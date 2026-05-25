התפשטות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מציפה את בתי החולים והמרפאות, שגם כך מתקשים לתפקד. התפרצות זו כבר נחשבת להתפרצות השלישית בגודלה בהיסטוריה של המחלה הקטלנית, והתקוות לבלימה מהירה שלה הולכות ומתפוגגות. המרכז האפריקאי לבקרת מחלות ומניעתן מסר כי נכון לסוף השבוע דווח על לפחות 750 חשודים בהידבקות באבולה ועל 177 מקרי מוות רשמיים, אם כי מספר הקורבנות בפועל ככל הנראה גבוה יותר. בשל המחסור במרכזי טיפול ייעודיים לאבולה באזורים שנפגעו באופן החמור ביותר, החולים מטופלים במחלקות רגילות.

מרכזי הבריאות שבמוקד ההתפרצות, מחוז איטורי, ובאזורים נוספים במזרח קונגו, סובלים ממחסור כה חמור בכוח אדם עד שאנשי הרפואה נאלצים להסתמך על ראשי קהילות ומנהיגי דת מקומיים כדי להפיץ מידע על אמצעי זהירות שעשויים לצמצם את ההדבקה. אמצעים אלה כוללים הקפדה על שטיפת ידיים והימנעות ממגע עם חולים או גופות. לדברי אנשי מערכת הבריאות המקומית, חלק מן המוסדות הרפואיים החלו לדחות חולים הסובלים ממחלות קשות אחרות כדי להתמקד בגל חולי האבולה.

"בתי החולים נאבקים בלי שום כלים", אמר ז'אן קסיה, מנכ"ל המרכז האפריקאי לבקרת מחלות, בתדרוך שנערך בשבת בקמפלה, בירת אוגנדה השכנה. "אנחנו נמצאים בשלב הקשה ביותר של ההתפרצות הזאת. חייבים לפעול בדחיפות, המצב יוצא משליטה".

נוסף על העלייה החדה במספר הנדבקים בקונגו, גם אוגנדה דיווחה על חמישה חולי אבולה, אחד מהם נפטר. הממשלות הידקו את אמצעי הפיקוח, כולל איסור על כלל טיסות הנוסעים אל בוניה, בירת מחוז איטורי, וממנה. טיסות הומניטריות וטיסות חירום נדרשות כעת לקבל אישור מהממשלה הקונגולזית, מה שמעורר חששות בנוגע למהירות שבה יוכלו צוותי הסיוע להגיע למוקדי ההתפרצות.

אוגנדה אסרה על אוטובוסים, מוניות ואופנועים לחצות את הגבול עם קונגו, וכן אסרה על טיסות אל שדות תעופה בקונגו ומהם. עם זאת, אוגנדה ממשיכה לאפשר מעבר של ציוד הומניטרי אל תוך קונגו. רואנדה, שהערים גומה ובוקאבו שבקונגו סמוכות לגבול עמה, סגרה את מעברי הגבול.

בית החולים קאריבוני וואמאמה בעיר בוניה, שבו מטפלים בדרך כלל בנפגעות אלימות מינית, החל לקלוט חולי אבולה. בבית החולים כבר נרשמו שלושה מקרי מוות, לצד הידבקויות של כמה מאנשי הצוות, הסובלים ממחסור בכפפות, בשקי גופות ובציוד בסיסי נוסף הדרוש להגנה על בריאותם.

מחסור במימון ופיטורי אנשי צוות חיוניים

במהלך התפרצויות קודמות הסתמכו בתי החולים על מימון נדיב מתורמים ועל צוות עובדים סוציאליים שפעלו להדרכת הקהילה בנוגע לאמצעי מניעה, החל מריחוק חברתי ועד לקבורה ראויה. אך עם התפשטות ההתפרצות הנוכחית, צוותי הרפואה במקום מתקשים להתמודד עם העומס. בשל המחסור במימון, פוטרו יותר מתריסר עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.

"אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה, אבל רוב ארגוני הסיוע שעזרו לנו נסגרו", אמר ז'אן מוהינדו, המתגורר במחנה פליטים בבוניה. מוהינדו, בן 34 המתקיים מחקלאות, נמלט יחד עם אמו, אשתו ושלושת ילדיהם מעיר הולדתם בתחילת השנה בעקבות האלימות שהציתה שלוחת דאעש המקומית "כוחות הברית הדמוקרטיים". "אם אתה חולה, קשה למצוא תרופות בבתי החולים", אמר מוהינדו בשיחת טלפון עם הוול סטריט ג'ורנל.

חוסר היציבות הביטחונית מקשה אף יותר על מאמצי ההתמודדות עם ההתפרצות. ביום שלישי תקפו חמושים המזוהים עם דאעש כפרים סמוך למוקד ההתפרצות, הרגו 17 בני אדם והציתו בתים ואופנועים, כך נמסר מצבא קונגו.

