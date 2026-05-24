07:27 - דיווח בפייננשל טיימס: משמרות המהפכה רכשו בסוף 2025 ציוד ריגול סיני באמצעות רשת סחר באיחוד האמירויות - ששימש את מתקפות הכטב"מים של איראן במהלך המלחמה. חברת תקשורת הממוקמת באמירות ראס אל-ח'ימה העבירה משלוח של כ-1.8 טונות של ציוד אנטנות לווייניות מתוצרת סין משנגחאי לאיראן, דרך נמל המכולות ג'בל עלי שבדובאי

07:24 - הורמוז ייפתח, איראן תמכור נפט: ההסכם המתגבש עם איראן



ההסכם שארה"ב ואיראן קרובות לחתום עליו כולל הארכה של 60 יום להפסקת האש, שבמהלכם מצר הורמוז ייפתח מחדש, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי, ויתקיים מו"מ על הגבלת תוכנית הגרעין של איראן, כך לפי בכיר אמריקאי.

מה יש בהסכם:

● שני הצדדים יחתמו על מזכר הבנות שיימשך 60 יום ויוכל להיות מוארך בהסכמה הדדית.

● במהלך תקופת 60 הימים, מצר הורמוז יהיה פתוח ללא תשלום אגרות, ואיראן תסכים לפנות את המוקשים שפרסה במצר כדי לאפשר מעבר חופשי של ספינות.

● בתמורה, ארה"ב תסיר את המצור שלה על נמלי איראן ותעניק כמה פטורים זמניים מסנקציות כדי לאפשר לאיראן למכור נפט באופן חופשי למשך 60 יום.

● הבכיר האמריקאי הודה שזה יהיה יתרון לכלכלת איראן, אך אמר שזה גם יספק הקלה משמעותית לשוק הנפט העולמי.

● הבכיר האמריקאי אמר שככל שהאיראנים יפנו מהר יותר את המוקשים ויאפשרו לחידש את השייט במצר הורמוז, כך המצור הימי יוסר מהר יותר. לקריאת הכתבה

07:17 - שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו

06:30 - פומפאו: נראה שהעסקה שדנים בה לקוחה מבכירים בממשל ביידן

מייק פומפאו, לשעבר ראש ה-CIA ושר החוץ של טראמפ: "נראה שהעסקה שדנים בה עם איראן לקוחה מהספר של וונדי שרמן, רוב מילי ובן רודס (בכירי ממשל ביידן) - שלם למשמרות המהפכה כדי שיבנו נשק להשמדה המונית ויטילו טרור על העולם"

06:26 - גורמים אמריקאים: איראן תקבל גישה לכספים המוקפאים שלה רק אחרי שיושג הסכם סופי



גורמים אמריקאים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה, אחת מדרישותיה המרכזיות, רק לאחר שיושג הסכם גרעין סופי ורק לאחר שארה"ב ובעלות בריתה יכניסו אותם לקרן שיקום מיוחדת. בכך, לטענתם, יהיה לאיראן תמריץ להישאר בשולחן המשא ומתן ולהגיע להסכם מלא

06:25 - דיווח: בפנטגון גיבשו הצעה לתקיפת מתקן הגרעין באספהאן

על פי דיווח בניו יורק טיימס, בפנטגון גיבשו בימים האחרונים הצעה לתקוף את מתקן הגרעין באספהאן שבו מוחזק האורניום המועשר לרמה גבוהה של איראן באמצעות פצצות חודרות בונקרים. לפני כשנה הוא הותקף באמצעות טילי טומהוק

04:20 - דיווח בניו יורק טיימס: איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה

איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, כך לפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית שדיברו עם הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, מדובר במרכיב מרכזי בהסכם בין איראן לארצות הברית.

04:10 - ראש ממשלת פקיסטן: "מקווים לארח את סבב השיחות הבא בקרוב מאוד"

ראש ממשלת פקיסטן, שריף, אמר הלילה: "נמשיך במאמצי השלום שלנו ואנו מקווים לארח את סבב השיחות הבא בקרוב מאוד".

01:00 - דיווח בניו יורק טיימס על ההסכם המתגבש: "שאלות הקשורות גרעין יידחו למועד מאוחר יותר"

שלושה בכירים איראנים דיווחו לניו יורק טיימס על ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. הם ציינו כי ההסכם יעצור את הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון. הם אמרו כי ההסכם מתמקד בפתיחת מצר הורמוז, ובכלל זה הסרת המצור הימי האמריקאי על איראן ומתן אישור לתנועות מסחר חופשיות מבלי שאיראן תגבה אגרות כלשהן.

