מקבע את מעמדו כבית ההשקעות המוביל: קפיצה בהכנסות ורווחי מיטב

הכנסות בית ההשקעות, בניהולו של אילן רביב, גדלו ברבעון ב־32% והסתכמו בכ־598 מיליון שקל • הנכסים המנוהלים בשיא של כ-448 מיליארד שקל

איתן גרסטנפלד 19:32
אילן רביב מנכ''ל מיטב / צילום: רמי זרנגר

על רקע הגאות בשוק ההון, מסכם בית ההשקעות מיטב את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות שיא. זאת, לנוכח צמיחה בכלל הפעילויות שנהנו מגיוסים גבוהים, הודות להמשך העלייה בשוק המניות המקומי, וכן כניסתם של משקיעים חדשים שתמכו בפעילות הברוקראז' הצומחת.

הכנסות בית ההשקעות, בניהולו של אילן רביב, גדלו ברבעון ב־32% והסתכמו בכ־598 מיליון שקל. לכך תרמה עלייה של 36% בהכנסות מפעילות חיסכון לטווח ארוך, לכ־242 מיליון שקל, כתוצאה מגיוסים חיוביים ומעלייה בדמי הניהול.

שני אפיקים נוספים שהציגו צמיחה מרשימה הם קרנות הנאמנות והברוקראז'. הכנסות פעילות הקרנות הסתכמו בכ־133 מיליון שקל, עלייה של 45% מהרבעון המקביל, בעיקר בעקבות המשך גיוסים לקרנות האקטיביות ועלייה בדמי הניהול. הכנסות זרוע הברוקראז', מיטב טרייד, הסתכמו בכ־80 מיליון שקל, עלייה של 23%, כשברקע ברבעון הראשון גייסה החברה כ־9,700 לקוחות חדשים שהביאו את סך לקוחותיה לכ־125 אלף. בשורה התחתונה, הציגה מיטב קפיצה של כ־45% ברווח הנקי שעמד בסוף הרבעון על כ־131 מיליון שקל.

לאור הביצועים החזקים, זינקה מניית מיטב מתחילת השנה בכ־42%, תוך שהיא משלימה זינוק של מעל 200% בשנה האחרונה, לשווי שיא של כמעט 13.8 מיליארד שקל. בעלי המניות העיקריים, משפחות סטפק וברקת מחזיקים מניות בשווי כ־3.5 מיליארד שקל ו־3.3 מיליארד בהתאמה.

בתחילת השנה עקף מיטב את בית ההשקעות אלטשולר שחם בהיקף הנכסים המנוהלים בגמל וההשתלמות, במה שקיבע את מעמדו כבית ההשקעות הגדול בישראל. סך הנכסים המנוהלים בידי הבית הגיע לשיא של כ־448 מיליארד שקל בסוף אפריל.