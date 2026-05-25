הבקשה של טראמפ שהפתיעה את מנהיגי מדינות ערב

00:05 - טראמפ למנהיגי מדינות ערב: הצטרפו להסכמי אברהם לאחר המלחמה עם איראן

במהלך שיחה שקיים עם מנהיגי סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות, הנשיא האמריקאי הבהיר כי הוא מצפה ממדינות שאינן חלק מהסכמי אברהם - לנרמל יחסים עם ישראל. לפי גורמים אמריקאים, חלק מהמשתתפים הופתעו - ו"היה שקט על הקו". טראמפ מכוון בעיקר לפריצת דרך עם סעודיה. בכירים ישראלים ואמריקאים סבורים: הסיכוי לכך לפני קיום הבחירות בספטמבר - נמוך. לקריאת הכתבה

20:00 - טהרן תוותר על האורניום? הסעיפים שנכללו בטיוטת ההסכם בין ארה"ב לאיראן נחשפים

הבית הלבן סבור כי ייתכן שיעברו כמה ימים עד שההסכם יאושר סופית על ידי הנהגת איראן, כולל המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, כך אמר בכיר אמריקאי בתדרוך לכתבים. "עדיין יש הלוך ושוב לגבי פרטים מסוימים. כמה מילים שחשובות לנו, כמה מילים שחשובות להם", אמר הבכיר האמריקאי. "ההבנה שלנו היא שהמנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי, אישר את התבנית הרחבה של ההסכם. האם זה יהפוך להסכם? זו עדיין שאלה פתוחה".

19:35 - באיראן טוענים: "עדיין יש אפשרות שההסכם יבוטל"

סוכנות הידיעותה איראנית תסנים: ארה"ב ממשיכה לשבש מספר סעיפים בהסכם, בכללם את סוגיית הנכסים הקפואים של איראן. בהתאם, עדיין ישנה אפשרות שההסכם יבוטל.

19:15 - טראמפ מצנן את ההתלהבות: הודעתי לנציגיי שלא למהר לעסקה עם איראן

ההכרזה על הסכם תתעכב? אמש (ראשון) כתב הנשיא האמריקאי ברשת Truth: "הודעתי לנציגיי לא למהר לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם - איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני".

מוקדם יותר אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC: "אני לא יכול לדבר על העסקה, אבל זה לגמרי תלוי בי. אם יהיו חדשות - הן יהיו רק חדשות טובות. אני לא סוגר עסקאות גרועות". עוד לפני כן פרסם הנשיא גם תמונת AI המציגה תקיפת מכלית הנושאת את דגל איראן, לצד הכיתוב: "להתראות".

19:05 - הרמטכ"ל: ערוכים לחזור ללחימה עצימה

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד הצפון יחד עם פורום המטה הכללי, ואישר תוכניות להמשך הלחימה. במהלך הביקור התייחס זמיר להתפתחויות האחרונות באזור והבהיר כי בצה"ל ממשיכים לעקוב אחר המתרחש ונערכים לאפשרות של הסלמה מחודשת.

"צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו", אמר הרמטכ"ל. לדבריו, "נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שיידרש".

