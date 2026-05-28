לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה שמה הרשמי של כיכר הבימה?

2. מגדלי עזריאלי בתל אביב מורכבים מבניינים בצורת משולש עיגול וריבוע. מה צורתו של המגדל הרביעי המוקם בימים אלה?

3. ומהם שלושת הבניינים הגבוהים בעולם?

4. מהו פרחון?

5. מה מקור המילה אמוג'י?

6. מי היה הקיסר הרומי ששינה את שמה של ירושלים לאיליה קפיטולינה?

7. כמה נשים חברות בוועדה לבחירת שופטים?

8. באיזה ענף ספורט בוטלו משחקי האליפות בעקבות נסיון חרם על המשלחת הישראלית?

9. איזה מונח מתאר את מידת האי־סדר במערכת פיזיקלית?

10. איזו חברה גדולה ייסדו האחים דניאלה ודריו אמודיי?

11. מי היה האמן הראשון מעולם המוזיקה שזכה בפרס נובל?

12. מי כתב את הספר "שרק", שעליו מבוסס הסרט (הראשון שזכה בפרס אוסקר לסרט מונפש)?

13. מה היה תוארם של מלכי פרס (כיום איראן) והאימפריה הפרסית האחמנית הקדומה?

14. דגלה של איזו מדינה הוא היחיד שצורתו אינה מלבנית או ריבועית?

15. איך נקראת הרשת החברתית שבבעלות דונלד טראמפ?