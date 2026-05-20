אל על עברה להפסד בעקבות "שאגת הארי" - לראשונה מזה שלוש שנים

דוחות ראשונים ללוי הלוי כמנכ"ל חברת אל על • החברה מסכמת את הרבעון הראשון של 2026 עם הפסד נקי לבעלי המניות של 68.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 92.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד • מדובר בהפסד הראשון של החברה מאז הרבעון הראשון של 2023

נתנאל אריאל 09:20
לוי הלוי / צילום: ענבל מרמרי
אל על מפרסמת הבוקר את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2026. התוצאות של החברה נפגעו במיוחד בעקבות מבצע "שאגת הארי", לצד עליית מחירי הדלק. כך, החברה מסכמת את הרבעון הראשון של 2026 עם הפסד נקי לבעלי המניות של 68.9 מיליון דולר - הפסד ראשון מאז הרבעון הראשון של 2023. זאת לעומת רווח של 92.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הפגיעה החלה כבר בשורה העליונה, כאשר החברה נפגעה גם מ"עליית מחירי הדלק והתחזקות השקל מול הדולר". החברה רשמה הכנסות של 562.4 מיליון דולר, ירידה חדה של 27% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

במקביל, גם נתח השוק של אל על ממשיך להצטמצם בנתב"ג (38% ברבעון הראשון של השנה) אך במקביל עוד ועוד חברות מעכבות את חזרתן לטוס לישראל (כמו אמריקן איירליינס, בריטייש איירוויז), על רקע המתיחות ואפשרות חידוש המלחמה מול איראן.
כזכור, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל אל על הציגה רווחים עצומים שהצטברו עד כה לכמיליארד דולר. בשנתיים הראשונות למלחמה הדומיננטיות של אל על בשמיים אפשרה לה לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים מאוד ועל רמת מחירים גבוהה.

עם זאת, המשקיעים כבר מתחילים לתמחר את "היום שאחרי" המלחמה. ברבעון האחרון איבדה מניית אל על כמעט 30% משוויה, והיא נסחרת לפי שווי של 7.16 מיליארד שקל. התשואה בשנה האחרונה עומדת על 4% בלבד. בעל השליטה קני רוזנברג מחזיק ב-42.4% ממניות החברה בשווי של יותר מ-3 מיליארד שקל.