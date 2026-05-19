06:41 - ניו יורק טיימס: איראן נערכת ללחימה קצרה אך בעצימות גבוהה. היא צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, ומדינות המפרץ צריכות להיערך לשיגורים נרחבים על תשתיות האנרגיה שלהן, בתי הזיקוק והנמלים. אפשרות נוספת היא סגירת מצר באב אל-מנדב באמצעות החות'ים

01:56 - טראמפ הדגיש: עדכנתי את ישראל על ההחלטה

01:48 - הנשיא טראמפ הסביר מוקדם יותר לכתבים בבית הלבן על מהות ההודעה הדרמטית שלו, לפיה ביטל מתקפה על איראן שתוכננה ליממה הקרובה: "התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה - בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות ביקשו ממני לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. אם נוכל להגיע להסכם שבו איראן לא תגיע לנשק גרעיני - כנראה נהיה מרוצים"

הנשיא בהודעה דרמטית: תכננתי מתקפה על איראן ביממה הקרובה - אך החלטתי לבטל אותה כי יש מו"מ רציני. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "טראמפ שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו". במקביל - דיווחים רבים באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בכמה אזורים בשל רחפני אויב. מטוסי התדלוק המוצבים בנתב"ג ככל הנראה ישארו בארץ עד סוף השנה האזרחית.

23:35 - דיווח באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באספהאן

