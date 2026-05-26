הוועדה למינוי בכירים מסרה היום (ג') את חוות-דעתה, לאחר שנושא מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הוחזר אליה על-ידי בג"ץ לדיון מחודש. הוועדה קבעה ברוב דעות - מול דעתו החולקת של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס - כי לא נפל דופי בטוהר המידות של האלוף גופמן.

הוועדה שמעה את אורי אלמקייס, שהופעל על-ידי היחידה שבראשה עמד גופמן, ואת הקצין מאוגדתו שעמד בקשר עם אלמקייס, בעקבות מידע שלפיו הקצין עדכן את גופמן בזמן אמת בדבר מעצרו של אלמקייס והוסיף פרטים על זהותו.

בדוח המשלים נכתב כי "לדעת רוב חברי הוועדה, בידי הוועדה מצויים כל החומרים הנדרשים כדי לגבש דעה מושכלת בעניין טוהר המידות של האלוף גופמן. לאחר שהעמיקו חקר בהם, מסקנתם החדה מעל לכל ספק סביר, שלא נפל דופי בטוהר המידות של האלוף גופמן, מבוססת היטב בחומר שבפניהם".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו "דוחה מכל וכל את דעת המיעוט שקבעה כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ואומר שנעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו עכבר. ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד מיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות".

לאחר החלטה זו, שופטי בג"ץ יחליטו אם להתערב בהחלטת ראש הממשלה למנות את האלוף גופמן לראש המוסד.