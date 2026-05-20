התעשייה האווירית הודיעה היום (ד') על עסקה למכירת מערכות הגנה אווירית למשרד הביטחון, בהיקף של כ־1 מיליארד דולר. במסגרת מערך ההגנה הרב־שכבתי של ישראל, שתי שכבות ההגנה העליונות נשענות על מערכות של תע"א: "חץ 3", שפועלת מחוץ לאטמוספירה, ומערכת "חץ 2", שמיירטת טילים בליסטיים בתוך האטמוספירה.

"חץ 3" פותחה בשיתוף פעולה בין מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, הסוכנות האמריקאית להגנה מפני טילים (MDA) והתעשייה האווירית, שמשמשת כקבלן הראשי לפיתוח ולייצור המערכת. במהלך מלחמת חרבות ברזל הפכה "חץ 3" למערכת הראשונה בעולם שמבצעת יירוט מבצעי של טיל מחוץ לאטמוספירה, כאשר יירטה טיל ששוגר מתימן בידי החות'ים.

מערכת נוספת של תע"א שמשולבת במערך ההגנה האווירית של ישראל היא מערכת ברק MX, שמותקנת על גבי ספינות סער 6 של חיל הים. מיירט ה־LRAD של המערכת, המכונה בחיל הים "ברק מגן", נועד להגן על נכסים אסטרטגיים בים ובראשם אסדות הגז של ישראל והיא תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלט"ים, טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר וטילי קרקע-קרקע. המערכת נמכרה בשנים האחרונות לשורה של מדינות, בהן אזרבייג'ן, בעסקאות שהיקפן הגיע לכ־1.2 מיליארד דולר.

היא כוללת מרכז שליטה מתקדם ומשלבת מספר סוגי מיירטים לטווחים שונים. מיירט ברק MRAD מיועד לטווח קצר של עד 35 ק"מ וכולל מנוע פולסי יחיד; מיירט ברק LRAD מיועד לטווח בינוני של עד 70 ק"מ וכולל מנוע דו־פולסי; ואילו מיירט ברק ER מיועד לטווח ארוך של עד 150 ק"מ, באמצעות תוספת של מאיץ רקטי ושדרוג יכולות המכ"ם והתקשורת. כלל מנועי הרקטות של משפחת המיירטים מיוצרים על ידי החברה הממשלתית תומר, שנחשבת לגוף ידע מרכזי בתחום ההנעה הרקטית בישראל.

הדגם שנמצא כיום בשימוש מבצעי במערך ההגנה הישראלי הוא ברק LRAD - שכבת הביניים של מערכת ברק MX. באוגוסט 2024 ביצעה המערכת ניסוי מבצעי מספינת אח"י עצמאות, שבמהלכו שוגרה רקטה מדויקת לעבר מטרה שדימתה "נכס אסטרטגי בים". ספינות סער 6 תוכננו מראש למשימת ההגנה על תשתיות האנרגיה הימיות של ישראל, ומיירט ה־LRAD מותאם להתמודדות עם מגוון רחב של איומים, בהם כלי טיס בלתי־מאוישים, טילי שיוט, איומים תלולי מסלול וטילי חוף־ים.