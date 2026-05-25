מנרב ואנשי העיר ימזגו פעילויות בפרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב

ביטוי נוסף לקשיים של יזמים הפועלים בתל אביב וליצירתיות שנובעת מהם: קבוצת מנרב תרכוש 49% מפרויקט התחדשות עירונית ברחוב לה גווארדיה בתל אביב של אנשי העיר, ובתמורה תעביר לקבוצת אנשי העיר 49% מפרויקט תמ"א 38, אותו היא מקדמת ברחוב אבן גבירול, ותוסיף עוד 32 מיליון שקל.

בתל אביב יש כיום היצע של יותר מעשרת אלפים דירות חדשות לא מכורות, שיזמי הנדל"ן מתקשים למכור אותן, מה שמביא לקשיי נזילות אצל חברות שונות. גם המבצעים הפיננסיים "מייבשים" את קופות החברות. כל זאת על רקע ביקושים נמוכים ועלייה משמעותית בעלויות הבנייה. התוצאה הן כי הבנקים הגדילו מאוד את האשראי שהם מעניקים לחברות הללו, חלק מהן נמכרו בשנים האחרונות, לחלק נכנסו גורמים פיננסיים (כמו חברות ביטוח), וחברות אחרות הונפקו.

הריסת מבנים והקמת מתחם מגורים חדש

העסקה הנוכחית היא משהו שונה. מדובר בשתי חברות מהבולטות בתחום, שהחליטו למזג פעילות בשני פרויקטים מרכזיים. על פי ההסכם, קבוצת מנרב מצטרפת כשותפה בפרויקט פינוי־בינוי ברחוב לה גווארדיה 45-35 של אנשי העיר, שכולל 420 יחידות דיור. במסגרת ההסכם, מנרב תרכוש 49% מהזכויות וההתחייבויות של אנשי העיר בפרויקט, בתמורה ל-32 מיליון שקל.

הפרויקט כולל הריסה של המבנים הקיימים והקמת מתחם מגורים חדש. 120 דירות יושבו לבעליהן, ואילו 300 דירות יימכרו בשוק החופשי. מהחברות נמסר, כי על המקרקעין חלה תכנית בניין עיר מאושרת, ותוכנית העיצוב אושרה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והיזמים מקדמים הגשת הבקשות להיתרי בנייה. היקף הכנסות הפרויקט מוערך במעל למיליארד שקל (לא כולל מע"מ) ותחילת הבנייה מתוכננת למהלך 2027.

מהצד השני תעביר מנרב 49% מזכויותיה בפרויקט תמ״א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) בפרויקט ברחוב אבן גבירול 119-117 בתל אביב. פרויקט זה עדיין בהליכי קידום מוקדמים יחסית, אך לדברי החברות הושג הרוב הנדרש של חתימות הדיירים, וכן הוגשה בקשה להיתר בנייה, כך שיש לצפות שבעוד כשנתיים הפרויקט יוכל לצאת לדרך.

ההסכם בין הצדדים כולל גם הסכמי ביצוע הדדיים, לפיהם למנרב תהיה זכות ראשונים לשמש כקבלן המבצע של פרויקט לה גאוורדיה בעוד לאנשי העיר זכות ראשונים בביצוע הפרויקט באבן גבירול.

אורי אריסון, מנכ"ל מנרב נדל"ן מדבר על העסקה, ככזו שהושגה מעמדת חוזקה של שתי החברות, "התקופה הנוכחית מבליטה את היתרון של חברות בעלות איתנות פיננסית ויכולות ביצוע, ויוצרת הזדמנויות להיכנס לפרויקטים איכותיים עם שותפים מובילים, תוך חיזוק פעילות הליבה של החברה והרחבת מנועי הצמיחה שלה. ההשקעה שלנו בפרויקט הינה חלק מכוונת מנרב להרחיב את פעילות מגזר המגורים באזורי ביקוש, וטומנת בחובה פוטנציאל לרווחיות ותשואה גבוהה על ההון".

רון חן מנכ"ל ושותף באנשי העיר אמר, כי "השת"פ עם קבוצת מנרב מאפשר לחברה הצפת ערך משמעותית והגדלה משמעותית של ההון העצמי, תוך מימוש האסטרטגיה של החברה לשיתופי פעולה עסקיים עם חברות מובילות בשוק הנדל"ן. שיתוף פעולה זה ואחרים המתוכננים בקרוב יאפשרו לחברה להוציא לפועל עשרות פרויקטים של התחדשות עירונית בשנים הקרובות".