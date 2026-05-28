באיזה ענף ספורט בוטלו משחקי אליפות בשל ניסיון חרם על ישראל?
הטריוויה השבועית

באיזה ענף ספורט בוטלו משחקי האליפות בעקבות ניסיון חרם על המשלחת הישראלית?

מה שמה הרשמי של כיכר הבימה, דגלה של איזו מדינה הוא היחיד שצורתו אינה מלבנית או ריבועית ומהם שלושת הבניינים הגבוהים בעולם? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 19:03
באיזה ענף ספורט בוטלו משחקי האליפות בעקבות נסיון חרם על המשלחת הישראלית?

1. מה שמה הרשמי של כיכר הבימה?
2. מגדלי עזריאלי בתל אביב מורכבים מבניינים בצורת משולש עיגול וריבוע. מה צורתו של המגדל הרביעי המוקם בימים אלה?
3. ומהם שלושת הבניינים הגבוהים בעולם?
4. מהו פרחון?
5. מה מקור המילה אמוג'י?
6. מי היה הקיסר הרומי ששינה את שמה של ירושלים לאיליה קפיטולינה?
7. כמה נשים חברות בוועדה לבחירת שופטים?
8. באיזה ענף ספורט בוטלו משחקי האליפות בעקבות נסיון חרם על המשלחת הישראלית?
9. איזה מונח מתאר את מידת האי־סדר במערכת פיזיקלית?
10. איזו חברה גדולה ייסדו האחים דניאלה ודריו אמודיי?
11. מי היה האמן הראשון מעולם המוזיקה שזכה בפרס נובל?
12. מי כתב את הספר "שרק", שעליו מבוסס הסרט (הראשון שזכה בפרס אוסקר לסרט מונפש)?
13. מה היה תוארם של מלכי פרס (כיום איראן) והאימפריה הפרסית האחמנית הקדומה?
14. דגלה של איזו מדינה הוא היחיד שצורתו אינה מלבנית או ריבועית?
15. איך נקראת הרשת החברתית שבבעלות דונלד טראמפ?

תשובה 1

כיכר התזמורת (על שם ליאונרד ברנשטיין)

תשובה 2

ספירלה

תשובה 3

בורג' ח'ליפה בדובאי, מגדל מרדקה 118 במלזיה ומגדל שנגחאי בסין

תשובה 4

שלב בחיי עופות צעירים כשנוצותיהם ושרירי כנפיהם התפתחו לתעופה והם פרחו מהקן, אולם עדיין תלויים בטיפול הוריהם לצורך תזונה והישרדות

תשובה 5

יפנית, הלחם המילים אות ותמונה

תשובה 6

אדריאנוס 

תשובה 7

ארבע (קארין אלהרר, אורית סטרוק, דפנה ברק־ארז ויונית קלמנוביץ')

תשובה 8

בטיפוס לנוער, התחרות הייתה אמורה להתקיים בבריסל

תשובה 9

אנטרופיה 

תשובה 10

אנת'רופיק

תשובה 11

בוב דילן, שזכה בפרס נובל לספרות 

תשובה 12

ויליאם סטייג 

תשובה 13

שאה

תשובה 14

דגל נפאל, המורכב משני משולשים המייצגים את הרי ההימלאיה ואת שתי הדתות המרכזיות במדינה, הינדואיזם ובודהיזם

תשובה 15

 Truth Social