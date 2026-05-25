ערן זהבי רכש שלושה מגרשים במזכרת בתיה תמורת 21 מיליון שקל

עד כמה מגרשים להייטק ולתעסוקה במזכרת בתיה הם יעד נדל"ני נדרש? כדורגלן העבר, ערן זהבי, סבור שמדובר בנכס עם פוטנציאל גדול, והוא רכש לאחרונה שלושה מגרשים באזור התעסוקה המקומי ביחד עם שותף, אבי ארביב, תמורת 21 מיליון שקל, בעסקה שמבטאת מגמה של עליות מחיר.

המגרשים מצויים באזור התעסוקה של מזכרת בתיה, שנמצא במזרח היישוב, על תחנת הרכבת המקומית במסילה שמובילה לבאר שבע. האזור מתפתח לאחרונה הודות לתוכנית בת 11 שנים, וגם בזכות יתרון נוסף שיש לו - נגישות בצירי תחבורה, כביש 411 מרחובות למחלף חולדה וכביש חוצה ישראל (אם כי הוא אינו מקושר אליו ישירות). השטח אותו רכשו השניים יגיע לכ-5 דונם נטו בסך הכל, עליהם ניתן יהיה לבנות.

מהתוכנית עולה, כי 2 מגרשים צמודים אותם רכשו השותפים, יאפשרו הקמת מבני הייטק של 4 קומות מעל 2 קומות תת קרקעיות ואילו המגרש השלישי יאפשר הקמת 3 קומות בייעוד לתעשייה.

המוכרים הם תושבי חוץ מטורקיה, משפחת מורנו, המחזיקים בעוד נכסי נדל"ן בישראל, בהם באזור הגוש הגדול בתל אביב. בני המשפחה דרשו בהליך ההתמחרות שקיימו, מחיר של 23 מיליון שקל בעבור המגרשים, ואילו זהבי וארביב הציעו 21 מיליון וזכו.

ככל הנראה השניים מאמינים ביתרונו הגדול של המתחם, שהוא הנגישות הרבה והיותו ממוקם בחלק הדרומי ביותר של מרכז הארץ. חיזוק לכך מגיע מהמועצה המקומית, שמייחסת חשיבות גדולה מאוד למתחם, שעתיד להעלות את הכנסותיה מארנונה בכשליש.

את המוכרים ייצגו עוה"ד עמי בן-יעקב, עידן בן-יעקב ואביתר בושלין ממשרד בן-יעקב המתמחה בנדל"ן, ניהול הון משפחתי וקריפטו; את הרוכשים ייצג עו"ד יובל אלון.