שאלות מורכבות הקשורות לסוגיית הגרעין יידחו למועד מאוחר יותר ויידונו בתוך 30 עד 60 ימים, כך לדברי הבכירים. עוד הוסיפו כי ההסכם יביא לשחרור נכסים איראניים קפואים מעבר לים בשווי 25 מיליארד דולרים.

00:41 - דיווח: פרטי טיוטת ההסכם בין איראן לארה"ב

דיווח באל-ג'זירה על טיוטת ההסכם:

- סיום המלחמה בכל הזירות, כולל לבנון.

- שחרור של כמה מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים.

- הסרת המצור הימי האמריקאי ופתיחת מצר הורמוז.

- נסיגת הכוחות האמריקאיים מהסביבה הקרובה לאיראן.

- לאחר מכן, לצדדים יהיו 30 ימים להגיע להסכמה בנושא הגרעין.

- ניתן יהיה להאריך את 30 הימים הללו בהסכמה הדדית.

- במהלך תקופה זו, יתאפשר מעבר דרך מצר הורמוז.

- לפי איראן, ניהול מצר הורמוז יהיה סוגיה איראנית-עומאנית, ונמצא במו"מ מול מוסקט

00:26 - סוכנות הידיעות פארס: "מצר הורמוז יישאר תחת ניהול של איראן"

סוכנות הידיעות פארס המקורבת למשמרות המהפכה: בניגוד לדברים של טראמפ, גם במקרה של הסכם - מצר הורמוז יישאר תחת ניהול של איראן.

00:10 - טראמפ ברשת Truth: "פרטים אחרונים של העסקה נדונים כעת, ויוכרזו בקרוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת Truth על ההסכם המתגבש עם איראן: "הסכם גובש ברובו, בכפוף להשלמתו הסופית, בין ארצות הברית של אמריקה, הרפובליקה האיסלאמית של איראן, ושאר המדינות השונות שהוזכרו.

הוא הוסיף: "בנפרד, קיימתי שיחה גם עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, שגם היא התנהלה בצורה טובה מאוד. ההיבטים והפרטים הסופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויוכרזו בקרוב. בנוסף לרבים מהמרכיבים האחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח".

21:18 - מקורות לרויטרס: זו מסגרת ההסכם, בן השלושה שלבים

מקורות סיפרו לרויטרס כי על פי מסמך ההבנות, ההסכם בין ארה"ב לאיראן יהיה בן שלושה שלבים: סיומה הרשמי של המלחמה, סיום משבר מצר הורמוז - וחלון בן 30 ימים למשא ומתן רחב יותר.

20:28 - סגן נשיא ארה"ב הוזעק לבית הלבן, פקיסטן: מזכר ההבנות בניסוחים אחרונים

גורם ביטחוני פקיסטני אמר לרויטרס: "מזכר ההבנות נמצא כעת בשלבי ניסוח אחרונים לקראת סיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן".

על רקע הדיווח, שיירת סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס נצפתה מגיעה בבהילות לבית הלבן. מוקדם יותר הערב, אמר הנשיא טראמפ כי ייפגש עם בכירי הממשל לדון בנושא איראן בשעה שמונה בערב (שעון ישראל). במקביל - נתניהו ייכנס הערב את ראשי סיעות הקואליציה לדיון על ההתפתחויות מול איראן.

19:02 - טראמפ לחדשות 12: "איראן רוצה עסקה, הסיכוי הוא 50:50. אולי אקבל החלטה מחר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לחדשות 12: " האיראנים רוצים לעשות עסקה. אני אראה את הטיוטה האיראנית האחרונה בהמשך היום. אפגוש היום את וויטקוף, קושנר, סגן הנשיא ואנס ובכירים אחרים כדי לדון בה. אולי אקבל החלטה מחר. אני חושב שזה סיכוי מוצק של 50:50. או שאנחנו נגיע לעסקה, או שאני אפוצץ אותם עד לקץ הימים".

טראמפ יקיים ב-20:00, שעון ישראל שיחת ועידה עם מנהיגים ערביים כדי לדון בטיוטת ההסכם ולשמוע את דעתם, כך לפי מקור שמעורה בפרטים.

18:58 - דיווח: איראן וארה"ב קרובות להסכם, ההחלטה - בתוך 48 שעות

דיווח ב-AP: ארה"ב ואיראן קרובות להסכמה על מזכר הבנות שמטרתו להביא לסיום המלחמה, כך לפי שני גורמים אזוריים ודיפלומט. הגורמים הביעו תקווה שהחלטה סופית בנוגע לטיוטה שהוכנה בתיווך פקיסטן תתקבל בתוך 48 שעות, בזמן ששני הצדדים בוחנים את הנוסח. הם הוסיפו שבאיראן אומרים שהפערים הצטמצמו.

