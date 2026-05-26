החברה שרשמה עלייה דו־ספרתית ברווח הנקי, וזו שהרווח שלה נשחק

מוצרי השיפוצים הקפיצו את תוצאות אינרום ברבעון הראשון

לצד העלייה בהכנסות החברה, שנתמכה על־ידי הגידול במכירות של מוצרי גמר בנייה, נרשמה גם צמיחה של 14% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● המניה קפצה בשנה האחרונה בכ-75% לשווי של כ-4.1 מיליארד שקל

חברת מוצרי הבנייה אינרום , שבשליטת בני ברון (21%), הציגה צמיחה של כ-9% בהכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה, שעמדו על כ-343 מיליון שקל; זאת, הודות לגידול במכירות של כלל מוצרי הקבוצה, ובראשם מוצרי גמר בנייה (טיח, טיט, דבקים וכו'), שהציגו צמיחה כ-17% במכירות.

בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 38 מיליון שקל, עלייה של כ-14% ביחס לנתון בשנת 2025. כמו כן, במהלך הרבעון, קיבלה החברה פיצויים ממס רכוש בהיקף של כ-16 מיליון שקל, בעקבות הפגיעה במפעילי חברת הבת נירלט בתחילת המלחמה.

ה-EBITDA הסתכם בכ-86.8 מיליון שקל (כ-25.3% מהמכירות), גידול של כ-11.2% בהשוואה לכ-78 מיליון שקל (כ-24.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

בצל השיפור המתמשך בתוצאותיה, רשמה מניית החברה קפיצה של כ-25% מתחילת השנה, תוך שהיא משלימה זינוק של כ-75% בשנה האחרונה, שהביא אותה לשווי של כ-4.1 מיליארד שקל.

"התוצאות מביאות לידי ביטוי את ההבשלה של תהליכי שיפור פנים־ארגוניים שאנו מבצעים ואנו מאמינים כי את פירות מהלכים אלה נמשיך לראות בעתיד", אמר אהוד דנוך, מנכ"ל החברה. "אנו עמלים על השלמת הקמת מפעל הגבס ותחילת הפעלתו בהמשך השנה, ומאמינים כי הוא יביא תוספת חשובה לסל המוצרים של החברה".

איתן גרסטנפלד