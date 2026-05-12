בשידור חי: בג"ץ דן במינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד

בג"ץ דן היום (ג') בשידור חי בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין דנים בשאלה שבמוקד הדיון - האם נפל פגם בטוהר המידות של גופמן בהפעלתו של הקטין אורי אלמקייס, והאם התנהלותו מצדיקה לפסול את המינוי.

אמש (ב') פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בראש המוסד דדי ברנע על כך שפנה לבג"ץ נגד המינוי. על-פי הפרסום, ברנע התריע במכתב כי מינויו של גופמן עלול "לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה חיצונית מספקת", ואמר כי אם גופמן ידע על הפעלתו של הנער, "יש כאן בעיית מוסר קשה שאיננה מאפשרת למנותו לתפקיד". ברנע הביע את התנגדותו למינוי גם בפני ועדת גרוניס.

האלוף רומן גופמן / צילום: דובר צה''ל

העתירות הוגשו על-ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל, התנועה לטוהר המידות ואורי אלמקייס עצמו. העותרים טוענים כי גופמן אישר שימוש באזרח קטין לצורכי השפעה ברשתות החברתיות ללא סמכות מתאימה. עוד נטען כי נפלו פגמים מהותיים בהליך עבודת הוועדה המייעצת למינויים בכירים.

אורי אלמקייס ועורכי דינו, אורית חיון ודין כוכבי

הוועדה המייעצת למינויים בכירים, שלקחה ייצוג משפטי פרטי, מבקשת לדחות את העתירות.