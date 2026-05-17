02:00 - אירוויזיון 2026 - התוצאות הסופיות

הישג אדיר: ישראל זכתה במקום ה-2, בולגריה היא המנצחת

הישג אדיר לנועם בתן: בפעם השנייה ברציפות, ישראל זוכה במקום ה-2 באירוויזיון. בולגריה זכתה במקום הראשון.

אל המקום השלישי הגיעה רומניה, אחריה אוסטרליה ואיטליה. פינלנד שהייתה מדורגת במקום הראשון בטבלאות ההימורים הגיעה למקום ה-6

נועם בשבילנו אתה מקום ראשון🥇📺刚刚 pic.twitter.com/Jzgupzifl4 - כאן (@kann) May 16, 2026

נשיא המדינה הרצוג התקשר לברך את נועם בתן

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה (בין שבת לראשון) עם נועם בתן ובירך אותו על ההישג יוצא הדופן והגאווה שהביא לישראל: "ריגשת אותנו. אתה פשוט נהדר. ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. השקט וקור הרוח שלך על הבמה היו יוצאי דופן, כל הכבוד, באמת. לך מחיל אל חיל".

הוא הוסיף: "זה גם היה מאוד חשוב לשמה הטוב של ישראל בעולם כולו. זו תקופה מורכבת, ואנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כבר זמן רב, ואתה הוספת נופך אדיר לשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם. תודה רבה לך"

נועם השיב: "תודה רבה לך, כבוד הנשיא. תודה רבה על המילים הטובות. אני יודע כמה מאמצים השקעתם כדי שהאירוויזיון הזה יקרה, ואני מודה לכם על הכל. זה נתן לעם ישראל המון תקווה וגם לי באופן אישי הזדמנות גדולה ומשמעותית. תודה רבה לך על הזכות הזאת. אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה".

גם שר התרבות מיקי זוהר הצטרף לברכות ופרסם ברשתות החברתיות הודעה: "מול כל העולם - הישג עצום לישראל. עם ישראל חי! גאים בנועם שלנו ובמשלחת הישראלית כולה"

