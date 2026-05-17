האם עוד בכיר בשירות הציבורי עומד לקבל תפקיד בכיר בחברת מהדרין של יצחק תשובה? על פי הפרסומים מהשעות האחרונות, השר לשעבר משה ארבל - שרק היום הודיע על התפטרותו מהכנסת - צפוי להצטרף לדירקטוריון חברת מהדרין. באותם פרסומים מצוין כי החברה מייעדת לארבל את תפקיד יו"ר הדירקטוריון, תפקיד שכיום מאויש חלקית.

נציין כי חברת מהדרין מוחזקת בכ־61% על ידי קבוצת דלק של תשובה. במשך שנים עסקה בעיקר בחקלאות - גידול, עיבוד, אריזה ושיווק של תוצרת חקלאית. בשנת 2025 החלה לפעול בתחום הנדל"ן, כולל בקבלנות ביצוע. נכון לתחילת השנה, היא מקימה ומתכננת פרויקטים בהיקף 272 יחידות דיור, ומחזיקה בזכויות לייזום והקמת עוד 643 יח"ד ו־3,460 מ"ר שטחי מסחר.

בספטמבר 2023, לקראת המהלך שבו פנתה לתחום הנדל"ן, מינתה החברה את דלית זילבר, לשעבר מנכ"לית מנהל התכנון, לתפקיד המשנה למנכ"לית חברת מהדרין. כעת, ייתכן שהיא "מחזקת את שורותיה" בבכיר נוסף מהשירות הציבורי.

משה ארבל היה עד היום, למעשה, ח"כ מטעם ש"ס. במשך קצת יותר משנתיים, בין אפריל 2023 ליולי 2025, שימש כשר הפנים - עד שהתפטר בעקבות המשבר הקואליציוני עם הסיעות החרדיות סביב ענייני חוק הגיוס. עם התפטרותו ציין כי עשה זאת "מתוך רצון להקדיש זמן למשפחתו, ללימוד תורה ולסיום לימודי דוקטורט במשפטים", אך ייתכן שכעת מסלולו פונה לכיוון אחר לגמרי.

מי שכיהן כיו"ר דירקטוריון מהדרין עד לפני חודשיים היה פאר נדיר, שהתמנה לתפקיד בפברואר 2024. הוא עשה זאת ב־50% משרה - כ־90 שעות חודשיות - כך על פי דוח החברה לשנת 2025. נדיר זכה לדמי ניהול חודשיים בסך של 98.5 אלף שקלים, ולתוספת של כ־600 אלף שקל במסגרת תנאי העסקתו, ובסך הכל עלות המעסיק השנתית שלו עמדה על כ־2.356 מיליון שקל.

ממשה ארבל נמסר: "לאחר שנים של עשייה ציבורית משמעותית, אני פונה לפרק חדש ומודה על האמון שניתן לי. מהדרין היא חברה ישראלית ותיקה, המחוברת לעשייה, לקרקע ולחקלאות הישראלית. אני רואה בתפקיד יו"ר הזדמנות לפעול עם הדירקטוריון וההנהלה להמשך פיתוח החברה, לחיזוק פעילותה ולהעמקת מנועי הצמיחה שלה בשנים הבאות".