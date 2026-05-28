גברים נעשו אובססיבים לבריאות הזרע שלהם, והמותגים מרוויחים

בריאות הזרע הופכת לטרנד בארה"ב: יותר גברים משנים אורח חיים ונוטלים תוספים כדי לשפר פוריות, בהשפעת רשתות חברתיות ועל רקע אקלים של חרדה מירידה בילודה ופגיעה בפוריות. חברות בתעשייה הצומחת הזו מוכרות בדיקות ותוספי תזונה, מדווחות על זינוק בביקוש, ומשקיעים זורמים לתחום. במקביל, רופאים מזהירים שמדובר בענף לא מפוקח עם הוכחות מוגבלות ליעילות - אך מציינים שלעצם המעורבות הגברית יש ערך במסע להורות.

ג'וליאן פרוסיה (31), אופטומטריסט מווטרלו, אונטריו, ניהל אורח חיים בריא כשהוא ואשתו החלו לתכנן ילד. בערך באותה תקופה, הוא התחיל לראות סרטונים ברשתות החברתיות שעסקו בחשיבות של שיפור בריאות הזרע.

הפוסטים, בהם משפיענים קוראים לגברים לשפר את הפוריות שלהם על ידי פעילות גופנית להגברת הטסטוסטרון, תזונה בריאה, נטילת תוספי מזון והפחתת צריכת אלכוהול - השפיעו עליו. פרוסיה נטל את הוויטמינים שלו באדיקות, התאמן במרץ רב יותר והפסיק לשתות אלכוהול. תוך חודשיים, אשתו הייתה בהריון.

"לקראת ההריון הראשון שלנו הלחץ היה עצום", הוא נזכר. "התמודדנו עם שאלות כמו: 'האם אנחנו פוריים', 'האם אני באמת מסוגל להביא ילד לעולם?'".

הרעיון של כניסה לכושר מעולה בחודשים שלפני ההתעברות - תופס תאוצה בקרב נשים, שעליהן מוטלת באופן מסורתי האחריות לתכנון הפוריות. אבל כעת, יותר ויותר גברים מצטרפים למאמץ. ובשעה שבריאות הזרע הופכת לאובססיה תרבותית, מותגי בריאות מזינים את הביקוש על ידי הצפת השוק במוצרים כמו תוספי פוריות גבריים וערכות לבדיקת זרע.

300 דולר לחפיסת תוספי תזונה

חברת פרלל (Perelel), המוכרת תוספי תזונה לנשים, החלה למכור גם חבילת תוספים לגברים בשנת 2021. כיום, לדברי החברה, המוצר הוא בין חמשת המובילים שלה. סמנתה דיימונד, מייסדת שותפה ומנכ"לית Bird&Be מספרת כי במותג הפוריות שלה מוצרים לגברים מהווים כעת יותר מ-30% מן המכירות. "זה לא היה המצב כשהתחלנו את הפעילות", היא מעידה על החברה שנוסדה לפני ארבע שנים.

Bird&Be מוכרת שני תוספי תזונה לגברים וערכות ביתיות לבדיקת פוריות, בהן בדיקות זרע ב-99 דולר - דרך אתר האינטרנט שלה, ונכון לשנה שעברה, גם ברשת חנויות הטיפוח Ulta Beauty.

לדברי דיימונד, במחקר הקליני של החברה על גברים הסובלים מאי-פוריות, ממצאים הראו שתוספי התזונה שלה לגברים, המיועדים לתקופה שלפני ההריון, הגבירו משמעותית את תנועתיות הזרע ואת איכות התנועה שלו.

ברשתות החברתיות, חברות כמו Bird&Be, FullWell ו-Needed מקדמות חבילות ותוספי פוריות "בשבילו ובשבילה" לתמיכה בבריאות הזרע והביציות. "דין ואני התחלנו לקחת את 'ערכת עשיית התינוקות' של פרלל כדי שנוכל להתקדם יחד", נכתב בפוסט ממומן של קיילין בל, משפיענית ומתמודדת לשעבר בתוכנית "הרווק" של ABC.

