גורלו הפוליטי של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר טרם נחרץ סופית, אבל כל הסימנים מצביעים על כך שהוא ייאלץ להציג לוח זמנים לפרישה קרובה. שיעורי התמיכה הנמוכים בסקרים, ביחד עם הבחירות המקומיות שבהן הלייבור איבדה יותר מאלף מקומות - התוצאה הגרועה ביותר בהיסטוריה של הלייבור - הביאו את חברי המפלגה לדרוש שיילך הביתה. שרים זוטרים התפטרו, שר בכיר הצטרף אליהם, ואחרים איימו לפרוש אם סטארמר לא ישרטט נתיב יציאה והחלפה בראשות המפלגה, ובראשות הממלכה המאוחדת, מבלי ללכת לבחירות חדשות.

אך שורת המועמדים מטעם עצמם גרמו טלטלה בשווקים הפיננסיים בימים האחרונים, ולחשש כי בריטניה רק תלך ותשקע במשבר כלכלי ובהתנצחות פוליטית, ללא סיכוי להיחלץ. התשואות של האג"ח הבריטיות לתקופה של עשרה שנים כבר חצו רף היסטורי של שני עשורים, ועומדות כעת על 5.2%. אלה של האג"ח ל-30 שנה גם עלו הן לשיאים שלא נרשמו מזה קרוב לשלושה עשורים. השווקים חוששים מחוסר איזון תקציבי ומהשתוללות פיסקלית שתעמיק את הגירעון של המדינה, ותגרום לה לחדלות פירעון. העיתונים וכלי התקשורת לא מסירים את מבטם משוקי האג"ח, שכבר הוכיחו כי ביכולתם "להדיח" ראשת ממשלה כעונש על מדיניות שגויה.

שלושה מועמדים אפשריים לתפקיד

מי שמוביל את המרד נכון לעכשיו, שר הבריאות לשעבר ווס סטריטינג, לא עזר להרגיע את הרוחות בהצהרה הראשונה שלו כחלק מההתמודדות השבוע. סטריטינג, שהתפטר בשבוע שעבר והכריז כי אין לו אמון יותר בהובלה של סטארמר, הציע בראיון להשיב את בריטניה לאיחוד האירופי. הוא הבטיח כי תחת הנהגתו יחוזקו הקשרים של בריטניה עם בריסל, עד ש"בסופו של דבר נחזור לאיחוד". עשר שנים אחרי משאל העם על הברקזיט, ואחרי שהמערכת הפוליטית במדינה עסקה בו עד זרא, לתפיסת הציבור, ההצהרה הייתה מעט מוגזמת לדעתם של רבים. אתמול (א') הוא כבר חזר בו חלקית.

בינתיים, המורדים בסטארמר מושכים זמן כדי לאפשר לאחד המועמדים המושכים ביותר במפלגה, מבחינה ציבורית, להתמודד על התפקיד. אנדי ברנהאם, ראש העיר מנצ'סטר, ייאלץ להתמודד ישירות מול מועמד מפלגת "הרפורמה" בחודש הבא ולקבל מושב בפרלמנט, כדי להתמודד בתחרות הפנים-מפלגתית של הלייבור, אם תהיה כזו.

ברנהאם נחשב לחלק מהאגף השמאלי של הלייבור, בניגוד לסטארמר, ותפיסותיו הכלכליות עד כה הצביעו לכיוון של מעורבות ממשלתית גבוהה יותר ויד קלה על ההדק מבחינה פיסקלית. מאז שנחשף כי הוא מתכוון להתמודד זינקו תשואות האג"ח הבריטיות עוד יותר. ביממה האחרונה ניסה ברנהאם להסביר כי הוא יהיה "מחויב" לכללי האחריות הפיסקלית של סטארמר ושל שרת האוצר רייצ'ל ריבס, בניסיון להרגיע את השווקים. הוא הבהיר בראיון לתקשורת כי לא אמר ששוקי האג"ח "מסוכסכים" עם בריטניה.

"אמרתי שפוליטיקאים הציבו את בריטניה על מסלול של סכסוך עם השווקים בגלל האופן שבו איבדנו שליטה על הכספים שלנו ועל ההוצאות הציבוריות שלנו, כשמסרנו את השליטה על אנרגיה, מים ודיור", ניסה להבהיר. ברנהאם גם הוא נחשב למי שמקדם יחסים הדוקים יותר עם האיחוד האירופי, אך הוא מנסה להתחמק מן הנושא בשל הבחירות המקומיות במחוז שבו שני-שלישים הצביעו במשאל העם ביוני 2016 לטובת עזיבת האיחוד.

המועמדת השלישית גם היא מהסיעה השמאלית יותר במפלגה. אנג'לה ריינר כבר כיהנה כסגנית ראש הממשלה ונחשבה כוכב עולה בשורות המפלגה, עד שהתגלה כי הלוחמת למען הצדק החברתי לא שילמה מסים כיאות על בית בבעלותה. כעת, היא הודיעה, "העניינים סודרו" והיא בשלה לחזור לזירה הציבורית. היא נחשבת לגורם שמפחיד את השווקים במיוחד, אחרי שהביעה עמדות שמאליות יותר מהאחרים בנוגע לתקציבים ממשלתיים.

העלייה עד כה בתשואות על האג"ח הבריטיות "גילחה" לבדה כמחצית מהעודף התקציבי ששרת האוצר שמרה לתקציב הבא. המרווח הפיסקלי שלה הצטמצם כעת לכ-9 מיליארד ליש"ט בלבד, והוא עשוי להימחק אם הריביות ימשיכו לעלות. טרם הובהר אם סטארמר אכן מתכוון לפרוש מתפקיד ראש הממשלה, או לחייב את הלייבור לנסות להדיח אותו באמצעות הצבעה בתוך המפלגה ובחירה במחליף. הלייבור אינה שוקלת בשלב זה הליכה לבחירות חדשות, בין היתר משום שהתמיכה בה צנחה משמעותית.