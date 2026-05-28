משפט יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה
יונתן אוריך

יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה

במסגרת הפרשה, שנחשפה בסוף 2024, מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו חשודים שקיבלו מידע סודי והעבירו אותו לעיתון ה"בילד" הגרמני • בפרשה כבר הואשמו אלי פלדשטיין, שהיה יועץ תקשורת של ראש הממשלה, והנגד ארי רוזנפלד

ניצן שפיר 10:55
יונתן אוריך / צילום: ויקיפדיה
יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יואשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקה ומסירת ידיעה סודית והשמדת ראיה במסגרת פרשת ההדלפה לעיתון ה"בילד" הגרמני. בפרשה כבר הואשמו אלי פלדשטיין שהיה יועץ תקשורת של ראש הממשלה והנגד ארי רוזנפלד. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (ה') על ההחלטה להגיש את כתב האישום לסנגוריו של אוריך, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, זאת לאחר שנערך שימוע בנובמבר 2025.

הפרשה נחשפה בסוף 2024 במסגרתה מקורבים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיבלו מידע סודי והעבירו אותו לעיתון ה"בילד". המסמך הושג מאגף המודיעין מהנגד רוזנפלד לאחר שהצנזורה הצבאית דחתה את פרסומו בישראל. בפרשה חשוד גם ישראל איינהורן בעל חברת הייעוץ "פרספשן" השוהה בחו"ל.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, באי-כוחו של יונתן אוריך, מסרו בתגובה: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק ה"בילד" היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראיה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק "הטרדת העד" - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

*** חזקת חפות: יונתן אוריך,אלי פלדשטיין, ארי רוזנפלד וישראל איינהורן לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.