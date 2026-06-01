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מו"ל גלובס אלונה בר און: "השירות שלנו הוא לשים את הקורא במרכז"
מו"ל גלובס אלונה בר און פתחה את כנס השירות של גלובס וציינה כי לשיטתה שירות נוגע לכל חלקי הארגון: משיווק ומכירות, דרך המחלקה המשפטית ועד משאבי אנוש ● ומה השירות שגלובס מספקים? "לתת נתונים ועובדות במקום פוליטיקה. לשים את הקורא במרכז"
00:00 01/06/2026 15:12
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