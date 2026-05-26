תרופות ההרזיה והסוכרת הפופולריות ביותר בעולם, נקשרות ליתרון חדש ומשמעותי: תוצאות טובות יותר עבור חולי סרטן.

שורה של ארבעה מחקרים חדשים מצביעה על כך שאנשים הנוטלים תרופות מסוג GLP-1, כמו אוזמפיק של נובו נורדיסק ומונג'רו של איליי לילי, חוו האטה בהתקדמות הגידולים הסרטניים, ירידה בסיכון הכולל למוות והפחתה בסיכון לפתח סרטן שד.

"זה מעורר מחשבה במיוחד לראות שבכמה סוגי סרטן, אנשים שנטלו את התרופות הללו נמצאים בסיכון נמוך יותר לחזרת המחלה", אמרה ד"ר ג'ניפר ליגיבל, אונקולוגית שד ממכון הסרטן דנה-פרבר, שלא הייתה מעורבת באף אחד מהמחקרים.

אחד המחקרים, שנערך על ידי חוקרים ממכון הסרטן של קליבלנד קליניק, עקב אחר יותר מ-10,000 מטופלים עם סרטן בשלב מוקדם שהחלו ליטול תרופות מסוג GLP-1 לאחר האבחון, והשווה את התקדמות מחלתם לזו של מטופלים שקיבלו תרופה אחרת לסוכרת. בקרב המטופלים שנטלו תרופות GLP-1 נרשם סיכוי נמוך יותר להתפשטות הסרטן.

בקרב חולי סרטן ריאות, שיעור מעבר המחלה לשלבים מתקדמים נחתך כמעט בחצי - 10% בקרב משתמשי GLP-1 לעומת 22% בקבוצת ההשוואה. גם בקרב מטופלי סרטן השד נרשמה מגמה דומה, עם שיעורי התקדמות של 10% לעומת 20%. גם בסרטן המעי הגס ובסרטן הכבד נרשמו ירידות סטטיסטיות מובהקות.

"חשוב להבין מה ההשפעות האנטי-סרטניות בתרופות הללו"

בהתחשב בכך שמיליוני אמריקאים נוטלים תרופות מסוג GLP-1, "ברור שחשוב מאוד שנבין מיד מה עשויות להיות ההשפעות האנטי-סרטניות הפוטנציאליות שלהן", אמר ד"ר מארק אורלנד, מתמחה בקליבלנד קליניק, שיציג את המחקר בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO) בהמשך החודש.

השפעה על מחלת הסרטן תצטרף לשורת היתרונות הבריאותיים שחוקרים מייחסים לתרופות מסוג .GLP-1 נוסף על הפחתת רמות הסוכר בדם ועידוד ירידה במשקל, התרופות מאושרות גם להפחתת הסיכון להתקפי לב ושבץ, ונבחנות כעת כטיפול אפשרי בדום נשימה בשינה ובהפחתת התנהגויות התמכרותיות. התרופות גם הפכו את היצרניות שלהן, איליי לילי ונובו נורדיסק, לשתיים מחברות התרופות בעלות השווי הגבוה ביותר בעולם. עם זאת, הביקוש הגבוה מכביד על חברות פרטיות וממשלות שנדרשות לממן את העלויות.

מדובר במחקרים תצפיתיים, השונים ממחקרים שנערכים על תרופות כדי לבחון את השפעותיהן המיועדות. במחקרים הללו, המשתתפים כבר נטלו את התרופות לטיפול בסוכרת או בהשמנת יתר, והחוקרים ניתחו את התיקים הרפואיים שלהם כדי להסיק מסקנות. דרוש מחקר נוסף כדי לבסס את הממצאים.

מחקרים נוספים התמקדו באופן ספציפי בסרטן השד, ובחנו אם משתמשי GLP-1 היו בעלי סיכון נמוך יותר לפתח את המחלה, ואם חיו זמן רב יותר לאחר האבחון. ניתוח של יותר מ-137 אלף מטופלי סרטן שד, שנערך במרכז הסרטן MD אנדרסון של אוניברסיטת טקסס, מצא כי יותר מ-95% ממשתמשי GLP-1 היו בחיים חמש שנים לאחר מכן, לעומת 89.5% בקרב מי שלא השתמשו בתרופות.

השערה כי התרופות משפיעות על הביולוגיה של הסרטן עצמו

מחקר של אוניברסיטת פנסילבניה, שבחן כמעט 95 אלף נשים שעברו בדיקות דימות של השד, מצא כי נשים שנטלו תרופות מסוג GLP-1 היו בעלות סיכוי נמוך בכ-25% להיות מאובחנות עם סרטן השד, גם לאחר שלקחו בחשבון גיל, משקל וגורמי סיכון נוספים.

"אנחנו רואים דפוס שחוזר על עצמו במאגרי נתונים שונים, וזה בהחלט מעניין משום שלכל אחד מהמחקרים הללו יש מבנה שונה מעט", אמרה ד"ר ג'סמין סוקומאר, אונקולוגית שד במרכז הסרטן MD אנדרסון של אוניברסיטת טקסס וחוקרת במחקר שבחן את הקשר בין שימוש ב-GLP-1 להישרדות מסרטן השד.

המדענים עדיין אינם יודעים מדוע ייתכן שלתרופות הללו יש השפעה כזו. אחת ההשערות היא שתרופות מסוג GLP-1 מפחיתות את הסיכון לסרטן באופן עקיף, באמצעות ירידה במשקל ושיפור הבריאות המטבולית, ששניהם נקשרו באופן עצמאי לשיעורים נמוכים יותר של סרטן. ההשערה השנייה ישירה יותר: קולטני GLP-1, ההורמון שהתרופות הללו מחקות, מופיעים על פני השטח של חלק מהתאים הסרטניים, מה שמעלה את האפשרות שהתרופות משפיעות על הביולוגיה של הסרטן עצמו.

נכון לעכשיו, לא איליי לילי ולא נובו נורדיסק בוחנות את תרופות ה-GLP-1 שלהן בהקשר של סרטן.

החוקרים מדגישים כי הממצאים הללו מצביעים על קשר בין הדברים, ולא על קשר סיבתי ישיר. ארבעת המחקרים התבססו על סקירות רטרוספקטיביות של תביעות ביטוח ומאגרי מידע רפואיים. מטופלים שנוטלים תרופות מסוג GLP-1 נוטים ליהנות מגישה טובה יותר לשירותי בריאות וממעקב רפואי עקבי יותר לעומת מי שאינם נוטלים אותן, ויתרונות אלה יכולים כשלעצמם לשפר את מצבם.

ניסויים מבוקרים אקראיים, בהם מטופלים משויכים לטיפולים באופן אקראי ונשמרת בקרה הדוקה יותר על הבדלים בהכנסה, מצב בריאותי וגישה לטיפול רפואי, הם השיטה המקובלת לקבוע האם התרופות עצמן הן שאחראיות לתועלת שנצפתה.

למרות המגבלות הללו, העקביות בממצאים בקרב מאות אלפי מטופלים מסמנת חזית אפשרית חדשה עבור קטגוריית התרופות הרווחית ביותר של תעשיית התרופות.

"קשה להתעלם מהמספרים", אמר ד"ר ירוסלב מצ'ייבסקי, סגן יו"ר מכון הסרטן של קליבלנד קליניק, שהמעבדה שלו הובילה את אחד המחקרים.