לדברי ז'וליין לוסנגה, העומדת בראש ארגון הצדקה Women’s Solidarity for Inclusive Peace, כאשר המוני חולים החלו לזרום לבית החולים בשבועות האחרונים, אנשי הרפואה לא הצליחו לזהות במהירות שנגיף האבולה הוא הגורם למחלה בגלל מחסור בכוח אדם. "ניסינו להתמודד עם המשבר באמצעות המשאבים המוגבלים שברשותנו, בין היתר באמצעות הקמת עמדת שטיפת ידיים ואספקת ציוד מיגון אישי לצוות", כתבה לוסנגה ל"וול סטריט ג'ורנל" במייל. "אבל המלאי שברשותנו לא יספיק אפילו לכמה ימים".

אין חיסון או טיפול לזן בונדיבוגיו, זן האבולה שעומד מאחורי ההתפרצות הנוכחית, וסיכויי ההישרדות לנדבקים בו נמוכים ומגיעים ל-50%. בשל העיכוב בזיהוי המחלה, מקרי ההדבקה מתפשטים ברחבי קונגו, לרבות בערים גומה ובוקאבו, אשר שתיהן תחת שליטת ארגון המורדים M23 ומנותקות ממשאביה של ממשלת קונגו המרכזית.

בקונגו היחס בין מספר הרופאים לחולים הוא אחד נמוכים בעולם - רופא אחד בלבד לכל 10,000 מטופלים, ובאזורים המבודדים במזרח המדינה המצב חמור אף יותר. יעד ארגון הבריאות העולמי עומד על כ-45 רופאים, אחיות ומיילדות לכל 10,000 מטופלים.

ממשבר רפואי למשבר ביטחוני

בשל מיעוט אנשי הצוות והעובדים הסוציאליים הפועלים להסברת הסכנות לציבור, ההתפרצות מאיימת להפוך למשבר ביטחוני. לפי גורמים הומניטריים מקומיים, במהלך השבוע האחרון ירתה המשטרה יריות אזהרה והשתמשה בגז מדמיע כדי לפזר המון שהצית אוהלי טיפול באבולה בבית חולים סמוך לבוניה, לאחר שאנשי הרפואה סירבו למסור את גופתו של אדם שעל פי החשד מת מהנגיף. בתוך הכאוס שנוצר נמלטו כמה מחולי האבולה מן המרפאה, מה שהגביר את החשש להדבקה נוספת, הוסיפו הגורמים.

גופותיהם של קורבנות האבולה מידבקות מאוד, ולכן יש לקבור אותן באופן בטוח כדי לבלום את התפשטות המחלה. אולם בקונגו, קרובי משפחה רבים מתעקשים לקיים מנהגי קבורה מסורתיים, לרבות רחיצת גופות כחלק מהכנת המתים לעולם הבא.

עובד של הצלב האדום הולך במהלך לוויה של קורבן אבולה בבית הקברות רוואמפארה בקונגו. / צילום: ap, Moses Sawasawa

לדברי גורמים מקומיים, אנשי צוות הרפואה בבית החולים רוואמפרה בבוניה, שבו מטופלים מרבית חולי האבולה בקונגו, נמצאים מאז תחת הגנה צבאית.

קונגו ואוגנדה ביקשו יחדיו כ-320 מיליון דולר מממשלות מערביות ומתורמים נוספים לצורך ההתמודדות עם ההתפרצות. חלק מהתורמים כבר מזרזים העברת ציוד כדי לחזק את מערך הבריאות, אם כי גורמי סיוע אומרים שיש צורך במאמצים נרחבים יותר כדי לבלום את המחלה. ארצות הברית הודיעה בשבת כי תעביר כ-50 מיליון דולר לצורך הקמתן של כ-50 מרפאות לטיפול בחולי אבולה בשתי המדינות. משרד החוץ האמריקאי לא מסר מתי המרפאות צפויות להתחיל לפעול.

הפדרציה הבין-לאומית של ארגוני הצלב האדום והסהר האדום (IFRC) שלחה מאות מתנדבים כדי לסייע במאמצי ההתמודדות עם ההתפרצות באזור. המתנדבים עוברים בין כפרים, לרבות באזורים הנמצאים תחת שליטת המורדים, ומדריכים את התושבים בנוגע לאמצעי מניעה ולצורך בקבלת טיפול מוקדם עם הופעת התסמינים.

"ההתפרצות מתפשטת במהירות באזורים שבהם מערכות הבריאות נמצאות במצב שברירי גם כך, ושמתקיימת בהם תנועה תדירה של אוכלוסייה מעבר לגבולות", אמר בהצהרה אריאל קסטנס, ראש משלחת הפדרציה בקונגו. "המשימה הדחופה ביותר כעת היא לפעול במהירות ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הקהילות, שכן הימים הקרובים הם קריטיים."