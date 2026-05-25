עד כמה הפחתת ריבית של 0.25% תשפיע על המשכנתא שלכם?

לווי המשכנתאות, שמתמודדים בשנים האחרונות עם שיעורי ריבית גבוהים, קיבלו היום (ב') בשורות טובות, לאחר שבנק ישראל החליט להוריד את הריבית ב-0.25% לשיעור של 3.75%. כעת עולה השאלה עד כמה הפחתה מתונה יחסית של רבע אחוז תתבטא בפועל בהקלה על ההחזר החודשי של המשכנתא, ובאילו מסלולים יושפעו ממנה יותר.

"הורדת הריבית ב-0.25% היא בשורה חיובית לשוק המשכנתאות, בעיקר אחרי תקופה ארוכה שבה הציבור חווה עלייה חדה בהחזרים החודשיים", מסביר אבי יוסופוב, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות. "מי שירגיש את ההשפעה באופן המיידי ביותר הם בעלי משכנתאות עם חשיפה למסלול הפריים, מאחר שריבית הפריים יורדת בהתאם להחלטת בנק ישראל. המשמעות היא ירידה מסוימת בהחזר החודשי כבר בעדכון הקרוב, ובמשכנתאות גדולות מדובר בחיסכון שיכול להצטבר לאלפי ואף עשרות אלפי שקלים לאורך השנים".

יוסופוב מוסיף כי ההשפעה לא נעצרת רק במסלול הפריים: "כאשר ריבית בנק ישראל יורדת, גם עלויות גיוס הכסף של הבנקים יורדות. זהו נתון משמעותי מאוד עבור מי שמתכנן לקחת משכנתא חדשה, משום שהדבר עשוי להשפיע בהמשך גם על הריביות במסלולים נוספים, כולל מסלולים קבועים ומשתנים, ולא רק על רכיב הפריים. כלומר, אם מגמת הורדות הריבית תימשך, ייתכן שנראה הקלה רחבה יותר בתמחור המשכנתאות באופן כללי".

יועצת המשכנתאות אסתר ז'אן איבגי מצטרפת לדבריו של יוסופוב ומסבירה כי "מי שירגישו את ההפחתה באופן מיידי הם בעיקר לווים עם רכיב פריים במשכנתא או בהלוואות צרכניות. במסלולים קבועים, צמודי מדד או לא צמודים, לא צפוי שינוי ישיר בהחזר החודשי. על כל 100 אלף שקל במסלול פריים, מדובר בהפחתה של כ-12 עד 16 שקל בחודש, בהתאם לתקופת ההלוואה. לכן המשמעות המרכזית אינה ההקלה המיידית, אלא האיתות לשוק לגבי כיוון הריבית בהמשך".

עדיין לא חזרנו לעידן הכסף הזול

ולמרות שמדובר בחדשות טובים ללווים, יוסופוב וז'אן איבגי מצננים את ההתלהבות: "הפחתת הריבית ברבע אחוז היא בשורה חיובית, אך לא דרמטית ברמת ההחזר החודשי. לפי הודעת בנק ישראל, ההחלטה נשענת על אינפלציה שנמצאת סביב מרכז היעד, התחזקות משמעותית של השקל, לצד אי-ודאות גאו-פוליטית ופיסקלית שעדיין קיימת", מציינת ז'אן איבגי.

יוסופוב מחדד כי "חשוב להיזהר מאופטימיות מוגזמת. ריבית אחת שיורדת ב-0.25% עדיין לא מחזירה אותנו לעידן הכסף הזול שהציבור התרגל אליו בעבר. סביבת הריבית בישראל עדיין גבוהה יחסית, ולכן גם היום תכנון נכון של תמהיל המשכנתא והתאמתו ליכולת ההחזר של המשפחה נשארים קריטיים יותר מאי-פעם".