הותר לפרסום: יובל וילנר הוא החשוד באונס שי-לי עטרי ונעמה שחר

יובל וילנר הוא החשוד באונס שי-לי עטרי ונעמה שחר. צו איסור הפרסום הוסר בהחלטת בית המשפט בשבוע שעבר, לאחר שוילנר הסיר את התנגדותו. עטרי פעלה בחודשים האחרונים לפרסום שמו של וילנר, לאחר שבית המשפט אסר זאת בטענה כי הפרסום עלול להביא אותו לצעדים אובדניים.

הפרשה התחילה להתגלגל כאשר שי-לי עטרי, שורדת הטבח בכפר עזה, אשר בעלה יהב וינר נרצח בעודו נלחם במחבלים ומאפשר לה ולבתם התינוקת שייה להימלט, הצליחה להביא לפתיחתו מחדש של התיק שנסגר נגד החשוד שנגדו התלוננה על אונס בשנת 2022. בראיון ל"אולפן שישי" בחדשות 12 חשפה נעמה שחר כי היא המתלוננת הנוספת נגד החשוד.

צו איסור הפרסום ניתן לאחר שעטרי הגישה תלונה נגד וילנר. בקשתה של עטרי לבטל את הצו נדחתה בהתחלה, אך בחודש מרץ בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה, ו-וילנר ערער לבית המשפט עליון, והפרסום נדחה. שופט העליון אלכס שטיין קבע כי יש לברר את הטענות בחוות-דעת מקצועית, אך לא נדרשת חוות-דעת פסיכיאטרית. הסוגיה חזרה לדיון בבית משפט השלום, אך בינתיים וילנר הודיע כי הוא מוכן לפרסם את שמו. וילנר שוחרר למעצר בית לאחר שנעצר עם נחיתתו בישראל לפני שבועיים.

תגובות

עו"ד משה וייסה, המייצג את יובל וילנר, מסר: "מרשי לא יישפט ברשתות ולא יורשע בכותרות. יובל הוא אדם ככל אדם. אין לו מעמד, כוח או השפעה. המפלצת שסיפרו לכם עליה מעולם לא הייתה קיימת. הראיות והעובדות מדברות בעד עצמן, וכשתראו אותן, תבינו לבד: אמת יש רק אחת, וסופה לצאת לאור".

שי-לי עטרי מסרה: "15 שנים לא הייתה לי את הזכות הבסיסית (!) להגיד את השם יובל וילנר בקול רם. לא בראיון, לא בפוסט, אפילו לא מול בני משפחה ואנשים קרובים אליי. בזמן שהוא המשיך את חייו עם כוח, כסף וכבוד - אני הייתי זאת שחיה כאילו השם שלו הוא חומר נפץ, שרק ממתין לפוצץ את חיי.

"יש משהו חולה במציאות שבה חשודים באונס מסתובבים חופשי, והנפגעים והנפגעות הם אלה שנדרשים לשתוק ולהיזהר מכל מילה, כאילו היו עבריינים. זה הרגע שבו מפסיקים לדרוש ממני לשלם בחיים שלי כדי שהמוניטין של מי שאנס אותי בברוטליות, יישאר נקי".

עו"ד הלה נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, שהוביל את הבקשה לבטל את צו איסור הפרסום, מסרה: "אחרי מסע משפטי ארוך ומייסר, בעיקר עבור שי לי עטרי, סוף-סוף ניתן לומר כי יובל וילנר הוא החשוד באונס שפגע גם בה וגם בנעמה שחר.

"שום נפגעת לא צריכה להיאבק במשך חודשים במערכת המשפט, בזמן שהחשוד מהתל גם בה וגם בבתי המשפט ומציג מצגי שווא כאילו נשקפת סכנה לחייו, כל זאת בעת שהוא כבר מתראיין לכלי תקשורת ומנסה לצייר עצמו כנפגע בסיפור".

*** חזקת החפות: יובל וילנר לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.