בדיקת זרע ביתית של Bird&Be. לדברי המנכ''לית מוצרים לגברים מהווים יותר מ-30% מהמכירות / צילום: אתר Bird&Be

SwimClub, חברה חדשה לתוספי פוריות לגברים, משווקת אף היא לגברים ולנשים כאחד. "אי אפשר להתגבר על זרע פגום בביוץ מוגבר", נכתב במודעה אחת. "אל תשאירו את ההתעברות ליד המקרה", נכתב באחרת.

אוסמן חאן, מייסד שותף של SwimClub, סיפר כי גילה שיש לו ספירת זרע נמוכה במהלך סבב הפריה חוץ גופית כושל. המלצת הרופא הייתה ליטול מולטי ויטמין, לאכול בריא יותר ולהימנע מאלכוהול. בעזרת אשתו, הוא הרכיב לעצמו סט תוספי תזונה. מדדי הזרע שלו השתפרו, והוא ואשתו הצליחו להביא לעולם תינוק באמצעות הפריה חוץ גופית.

החוויה הובילה אותו, עם שני שותפים עסקיים, לחבור אל האורולוג ד"ר מייקל אייזנברג, מנהל תוכנית רפואת הרבייה והכירורגיה לגברים באוניברסיטת סטנפורד, כדי לבנות חבילת תוספי תזונה שיוכלו למכור. אייזנברג משמש כיועץ הרפואי הראשי של SwimClub, ותמורת כ-300 דולר מספקת החברה לגברים אספקה של כדורים ל-90 יום.

משקיעי הון סיכון הזרימו כבר 121 מיליון דולר למימון סטארט־אפים המתמקדים בפוריות גברית בשנה שעברה, כך על פי נתונים של PitchBook. אחת החברות שגייסו כסף הייתה Sperm Racing, חברה שערכה אירוע ספורט של "מרוץ זרע" בהוליווד פלאדיום בלוס אנג'לס בשנת 2025.

במרוץ גברים סיפקו דגימות זרע, אלו שוחררו למסלול מרוצים מיקרוסקופי - והתחרו על ההגעה לקו הסיום. קהל של אוהדים עודד את הצפייה בהדמיה ממוחשבת של המרוץ.

החברה גייסה 11 מיליון דולר ממשקיעים, ובסתיו האחרון השיקה תוסף בסוכריית גומי בשם Sperm Worms. "סבא שלך היה מתבייש בחבר'ה שלך", נכתב באתר האינטרנט שלה. אחד המייסדים, אריק ז'ו (18), אמר כי לחברה יש תוכניות להשיק מוצרים נוספים לבריאות הזרע - כמו תחתונים.

מלחמתו של מאסק במשבר הילודה

ירידה כללית בשיעורי הפריון - שהיו נמוכים במשך רוב חמשת העשורים האחרונים ואף הגיעו לשפל היסטורי בארה"ב - הובילה לחששות מפני התכווצות האוכלוסייה. וזו לא רק בעיה אמריקאית. ארגון הבריאות העולמי מציין כי בעיות פוריות משפיעות על כשישית מאוכלוסיית העולם. כל אלו תורמים לאווירה של חרדה בקרב גברים מן השורה.

בינתיים, ממשל טראמפ משקיע מאמצים כדי להילחם בשיעור הילודה הקורס. הנשיא טראמפ כינה את עצמו "נשיא ההפריות", וסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, המצפה לילדו הרביעי עם אשתו אושה, הביע את רצונו "להפוך את אמריקה לפורייה שוב".

המיליארדר אילון מאסק, יועצו לשעבר של טראמפ, המזוהה עם גישה פרו-נטליסטית ובעצמו אבא ל-14 ילדים, מבקר זה מכבר את מה שהא מכנה "משבר התינוקות". חשבונות השקעה חדשים עבור ילדים, המכונים "חשבונות טראמפ", מגיעים עם מענק של אלף דולר מהמדינה עבור תינוקות שנולדו ויוולדו בין 2025 ל-2028.

