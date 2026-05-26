שיטות עבודה ושכר מההייטק: משרד האוצר מקים חטיבת ניהול מוצר

משרד האוצר מנסה לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לשירותים הדיגיטליים שלו, ומייבא את שיטות העבודה של ענף ההייטק אל המערכת הממשלתית. לגלובס נודע, כי המשרד מוביל בימים אלה מהלך אסטרטגי להקמת חטיבת ניהול מוצר ייעודית באגף הטכנולוגיה, במטרה לעבור מגישה תפעולית מסורתית לגישה מבוססת מוצר, הממוקדת במשתמש הקצה.

המהלך, שמובל על ידי ראש אגף הטכנולוגיה הנכנס, שי קיוויתי, כולל שינוי מבני משמעותי: אגף הטכנולוגיה עבר ארגון מחדש, הוכפף ישירות למנכ"ל משרד האוצר, וירכז תחתיו מעתה גם את תחום הסייבר והרציפות התפקודית בעת משבר.

מפרויקטים, למנהלי מוצר

משרד האוצר מפעיל כיום כ-80 אפליקציות ומערכות דיגיטליות שונות, החל מניהול הלוואות בערבות המדינה ועד למערכות העברות בנקאיות לתמיכה בעמותות. היכולות הטכנולוגיות הללו פותחו פנימית במשרד, אך לא פעם סבלו מניהול חסר, והרקע הזה הוא שהוביל להחלטה לשנות את התפיסה הניהולית מהיסוד.

קיוויתי, שהגיע לאוצר לאחר מספר שנים בתעשיית ההייטק, החליט לארגן מחדש את יכולות האגף ולשנות את הדיסציפלינה המקצועית: תפקידי מנהלי הפרויקטים ומנתחי המערכות המסורתיים יבוטלו בהדרגה, ובמקומם יוגדרו בעלי התפקידים כ"מנהלי מוצר" - או יוחלפו. על פי התוכנית, 15 מנהלי מוצר יופקדו על 15 המוצרים המרכזיים של המשרד.

מנטורינג מהתעשייה

כדי להוביל את המהלך, באוצר עומלים כעת על גיוס ראש חטיבת המוצר. המכרז לתפקיד פתוח עד 28 במאי, וכדי להתחרות על הטאלנטים של השוק הפרטי, הצליחו באוצר לאשר תקן שכר חריג למגזר הציבורי, בגובה של כ-50 אלף שקלים ברוטו בחודש.

השינוי המבני מתאפשר, בין היתר, מאחר שמשרד האוצר הוא בין משרדי הממשלה הבודדים שהשלימו כמעט לחלוטין את המעבר לתשתיות ענן. אף שבאגף מציינים כי נותרה עוד עבודה תשתיתית רבה, המעבר לענן כבר מאפשר גמישות תפעולית רחבה, עבודה מרחוק ושילוב כלי פיתוח מתקדמים מבוססי בינה מלאכותית (כדוגמת Claude Code) - מהלכים שצפויים להביא להאצה דרמטית של תהליכי הפיתוח וחיסכון בכספי ציבור.

בין המוצרים המרכזיים שנמצאים כעת בשלבי פיתוח באגף: כלים מתקדמים למאבק בפשיעה כלכלית, מערכות דאטה לשיפור יכולות הניתוח והחיזוי התקציבי של המדינה, ומוצרים דיגיטליים לייעול מערכות הרכש והשכר הממשלתיות.

הקמת החטיבה מתבצעת בשיתוף פעולה עם מערך הדיגיטל הלאומי, ארגון הבוגרים של תוכנית "תלפיות", ועמותת "אנו באנו" של היזם עידן טנדלר. כך, שלכל אחד מאנשי המוצר יוצמד מנטור בכיר מתעשיית ההייטק, לליווי וסיוע.