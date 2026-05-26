שוק ההון והשקעות החברה שרשמה עלייה דו־ספרתית ברווח הנקי, וזו שהרווח שלה נשחק
גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • חברת מוצרי הבנייה אינרום דיווחה על צמיחה של 14% ברווח הנקי, בתמיכת גידול במכירות מוצרי גמר בנייה • הרווח של מספנות ישראל, שעוסקות ביצוא ספינות, ירד בכ-7% בעקבות היחלשות הדולר

כתבי גלובס 14:55
14:49
מוצרי השיפוצים הקפיצו את תוצאות אינרום ברבעון הראשון
לצד העלייה בהכנסות החברה, שנתמכה על־ידי הגידול במכירות של מוצרי גמר בנייה, נרשמה גם צמיחה של 14% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● המניה קפצה בשנה האחרונה בכ-75% לשווי של כ-4.1 מיליארד שקל
14:28
דוחות מספנות ישראל: ההכנסות עלו, הרווח הנקי נשחק
היחלשות הדולר הכבידה על התוצאות הכספיות של מספנות ישראל, שעוסקות, בין היתר, ביצוא ספינות, והרווח ברבעון הראשון ירד בכ-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ● לצד זאת, נרשמה עלייה ברווח התפעולי ובהכנסות