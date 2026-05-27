ירי לילי מלבנון: אזעקות הופעלו ביישובים רבים בגליל

עדכונים שוטפים

03:37 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה, במטולה וביישובים נוספים בעקבות טיל ששוגר מלבנון

התרעות הופעלו הלילה בשורת יישובים בגליל, בהם בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ר'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. זמן קצר לאחר מכן הודיעו בצה"ל: טיל ששוגר מלבנון נפל בשטח פתוח, לא היו נפגעים.

לראשונה ובעקבות חשיפת N12, תושבים בצפון קיבלו התרעה מקדימה על ירי מלבנון, והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה האזעקה.

00:36 - סנאטור המקורב לטראמפ: "אי-אפשר להתעלם מכך שמטוסים איראניים מאוחסנים בבסיסים של פקיסטן"

הסנאטור האמריקאי לינדזי גרהאם, שנחשב למקורב לנשיא דונלד טראמפ, תקף את פקיסטן, לאחר ששר ההגנה הפקיסטני דחה פומבית את יוזמת טראמפ לצירוף מדינות נוספות להסכמי אברהם. גרהאם כתב: "כבר די הרבה זמן ברור לי שפקיסטן כמתווכת היא דבר בעייתי מאוד, בלשון המעטה. העוינות שלה כלפי ישראל היא רבת-שנים".

הוא הוסיף כי "אי-אפשר להתעלם מכך שמטוסים צבאיים איראניים מאוחסנים בבסיסי חיל האוויר של פקיסטן", והדגיש כי גם התבטאויות קודמות של בכירים פקיסטנים נגד ישראל מטרידות.

00:05 - חבר קבינט לראשי רשויות בצפון: "אני מתבייש"; צה"ל מתכנן רכש מסיבי של רשתות נגד רחפנים

צה"ל פנה לספקים באירופה לרכישת רשתות מיגון, לאחר ש-15 רחפני נפץ התפוצצו אתמול בצפון. חבר קבינט לראשי רשויות: "אני מתבייש שאין לנו מענה אמיתי". 5 מיליארד שקל לשיקום היישובים תקועים בכנסת. צו שטח צבאי סגור יוטל על הנחלים בצפון בסוף השבוע. לכתבה המלאה

23:52 - טראמפ הודיע: ישיבת הקבינט תיערך בבית הלבן ולא בקמפ דייוויד, בשל תנאי מזג האוויר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש (ג') כי בשל תנאי מזג האוויר, ישיבת הקבינט שתוכננה להתקיים במעון הנשיאותי בקמפ דיוויד תיערך לבסוף בבית הלבן. עצם ההחלטה לכנס את הקבינט בקמפ דיוויד מלכתחילה נחשבה חריגה, שכן דיונים במתחם שבמרילנד שמורים בדרך-כלל לסוגיות ביטחוניות ומדיניות רגישות במיוחד.

כינוס הקבינט, על רקע המתיחות מול איראן, הביא להד תקשורתי. שבועיים לפני תקיפת מתקני הגרעין האיראניים ביוני בשנה שעברה, טראמפ קיים במקום פגישת קבינט דומה.

23:00 - גורם ביטחוני: מתחזקת ההערכה שמנהיג חמאס בעזה חוסל

צה"ל ניסה לחסל אמש בשכונת רימאל שבמערב רצועת עזה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מונה לתפקיד לפני שבוע וחצי ויועד להחליף את קודמו - עז א-דין אל-חדאד שחוסל גם הוא בתקיפת צה"ל. זמן קצר לאחר התקיפה, גורם ביטחוני תדרך כי "מתחזקת ההערכה שהחיסול צלח".

21:50 - הסתיים דיון הקבינט, נתניהו שוחח עם טראמפ

פורסם לראשונה ב-N12