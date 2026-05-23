אסון במכרה פחם בצפון סין: 90 בני אדם נהרגו בעקבות פיצוץ גז

אסון במכרה פחם בסין: 90 בני אדם נהרגו הלילה (בין שישי לשבת) בעקבות פיצוץ גז במכרה במחוז שאנשי שבצפון סין. הפיצוץ אירע בזמן שבמקום עבדו 247 כורים. פעולות החיפוש והחילוץ נמשכות כדי לאתר את הלכודים שנותרו בתוך המכרה.

● הצינור השני שיעקוף את איראן כבר מוכן ב-50%

המאמצים לאיתור הלכודים

לפי הרשויות המקומיות, עד שעות הבוקר חולצו יותר ממאה עובדים מהמכרה.

הפיצוץ התרחש ביום שישי בשעה 19:29 שעון מקומי. נסיבות הפיצוץ במכרה עדיין נחקרות בידי הגורמים הרלוונטיים בממשל. פעולות החיפוש והחילוץ נמשכות במטרה להגיע לכורים שנותרו לכודים מתחת לאדמה. סוכנות הידיעות הסינית שינחואה דיווחה כי הפיצוץ אירע בזמן שהעובדים שהו בעומק המכרה.

הנחיות ההנהגה הסינית

נשיא סין שי ג'ינפינג הורה לרשויות "לא לחסוך במאמצים" בחילוץ הלכודים ובטיפול בפצועים. הוא דרש לבצע חקירה מקיפה של נסיבות האסון ולמצות את הדין עם האחראים בהתאם לחוק. ראש ממשלת סין לי קיאנג הצטרף לקריאה והנחה את הרשויות לפרסם מידע "בזמן ובאופן מדויק". הוא הוסיף דרישה להטיל אחריות מלאה על הגורמים המעורבים במקרה.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12