חקירת מכרז אשכול מתרחבת: גם בכיר ב־OPC זומן ע"י רשות התחרות

בכיר בחברת האנרגיה OPC זומן לחקירה ברשות התחרות "בעניין מכרז אשכול", כך דיווחה היום (ב') החברה לבורסה. בינואר האחרון זומן לחקירה גם בכיר בקרן נוי באותו עניין. ב־OPC ציינו כי "אין בידינו מידע נוסף".

מכרז אשכול, שנערך בשנת 2023, היה ההפרטה הגדולה ביותר במסגרת הרפורמה במשק החשמל. בסופו של מאבק משפטי ארוך ומסועף נמכרה במסגרתו תחנת הכוח השנייה בגודלה בישראל, תמורת 9.1 מיליארד שקל.

המכרז נחשב לחריג במיוחד. ההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה במקור הייתה של דליה, שבבעלות משק אנרגיה, ועמדה על 12.4 מיליארד שקל - סכום עתק גם ביחס להצעה השנייה במכרז, של OPC וקרן נוי, שעמדה על 7.1 מיליארד שקל בלבד.

הפער היה כל כך גדול, שהגורם המממן (בנק הפועלים) סירב לתת את ההלוואה הנדרשת כדי לשלם את הסכום. במקרה כזה, טענו ב-OPC וקרן נוי, יש להעביר את הזכייה להצעה השנייה, כלומר להצעה שלהן. אך המדינה החליטה אחרת: היא יצרה מכרז חדש בו שני המציעים הורשו להגיש הצעות חדשות.

"התנהלות לא ראויה לכאורה"

דליה הפחיתה במסגרת ההליך החדש את הצעתה ל־9.1 מיליארד שקל, בעוד OPC וקרן נוי סירבו לשפר את הצעתן. במקום זאת, הן עתרו לבית המשפט בדרישה לבטל את המכרז השני. אלא שהשופט קובי ורדי מבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב פסק כי החלטת המדינה לערוך הליך נוסף הייתה סבירה, ואישר את המהלך.

לצד ביקורת על אופן ניהול המכרז בידי חברת החשמל, מתח ורדי ביקורת חריפה גם על OPC וקרן נוי: "לא ניתן להתעלם מההתנהלות הלא ראויה לכאורה של העותרת לגבי תיאור מערכת הלחצים שהופעלה על הגורמים המממנים, שבאה לידי ביטוי בדברי מנהל קרן נוי [...] נראה שמדובר לכאורה בדברים לא ראויים חמורים ובהתנהלות לא ראויה שיש לה גם משמעות והשלכה על העתירה".

כלומר, ייתכן שקרן נוי הפעילה לחץ על בנק הפועלים, כדי שלא יעניק לדליה את ההלוואה הנדרשת להצעה המקורית במכרז. לפי הטענות, דבר זה הוביל לקריסת ההצעה הגבוהה יותר (12.4 מיליארד שקל) והיה אמור לכאורה לאפשר לקרן נוי לזכות במכרז במחיר נמוך בהרבה.

השותף המנהל בקרן נוי, רן שלח, זומן לחקירה ברשות התחרות בינואר האחרון, וכעת רשות התחרות מזמנת גם בכיר ב-OPC בקשר לאותו עניין.