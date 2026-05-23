ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עמוד הבית אסון במכרה פחם בצפון סין: 90 בני אדם נהרגו בעקבות פיצוץ גז
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סין

אסון במכרה פחם בצפון סין: 90 בני אדם נהרגו בעקבות פיצוץ גז

אסון במכרה פחם בסין: לפחות 90 בני אדם נהרגו בעקבות פיצוץ גז במכרה במחוז שאנשי שבצפון סין • הפיצוץ אירע בזמן שבמקום עבדו 247 כורים • נשיא סין הורה לרשויות "לא לחסוך במאמצים" בחילוץ הלכודים

N12שירות גלובס 09:50
מכרה פחם בסין / צילום: ap, Ng Han Guan
מכרה פחם בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

אסון במכרה פחם בסין: 90 בני אדם נהרגו הלילה (בין שישי לשבת) בעקבות פיצוץ גז במכרה במחוז שאנשי שבצפון סין. הפיצוץ אירע בזמן שבמקום עבדו 247 כורים. פעולות החיפוש והחילוץ נמשכות כדי לאתר את הלכודים שנותרו בתוך המכרה.

הצינור השני שיעקוף את איראן כבר מוכן ב-50%

המאמצים לאיתור הלכודים

לפי הרשויות המקומיות, עד שעות הבוקר חולצו יותר ממאה עובדים מהמכרה.
הפיצוץ התרחש ביום שישי בשעה 19:29 שעון מקומי. נסיבות הפיצוץ במכרה עדיין נחקרות בידי הגורמים הרלוונטיים בממשל. פעולות החיפוש והחילוץ נמשכות במטרה להגיע לכורים שנותרו לכודים מתחת לאדמה. סוכנות הידיעות הסינית שינחואה דיווחה כי הפיצוץ אירע בזמן שהעובדים שהו בעומק המכרה.

הנחיות ההנהגה הסינית

נשיא סין שי ג'ינפינג הורה לרשויות "לא לחסוך במאמצים" בחילוץ הלכודים ובטיפול בפצועים. הוא דרש לבצע חקירה מקיפה של נסיבות האסון ולמצות את הדין עם האחראים בהתאם לחוק. ראש ממשלת סין לי קיאנג הצטרף לקריאה והנחה את הרשויות לפרסם מידע "בזמן ובאופן מדויק". הוא הוסיף דרישה להטיל אחריות מלאה על הגורמים המעורבים במקרה.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12