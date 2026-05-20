מגדל הציגה דוחות חזקים, והמנכ"ל שלה בטוח שזה לא הסוף

לרוב החברות בבורסה יש נטייה לפרסם את הדוחות רק בימים האחרונים של עונת הדוחות. מי שחריגה לטובה היא מגדל ביטוח, שגם הפעם היא חברת הביטוח הראשונה שמפרסמת את תוצאותיה. אם תשאלו את מנכ"ל החברה, רונן אגסי, זה יימשך כך בעתיד. "אנחנו מקווים לקצר עוד יותר (את זמן הכנת הדוחות) ולפרסם את הדוחות מוקדם עוד יותר. אולי אפילו שבוע-שבועיים קודם. אני לא אוהב את זה שחברות מדווחות ביום האחרון", אומר אגסי לגלובס.

● 30 מיליארד שקל בדרך לבורסה: החברות הגדולות שמנפיקות, ולמה דווקא עכשיו

● אל על עברה להפסד בעקבות "שאגת הארי" - לראשונה מזה שלוש שנים

ברבעון הראשון של 2026 הציגה מגדל ביטוח רווח כולל של 322 מיליון שקל, קפיצה של 27% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, כשהיקף הפרמיות שגובה החברה הסתכם ב-9.8 מיליארד שקל - זינוק של 20% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. היקף הנכסים המנוהלים של חברת הביטוח חצה את רף ה-600 מיליארד שקל והיא מנהלת נכון לעכשיו כ-618 מיליארד שקל (בסוף הרבעון 591 מיליארד שקל).

במקביל גבתה מגדל "דמי ניהול משתנים" של 118 מיליון שקל, אשר צפויים להשפיע על הרווח העתידי של החברה. מתחילת השנה מסתכמים דמי הניהול המשתנים בחצי מיליארד שקל.

מאמין בפוטנציאל של ישראל גם להמשך

אגסי קיבל את ניהול החברה לפני 3 שנים כשהיא נסחרה לפי שווי של פחות מ-4 מיליארד שקל. היום החברה כבר נסחרת בשווי של יותר מ-20 מיליארד שקל. אם שואלים אותו, אגסי אופטימי גם לגבי ההמשך. "אנחנו רואים את המשך המגמה של השיפור ברווחיות, בנכסים המנוהלים, בסולבנסי (יחס כושר הפירעון למבוטחים)".

גם אחרי העליות החדות של השנים האחרונות בשווקים, עם זינוק בבורסה המקומית של 130% מאז 7 באוקטובר, אגסי מאמין שיש לשוק המקומי עוד פוטנציאל. "אני אופטימי גם ביחס לשוק בראייה לטווח הבינוני פלוס. אמנם אומרים כבר כמה שנים שהמלחמה תסתיים עוד מעט, אבל זה יקרה בסופו של דבר, וזו לא אמירה פוליטית אלא תיאור עובדתי. המצב המלחמתי יסתיים בצורה כזו שיהיה בישראל טוב יותר ממה שהיה לפני המלחמה. גם אם זה לא אומר שאנחנו הופכים לשוויץ, הבסיס הסביבתי הגיאופוליטי יהיה טוב יותר, כי קרו דברים מאוד משמעותיים לכל האיומים שיש מעלינו (איראן, חיזבאללה, חמאס וכו' נ"א) וזה ייתן את הערך על פני זמן.

"יש פוטנציאל מאוד משמעותי ביחס לצמיחה והריבאונד של אחרי המלחמה. הכוח הפנימי שהמשק הישראלי מציג נותן הרבה הבנה באשר ליכולת העתידית שלו לצמוח. במצב עולם רגיל זה יבוא לידי ביטוי בצמיחה בכל הפרמטרים העסקיים במשק, ומתוך זה גם אנחנו והשוק הפיננסי, שהוא נגזרת של המשק, נהנה ביחד עם המשק כולו מהצמיחה הזו".

אז אתה אופטימי.

"אני אופטימי שכשזה יתחבר זה יתחבר למשהו טוב. יהיה בארץ פוטנציאל השקעה בתשתיות, כניסת גופים בינלאומיים וגם יצירת קשרים שלא היו עד היום מול מדינות בעולם, או כאלה שהיו עם פרופיל הרבה יותר נמוך. לדברים האלה יש פוטנציאל גדול מאוד והם ישפיעו".

אגסי מחדד כי "רק בחודש מרץ היינו כולנו במקלטים. זה לא מאפשר באמת תפקוד נורמלי של פעילות עסקית, וכדאי גם לזכור שקיומה של פעילות עסקית תלוי גם במצב הרוח. אנחנו משק שהרבה מהפעילות מגיעה מחוץ לישראל, אם זה בטכנולוגיה, ייצוא והשקעות שנכנסות לפה, ובשלוש השנים האחרונות הדברים האלה מאותגרים".

חלוקת הדיבידנד מתקרבת

החברה אף ממשיכה להתקדם לקראת חזרה לחלוקת דיבידנד, כשהיעד הרשמי הוא שנת 2027, אך בחברה רוצים לחזור ולחלק דיבידנד כבר השנה. לצורך כך, החברה רשמה שיפור ביחס כושר הפירעון שלה שהגיע ל-116% (לפי צורת החישוב הישנה), זאת לעומת 78% לפני שלוש שנים בלבד. החברה הציבה יעד של 115% לכל הפחות כדי לחזור לחלק דיבידנד.

לדברי אגסי, "אנחנו אומרים הרבה זמן שדיבידנד זו מטרה משמעותית שלנו. זו מגמה נמשכת. אנחנו במקום טוב יותר ממה שהיינו לפני שנה. זה מצביע על הכיוון העתיד לבוא וזה יגיע. אבל כמובן שאין לנו לחץ לחלק דיבידנד. אנחנו נעשה את זה בשיקול דעת, תוך שאנחנו זוכרים שההון הוא בסיס עסקי חשוב שבעזרתו גם צומחים וגם שומרים על המבוטחים".

ובחזרה לדוחות. בתוצאות עצמן, ניתן לראות כי ירידת מחירי ביטוחי הרכב מגיעה לידי ביטוי מסוים בדוחותיה של מגדל, אם כי בשוק ציפו לפגיעה גדולה יותר ככל הנראה. לפי החברה, בביטוח כללי נרשם רווח לפני מס של 37 מיליון שקל לעומת 28 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה. אלא שהשיפור הגיע כתוצאה מתחומים אחרים כמו דירה ואלה קיזזו את הירידה ברווח החיתומי בתחום רכב רכוש (ביטוח מקיף לרכב).

בתחום החיסכון ארוך הטווח החברה רשמה עליה של 18% בכסף שנכנס לתחום הפנסיה ו-36% בכסף שנכנס לתחום הגמל, לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה מה שהוביל לקפיצה של 78% ברווחי התחום. לדברי החברה, "הגידול ברווח הושפע בעיקר מעלייה ברווחי הליבה בביטוח חיים כאמור וגידול ברווח הפיננסי העודף".

מנגד, בתחום ביטוחי הבריאות נרשמה ירידה ברווחי הליבה ביחס לרבעון המקביל. לדברי החברה, הסיבה לכך היא "הרעה בתביעות סיעוד וקיטון ברווחי הקולקטיבים".