כתב אישום הוגש היום (א') נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון לבית המשפט הכלכלי בתל אביב במסגרת הסדר טיעון. כחלון שימש כיו"ר יונט קרדיט בשנים 2022-2021. כחלון צפוי להודות בעבירות של דיווח לפי חוק ניירות ערך. על פי הערכות מכיוון ומדובר בעבירה קלה כחלון יוכל לשוב לחיים הפוליטיים. שאלת הקלון איננה חלק מהסדר הטיעון והיא תוכרע ככל שכחלון יבקש לחזור לחיים הפוליטיים. במקביל הוגשו כתבי אישום נגד שבעה נאשמים ושתי חברות, בהם בעלי השליטה צחי אזר מנכ"ל החברה לשעבר, שלמה אייזיק ושי פנסו. עוד הסכימו הצדדים על הגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית או פרטית לתקופה של 18 חודשים שתחל מתום גזר הדין.

בלב התיק שטלטל את שוק ההון ואת המערכת הפוליטית מצויה כהונתו של כחלון כיו"ר החברה לאשראי חוץ-בנקאי, יונט קרדיט, אחרי שעזב את הממשלה והכנסת בתחילת העשור. בספטמבר 2024 הודיעה הפרקליטות על כתב אישום נגד כחלון בכפוף לשימוע על חלקו במניעת דיווח ובהסתרת מידע מהדירקטוריון על אי סדרים בסניף של נצרת של החברה.

כחלון, המיוצג על ידי עו"ד נתי שמחוני, כיהן כיו"ר דירקטוריון יונט קרדיט הציבורית, שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי מיוני 2021 ועד להתפטרותו ביוני 2022. לפי כתב האישום, בטרם נכנס כחלון לתפקידו כיו"ר החברה נחשפו בעלי השליטה לאי סדרים חמורים שאירעו בסניף נצרת וצ'קים במיליוני שקלים וטענות הדדיות לגניבה מהסניף. רק בתחילת ינואר 2022 מסר קצין הציות יואב צבר לכחלון על אודות אי סדרים שהתגלו בסניף בהיקף של 10 מיליון שקל. בהמשך צבר דיווח לכחלון על הפעולות שנקט להקטנת הנזק וכחלון הבהיר את עוצמת הסיכון בהתנהלות הסניף לחברה הציבורית. בחודש מרץ 2022 פורסמו הדוחות הכספיים. לפי האישום, כחלון לא גילה לדירקטוריון את המידע שהיה ברשותו על הכספים החסרים בסניף נצרת. כך, הדוחות השנתיים פורסמו מבלי שכחלון גילה את הפרטים המהותיים. בסוף מאי 2022 הודיע צבר כי קיימים חוסרים של 22 מיליון שקל והחברה דיווחה על חשד לאי התאמות כספיות. ביוני 2022 כחלון התפטר. כחלון נאשם בכך שלא דיווח על אי הסדרים שנתגלו בסניף נצרת בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של החברה.

יונט קרדיט קרסה ב-2022 בעקבות גילוי אי-סדרים חמורים והותירה אחריה חובות הנאמדים בכ-120 מיליון שקל. כחלון, אשר שימש כאמור כיו"ר הדירקטוריון ביונט קרדיט החל מיוני 2021 ועד שהתפטר כעבור כשנה בעקבות התפוצצות הפרשה, נחשד בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ובעבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

כחלון נחקר כי ידע לאורך חודשים על היעלמותם של מיליוני שקלים מהסניף המרכזי של יונט קרדיט בנצרת, אך הורה לקצין הציות של החברה שלא לדווח על כך, ואף נטל חלק לצד בכירים נוספים בהסתרת המידע מהדירקטוריון. זאת, במטרה להימנע מהפרשה בדוחות הכספיים עבור הכספים החסרים - מה שעלול היה להוביל להורדה בדירוג האשראי של יונט קרדיט. כחלון אף נחשד כי גרם לכך שהדוחות הכספיים של החברה כללו מידע מטעה.

על פי כתב האישום בו יודה כחלון, לאחר שעודכן בתחילת שנת 2022 בדבר אי סדרים מהותיים בסניף נצרת ובמשך כארבעה חודשים לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור, כנדרש לפי חוק ניירות ערך.

על פי ההסדר כחלון יודה בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. הצדדים יעצרו במשותף לעונש של מאסר על תנאי שמשכו יקבע על ידי ביהמ"ש וקנס בגובה 180 אלף שקל.

***חזקת חפות: משה כחלון ויתר הנאשמים בפרשה לא הורשעו ועומדת להם חזקת החפות.