בחודשים האחרונים, פודקאסטים בולטים בנושאי בריאות ואיכות חיים בהנחיית גברים, הקדישו פרקים שלמים לפוריות הגבר. גארי ברקה, המטיף של תנועת MAHA (Make America (Healthy Again הגיש שני פרקים שהתמקדו בנושא בהפרש של חודשים ספורים, בשניהם התארח אותו רופא.

"גברים זקוקים להכנה להריון בדיוק כמו נשים, נקודה", נכתב בתיאור הפרק מנובמבר. ד"ר מארק היימן, רופא בולט בתחום, הנחה את הפרק שעסק בשאלה: "מדוע פוריות הגבר קורסת ומה המשמעות שלה לעתיד שלנו", ואירח בין היתר גם את ד"ר אייזנברג, היועץ של SwimClub. בפודקאסט של פיטר עטייה שהוקלט בשנה שעברה אמר אורולוג הרבייה פול טורק: "אם הייתם שואלים אותי: 'מה הנושא של היום?' הייתי עונה: 'הזרע. הוא חשוב מאוד'".

בריאות הזרע הפכה לסמן ביולוגי שאפשר להתפאר בו. בריאן ג'ונסון (48), יזם שאובססיבי למרדף אחר אריכות ימים, פרסם ב-X בשנה שעברה כי "איכות הזרע שלו היא כמו זו של אדם בריא בן 20".

"נפגשנו עם כמה מן המנכ"לים החזקים בעולם בשבוע שעבר, ונחשו על מה הם רוצים לדבר?", סיפר ג'ונסון ל"וול סטריט ג'ורנל" בחודש מרץ. הוא ציין שהוא שואף להוציא את תחושת הבושה מהשיח על בריאות הזרע, ובמקום זאת לגרום לאנשים להבין את התפקודים הביולוגיים של הגוף.

הביקורת של הרופאים והמכשול בתעשייה

גם רופאים הבחינו במודעות הגוברת בקרב מטופליהם הגברים. "מגיעים יותר מטופלים ששואלים על תוספי מזון, אך יש גם יותר מטופלים שכבר נוטלים תוספי מזון עוד לפני שהם בכלל פוגשים אותי", מספר ד"ר בובי נג'ארי, מנהל תוכנית אי-פוריות בגברים במרכז הרפואי NYU Langone.

אבל נג'ארי לא ממליץ על נטילה של תוספי תזונה לגברים כדבר שבשגרה. הוא מציין כי המחקרים שנערכו בגברים בתחום הם מצומצמים, זאת בניגוד לאלה שנערכו בנשים, וכי קשה להבחין בין המותגים בתעשייה שאינה מוסדרת בקפדנות. תוספי מזון אינם כפופים לאישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

"אני כן מקבל רושם שיש תועלת עקיפה של תחושת מעורבות מצד הגברים, כאילו אנחנו ביחד בזה. אלו כמה יתרונות בלתי מוחשיים, ולא כל כך רפואיים", אומר נג'ארי.

פאב סטויקוביץ' ואשתו ניסו להיכנס להריון במשך שישה חודשים עד שגילה שיש לו וריקוצלה (ורידים מורחבים באשכים), מצב נפוץ שמשפיע על הזרע שלו.

"כל הפוקוס היה עליה, מה היא יכולה לעשות, מה היא יכולה לשפר", סיפר סטויקוביץ' (38) על התייעצויותיהם הרפואיות. לאחר שגילה על מצבו, הוא עבר ניתוח והתמקד בקפדנות במקלחות פושרות, צמצום פעילות אירובית ונטילת תוספי מזון, אך השינויים לא הביאו להריון המיוחל. לאחר שרופא שני שינה את התהליך הטיפולי של הזוג, נולד ילדם הראשון בעזרת הפריה חוץ גופית.

"אני רואה הרבה סיפורים באינטרנט, במיוחד אם נכנסים לסאב-רדיט, של הפריה חוץ גופית, שם הגברים פשוט לא עושים כלום", הוא אומר ומוסיף עצה לגברים אחרים: "פשוט עברו בדיקת זרע. השיגו תוצאות".