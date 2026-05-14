האיום החדש של פוטין: הנשק החזק ביותר ייפרס עוד השנה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: מקסיקו מבטלת את הלימודים בעקבות המונדיאל, והודו מציגה פתרון חדש למשבר הדלק: קיצוץ בשיירת הרכבים של מודי.

רוסיה

פוטין: הטיל הגרעיני החזק ביותר ייפרס עד סוף 2026

רוסיה תפרוס עד סוף השנה את טיל הסרמט (Sarmat) הטיל הגרעיני הבין־יבשתי החזק ביותר בארסנל הרוסי, כך הכריז הנשיא ולדימיר פוטין ביום שלישי. לדבריו, הטיל נושא ראש חומר נפץ בעוצמה של פי ארבעה מכל מקבילו במערב, והטווח שלו עולה על 35 אלף קילומטר. פוטין הוסיף כי הטיל מסוגל לחדור את כל מערכות ההגנה הקיימות והעתידיות.

טיל הסרמט (Sarmat) / צילום: Reuters, Ministry of Defence of the Russia

ההכרזה הגיעה לאחר שמפקד כוחות הטילים הרוסיים, סרגיי קרקייב, דיווח לנשיא בשידור חי על ניסוי שנערך ביום שלישי ותואר כהצלחה. רוסיה אף פרסמה תמונות מהניסוי. אולם, בעולם מסתייגים מדבריו של פוטין. גורמים במערב ששוחחו עם סקיי ניוז טוענים כי פוטין מגזים ביכולות הנשק הגרעיני הרוסי.

לפי הערכות, רוסיה מחזיקה בכ־5,500 ראשי נפץ גרעיניים, מתוכם כ־1,700 פרוסים ומוכנים לשימוש.

ההכרזה מגיעה בעיתוי מעניין. פוטין שוב מנפנף בנשק הגרעיני, הפעם על רקע המלחמה עם אוקראינה שבדרך לשנתה החמישית. במקביל, הקרמלין פרסם סרטון שבו פוטין נראה נוסע ברחובות מוסקבה ומעניק פרחים למורה שלו מילדותו, וכך הפריך את דיווחים לפיהם הוא מסתתר בבונקרים מחשש להתנקשות או הפיכה.



מקסיקו

"רק לתיירים": המונדיאל מעורר סערה

מקסיקו עומדת לארח השנה את המונדיאל יחד עם ארה"ב וקנדה, ומ־11 ביוני ועד 19 ביולי תזכה המדינה למרכז תשומת הלב של העולם. אבל ההכנות לטורניר הגדול כבר מעוררות מתיחות מקומית - הפעם לא בגלל ביטחון או לוגיסטיקה, אלא בגלל בית הספר.

שר החינוך מריו דלגדו הודיע השבוע כי שנת הלימודים תסתיים ב־5 ביוני, חודש לפני המועד המקורי, בשל עומסי התנועה הצפויים סביב הטורניר. ההחלטה, שהתקבלה לטענתו בהסכמה פה אחד, תשאיר כמעט 23 מיליון תלמידים מחוץ לכיתה מוקדם מהצפוי - ואת הוריהם עם פחות מארבעה שבועות למצוא בייביסטר.

האיצטדיון במקסיקו / צילום: Reuters

"הילדים באמצע הבחינות שלהם, ועכשיו אמרו להם שייבחנו על מה שיש - איזו מן תשובה זו?", תהה אחד ההורים בראיון לרשת טלוויזיה מקומית. "הם רוצים שהערים יהיו ריקות ורק לתיירים", אמר הורה אחר, שציין את עלויות פעילויות הקיץ. התאחדות ההורים הלאומית במקסיקו גינתה את "ההחלטה החד־צדדית" וכינתה את השימוש בגביע העולם כתירוץ לביטול לימודים "בלתי נסלח", במיוחד כשהמשחקים מתקיימים בשלוש ערים בלבד.

בעקבות הביקורת, הנשיאה קלאודיה שיינבאום ניסחה מחדש את ההכרזה כ"הצעה בלבד" הכפופה לבדיקה נוספת. היא אף הפנתה את האחריות לאיגודי המורים ולמדינות עצמן, במקום לממשלה. כך או כך, מספר מוסדות כבר הודיעו שלא יציינו להנחיה ויישארו עם לוח הזמנים המקורי.



איראן

יותר מ־110 זוכי פרס נובל פנו בדרישה למשטר בטהרן

ברקע חוסר הוודאות סביב המשך המלחמה באיראן, יותר מ־110 זוכי פרס נובל פנו השבוע למשטר בטהרן בדרישה דחופה לשחרורה המיידי של נרגס מוחמדי, הפעילה האיראנית לזכויות אדם וזוכת פרס נובל לשלום לשנת 2023. הסיבה: בשבועות האחרונים גברו הדיווחים שמצבה הרפואי הידרדר באופן משמעותי בכלא.

נרגס מוחמדי / צילום: Reuters, Yuji Yoshikata

מוחמדי, שנאסרה לראשונה ב־1998 ומאז נכנסה לכלא מספר פעמים נוספות בשל מאבקה נגד פגיעה בזכויות אדם ובפרט נגד פגיעה בנשים, הובאה בשבוע שעבר לבית חולים בטהרן לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה בתאה, ככל הנראה לאחר התקף לב. על פי דיווחים באיראן, המצב הרפואי שלה כולל ירידה חמורה במשקל, לחץ דם לא יציב ותסמינים לבביים קשים, לאחר שנמנעה ממנה גישה לטיפול רפואי מתמחה במשך חודשים.

שורת זוכי נובל הזהירו כי "חייה עלולים להיות בסכנה מיידית" וקראו לשחרורה ולביטול כל האישומים נגדה. בנה של מוחמדי, שמתגורר בפריז, הבהיר כי הארכת האשפוז הזמני שלה בבית החולים לא מספיק. "אמא שלי זקוקה לחופש מוחלט, לא לכמה ימים מחוץ לתא", הוא אמר. מוחמדי נידונה במצטבר ליותר מ־44 שנות מאסר ו־154 מלקות על פני מספר גזרי דין.



הודו

המהלך היצירתי של מודי לחסוך בדלק

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי קיצץ "באופן משמעותי" את מספר כלי הרכב בשיירתו האישית, צעד סמלי שמגיע ימים ספורים לאחר שקרא לאזרחי הודו לחסוך בדלק בעקבות המשבר בהורמוז.

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי / צילום: Reuters, Amit Dave

בסוף השבוע שעבר פנה מודי לציבור בקריאה להימנע מנסיעות לחו"ל שאינן הכרחיות ולהשתמש יותר בתחבורה ציבורית ולצמצם את השימוש בגז. התגובה ברשתות החברתיות לא איחרה לבוא: גולשים רבים הצביעו על הסתירה בין קריאתו לציבור לבין השיירות הגדולות של פוליטיקאים בכירים, טיסותיו הפנימיות של מודי והעובדה שהוא עומד לצאת לסיור באירופה על מטוסו הממשלתי.

השיירה המצומצמת ליוותה אותו כבר השבוע בביקוריו במדינת הולדתו גוג'ראט ובמדינת אסאם שבצפון־מזרח המדינה. מודי, מסר גורם בכיר בממשלה לרויטרס, ביקש גם לשלב כלי רכב חשמליים בשיירתו.

הודו היא היבואנית הנפט השלישית בגודלה בעולם, ומסתמכת במידה רבה על מצר הורמוז לאספקת נפט, גז ונוזלי בישול.