתחילת שנת 2017. גיוס האג"ח הנוכחי עשוי לפתוח פתח בעתיד גם להנפקת מניות. טיוטת התשקיף, באופן טבעי, כוללת בתוכה הגשת תשקיף מדף שיכול להקל על ההליך הפורמלי של הנפקת מניות, ככל שתשלים את גיוס האג"ח ותהפוך לתאגיד מדווח לבורסה.

התחזקות השקל אחראית לשנה המוצלחת

הדוחות הכספיים מלמדים כי שנת 2025 היתה שנה מוצלחת לחברה, וההנהלה מציינת בין היתר כי התחזקות השקל מסייעת לעסקיה שכן היא מייבאת חלק ניכר מהמוצרים שהיא מוכרת בארץ. למרות החולשה במכירת הדירות במשק, הכנסות נגב הסתכמו ב-460 מיליון שקל, עליה של 13% בתוך שנה. ההנהלה מציינת כי החל מ-2023 נמשכת מגמה שהחלה קודם של פריחה בענף הבנייה מאז תום הקורונה. כל זאת למרות שריבית בנק ישראל זינקה והקשתה על רכישת דירות. עוד נמסר כי בשנה שעבר הנרשמה עלייה משמעותית של כ-16% במכירות לקבלנים ולפרויקטים.

שיעור הרווחיות הגולמית של החברה נשחק אשתקד מ-44% ל-42%. בחברה מציינים כי התחזקות השקל תרמה בין היתר לרווחיות הגולמית שלה שכן היא מייבאת 85% מהמוצרים שלה מספקים בחו"ל. עם זאת, סבלה מהתייקרויות בתובלה הימית בשל המלחמה, האיום על ספינות לישראל וייבוא יקר מהמזרח כחלופה לתורכיה.

רווח נקי של 5.6 מיליון שקל

בשורה התחתונה סיכמה נגב את שנת 2025 עם רווח נקי של 5.6 מיליון שקל למול הפסד של 1.1 מיליון שקל בשנה הקודמת. כאשר יש לציין כי ממאזן החברה עולה שבקופתה היו 6 מיליון שקל בסוף השנה שעברה, ומבקביל יש לה אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים בסך של 87 מיליון שקל. החוב נושא בעיקרו ריבית חד ספרתית גבוהה של 7.3%. בתשקיף מצויין כי לנגב יש חוב לבנקים ולגופי אשראי חוץ בנקאיים בסך של 101 מיליון שקלף מתוכו היא תפרע כ-70 מיליון שקל באמצעות תמורת ההנפקה והיתרה של הגיוס (30 מיליון שקל) תשמש אותה למימון הפעילות השוטפת. ההון העצמי של קבוצת נגב עומד על 54 מיליון שקל, ומהווה 11% מהמאזן, התשקיף מוגש על בסיס דוחות שנת 2025.