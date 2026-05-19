ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ דיווח: איראן נערכת ללחימה קצרה אך בעצימות גבוהה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

ניו יורק טיימס: איראן נערכת ללחימה קצרה אך בעצימות גבוהה

לפי הדיווח בניו יורק טיימס, איראן צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, ומדינות המפרץ צריכות להיערך לשיגורים נרחבים על תשתיות האנרגיה שלהן • מנגד טראמפ טוען: דחיתי את התקיפה כי מדינות המפרץ אמרו שהן קרובות לחתום על הסכם עם איראן • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:26 עודכן: 06:49
טהראן / צילום: ap, Vahid Salemi
טהראן / צילום: ap, Vahid Salemi

עדכונים שוטפים

06:41 - ניו יורק טיימס: איראן נערכת ללחימה קצרה אך בעצימות גבוהה. היא צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, ומדינות המפרץ צריכות להיערך לשיגורים נרחבים על תשתיות האנרגיה שלהן, בתי הזיקוק והנמלים. אפשרות נוספת היא סגירת מצר באב אל-מנדב באמצעות החות'ים

01:56 - טראמפ הדגיש: עדכנתי את ישראל על ההחלטה

01:48 - הנשיא טראמפ הסביר מוקדם יותר לכתבים בבית הלבן על מהות ההודעה הדרמטית שלו, לפיה ביטל מתקפה על איראן שתוכננה ליממה הקרובה: "התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה - בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות ביקשו ממני לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. אם נוכל להגיע להסכם שבו איראן לא תגיע לנשק גרעיני - כנראה נהיה מרוצים"

00:40 -טראמפ: מדינות המפרץ ביקשו ממני לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, עדכנתי את ישראל על ההחלטה

הנשיא בהודעה דרמטית: תכננתי מתקפה על איראן ביממה הקרובה - אך החלטתי לבטל אותה כי יש מו"מ רציני. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים: "טראמפ שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו". במקביל - דיווחים רבים באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בכמה אזורים בשל רחפני אויב. מטוסי התדלוק המוצבים בנתב"ג ככל הנראה ישארו בארץ עד סוף השנה האזרחית. לכתבה המלאה

23:35 - דיווח באיראן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באספהאן

פורסם לראשונה ב-N12