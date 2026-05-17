אירוויזיון

גמר אירוויזיון 2026: ישראל זכתה במקום ה-2, בולגריה היא המנצחת הגדולה

נועם בתן כבש את הבמה הגדולה בעולם בגמר האירוויזיון, בביצוע מצוין ומרגש לשיר "Michelle" - וזכה במקום ה-2 • בולגריה הגיעה למקום ה-1 ותארח בשנה הבאה את התחרות • במקביל לנאמבר של נועם נרשמו מחאות נגד ישראל - דווקא מאחורי הקלעים • ישראל קיבלה 220 נקודות מהקהל

נועם כהן ואלעד שמחיוף | N12 05:36
נועם בתן הגיע למקום השני באירוויזיון / צילום: ap, Martin Meissner

בולגריה זכתה במקום הראשון.

אל המקום השלישי הגיעה רומניה, אחריה אוסטרליה ואיטליה. פינלנד שהייתה מדורגת במקום הראשון בטבלאות ההימורים הגיעה למקום ה-6

נשיא המדינה הרצוג התקשר לברך את נועם בתן

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה (בין שבת לראשון) עם נועם בתן ובירך אותו על ההישג יוצא הדופן והגאווה שהביא לישראל: "ריגשת אותנו. אתה פשוט נהדר. ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. השקט וקור הרוח שלך על הבמה היו יוצאי דופן, כל הכבוד, באמת. לך מחיל אל חיל".

הוא הוסיף: "זה גם היה מאוד חשוב לשמה הטוב של ישראל בעולם כולו. זו תקופה מורכבת, ואנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כבר זמן רב, ואתה הוספת נופך אדיר לשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם. תודה רבה לך"

נועם השיב: "תודה רבה לך, כבוד הנשיא. תודה רבה על המילים הטובות. אני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, ואני מודה לכם על הכל. זה נתן לעם ישראל המון תקווה וגם לי באופן אישי הזדמנות גדולה ומשמעותית. תודה רבה לך על הזכות הזאת. אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה".

גם שר התרבות מיקי זוהר הצטרף לברכות ופרסם ברשתות החברתיות הודעה: "מול כל העולם - הישג עצום לישראל. עם ישראל חי! גאים בנועם שלנו ובמשלחת הישראלית כולה"

