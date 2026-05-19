משפט הצעת החוק לפיצול היועמ"שית אושרה לקריאה ראשונה
האופוזיציה החרימה: הצעת החוק לפיצול היועמ"שית אושרה לקריאה ראשונה

על פי הצעת החוק, יופרדו סמכויות היועץ המשפטי לממשלה - יועץ משפטי לממשלה בנפרד וראש התביעה בנפרד • לפי ההצעה, היועמ"ש ימונה על ידי הממשלה ושר המשפטים, וחוות דעתו לא תחייב את הממשלה

ניצן שפיר 13:30
ועדת החוקה בנושא פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, היום (ג') / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
ועדת החוקה אישרה היום (ג') לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. על פי הצעת החוק, יופרדו סמכויות היועץ המשפטי לממשלה - יועץ משפטי לממשלה בנפרד וראש התביעה בנפרד. כך שהיועמ"ש ימונה על ידי הממשלה ושר המשפטים, וחוות דעתו לא תחייב את הממשלה. התובע הכללי ימונה מטעם הממשלה על ידי ועדה ציבורית.

מוקדם יותר פרצה מהומה לאחר דברי הפתיחה של יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן. האחרון הורה להוציא את ח"כ מירב כהן וחברי האופוזיציה מחו על הוצאתה תוך שהם מכנים את היו"ר רוטמן "בריון".

ח"כ עופר כסיף: "ההתנהלות המטורפת שהייתה פה היא בדיוק מראה של החקיקה שלכם שנועדה לסתום פיות. זו ההגדרה של בריונות".

לבסוף התקיימה הצבעה כאשר האופוזיציה מחרימה את הדיון.

אתמול (ב') הוסיף יו"ר הוועדה רוטמן במחטף סעיף שיקשה על פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד משרתי ציבור, בהם ראש ממשלה ושרים. לפי התוספת, התובע הכללי יידרש לקבל אישור מבית משפט מחוזי כדי לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי כנסת, שופטים, דיינים ובעלי תפקידים נוספים. גם הגשת כתב אישום נגד בכירים תחייב אישור ועדה מיוחדת.