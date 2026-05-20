החוק שעשוי למנוע מטראמפ לשוב להילחם באיראן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: המהלך שעשוי להגביל את המשך המלחמה באיראן והבדיחה שהובילה להקמת מפלגה חדשה בהודו.

ארה"ב

לראשונה: הסנאט ידון בהגבלת סמכויותיו של טראמפ באיראן

הסנאט האמריקאי הצביע ביום שלישי ברוב של 50 דמוקרטים מול 47 רפובליקנים להביא לדיון הצעת חוק שתגביל את סמכויות המלחמה של טראמפ באיראן. ההצבעה הועלתה על ידי סנאטורים מהמפלגה הדמוקרטית, ואליה הצטרפו ארבעה רפובליקנים - ממיין, אלסקה, קנטקי ולואיזיאנה; שלושה רפובליקנים נוספים לא הצביעו, מה שהטה את הכף לטובת הדמוקרטים לראשונה מאז שהחלו הדיונים בנושא סמכויות הנשיא במלחמה באיראן.

הצעת החוק עצמה, שנוסחה על ידי הסנאטור הדמוקרטי טים קיין מווירג'יניה, קובעת כי הנשיא לא יוכל להמשיך בלחימה באיראן ללא אישור מפורש של הקונגרס. לדבריו, חוסר התמיכה הציבורית במלחמה "מחמיר מאוד", בין השאר בעקבות מחירי הדלק.

ההצבעה סימנה רק שלב ראשון בהליך. גם אם שני בתי הנבחרים יאשרו את ההחלטה בהמשך, הנשיא צפוי להטיל עליה וטו. אך הדמוקרטים אומרים שלמהלך תהיה משמעות פוליטית תדמיתית, ויש לו פוטנציאל להשפיע על שיקול דעתו של הנשיא.

דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: Reuters, Jonathan Ernst

מולדובה

"בוגדים!": האירוויזיון הוביל להתפטרות בכיר בתקשורת

חבר השופטים המולדובי בגמר האירוויזיון העניק לרומניה שלוש נקודות בלבד - והוביל לסערה. שתי המדינות חולקות שפה זהה, תרבות משותפת וקשרים היסטוריים עמוקים: מולדובה הייתה חלק מרומניה הגדולה בין שתי מלחמות העולם, לפני שסופחה לברית המועצות. עד היום, חלק מהציבור המולדובי רואה ברומניה לא רק מדינה שכנה, אלא מולדת תרבותית.

התגובה הייתה מיידית: מאות אלפים זעמו ברשתות החברתיות, וחלק אף הגדירו את ההצבעה כ"בגידה". הצופים בבית, שקולותיהם נלקחים אף הם בחשבון, נתנו לרומניה 12 נקודות, מה שבעיני חלק מהגולשים הדגיש את הניתוק של חבר השופטים מהרחוב . שר לשעבר במולדובה אף כתב בפייסבוק: "הקול היחיד שחשוב הוא של הצופים, שהצביעו לאחיהם".

הנציגה של מולדובה לאירוויזיון 2026 / צילום: Reuters, Lisa Leutner

השבוע ראש רשות השידור הציבורית המולדובית, ולאד טורקאנו, כינס מסיבת עיתונאים והודיע על התפטרותו. "זו הייתה ההחלטה שלי, זו האחריות שלי", הוא הדגיש.

מולדובה היא אחת המדינות העניות ביותר באירופה. היא עלתה בשנים האחרונות לכותרות לאחר שנשיאתה מאיה סנדו גינתה את הפלישה הרוסית לאוקראינה ונשבעה להצטרף לאיחוד האירופי עד 2030.

הודו

פליטת הפה הלא מוצלחת של שופט ביהמ"ש העליון

ביום שישי האחרון, באמצע דיון בבית המשפט העליון של הודו, אמר נשיא בית המשפט, סוריה קאנט, משפט שהוא כנראה לא התכוון שיישמע מחוץ לאולם: "יש צעירים כמו ג'וקים, שלא מצליחים לעבוד בשום מקום. הם הופכים לפעילים במדיה החברתית ומתחילים לתקוף את כולם". קאנט הבהיר מאוחר יותר שהתכוון לאנשים עם תארים מזויפים, אבל הנזק כבר נעשה.

ההערה הפכה במהרה לוויראלית ברשתות החברתיות. אבהיג'יט דיפקה, צעיר בן 30, צייץ ברשת X: "מה אם כל הג'וקים יתאחדו?" - ותוך 24 שעות, הקים אתר וכתב מניפסט למפלגת "עם של ג'וקים".

שוק בהודו / צילום: Reuters, Amit Ghosh

התוצאה: בשלושה ימים בלבד חשבון האינסטגרם של המפלגה חצה שלושה מיליון עוקבים, ויותר מ־350 אלף איש נרשמו כחברים, ביניהם: חברי פרלמנט, פקידים בכירים לשעבר ופעילים ידועים.

קוריאה הדרומית

קמפיין לכוס קפה עורר מחדש טראומה היסטורית

רשת סטארבקס בקוריאה הדרומית השיקה השבוע קמפיין לקידום מכירות של כוסות תרמיות חדשות תחת הכותרת "יום הטנקים" (Tank Day), עם ציון התאריך 18 במאי. לצרכן הממוצע זה נשמע כמו עוד תאריך, אבל בקוריאה הדרומית מדובר ביום השנה למרד גוואנג'ו - אחד מהאירועים הטראומטיים ביותר בהיסטוריה הקוריאנית המודרנית.

ב־1980, חיילים מהצבא הדרום קוריאני, בפקודת הנשיא צ'ון דו־הוואן, פלשו לעיר גוואנג'ו כדי לדכא בכוח מחאה של סטודנטים שיצאו נגד שלטונו. הממשלה מודה רשמית ביותר מ־200 הרוגים, אך פעילים והיסטוריונים מעריכים שמספר הקורבנות האמיתי עולה על 2,000. הטנקים שנכנסו לעיר הפכו לסמל הדיכוי.

בתגובה, נשיא קוריאה הדרומית לי ג'יי־מיונג כתב ברשת X שהקמפיין לעג ל"מאבק הרווי בדם" של פעילי הדמוקרטיה. אזרחים ואזרחיות הצטרפו לגינוי.

תור לסטארבקס בדרום קוריאה. המנכ''ל הקוריאני פוטר / צילום: Reuters, Chris Jung

עד יום שלישי, מנכ"ל סטארבקס קוריאה סון ג'ונג־היון, פוטר מתפקידו. יו"ר קבוצת שינסגאיי שמפעילה את הרשת בקוריאה, הורה על פיטוריו לאחר חקירה פנימית, וטען שהוא "זעם" כששמע על הקמפיין. סטארבקס הגלובלית הוציאה הצהרה שקראה לאירוע "טעות שלא הייתה צריכה לקרות".

בקוריאה הדרומית יש לסטארבקס יותר מ־2,000 סניפים, יותר מכל מדינה בעולם מלבד ארה"ב וסין.