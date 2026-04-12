המוסד

הוועדה למינוי בכירים אישרה את מינוי רומן גופמן לראש המוסד

יו"ר הוועדה גרוניס וראש המוסד ברנע טענו ל"פגם משמעותי בטוהר המידות" ו"ניצול כוח לרעה" • מינויו של גופמן אושר ברוב קולות • רה"מ חתם על המינוי - גופמן ייכנס לתפקידו ב-2 ביוני

N12 21:33
רומן גופמן / צילום: ויקיפדיה, דובר צה''ל
הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים אישרה הערב (א') את מועמדותו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. מיד לאחר האישור, חתם ראש הממשלה על כתב המינוי לכהונה בת חמש שנים, שתחל ב-2 ביוני הקרוב.

ההחלטה התקבלה ברוב של שלושה חברים - טליה איינהורן, דניאל הרשקוביץ ומשה טרי - שהצביעו בעד המינוי. אולם, המינוי עבר בניגוד גמור לדעתו של יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ובניגוד לעמדתו המקצועית של ראש המוסד המכהן, דוד ברנע.

גרוניס: "פגם חמור בטוהר המידות"

בלב ההתנגדות עומדת פרשה מתקופת שירותו של גופמן כמפקד אוגדה 210, אז אושרה הפעלתו של אזרח ישראלי קטין. השופט גרוניס קבע בחוות דעתו כי מדובר ב"פגם חמור ביותר מהיבט ערכי-מוסרי" והוסיף: "האוגדה ותא"ל גופמן לא השיבו תשובה מדויקת לגורמי צה"ל ששאלו האם הקטין מופעל על ידם - וזה תיאור עדין. ברור ופשוט שמדובר בפגם משמעותי בטוהר המידות".

ברנע: "ניצול כוח לרעה"

אל הביקורת המשפטית הצטרפה עמדה מקצועית נחרצת של ראש המוסד המכהן, דוד ברנע. ברנע הבהיר לוועדה כי בארגון ביון, הערה פיקודית אחת צריכה לפסול קידום לתפקיד הבכיר ביותר.

ברנע תקף את החלטתו של גופמן לפעול מחוץ לנהלים המקצועיים של יחידה 504: "כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות מאוד". בשיא עדותו קבע ברנע כי מדובר ב"מישהו שמנצל את כוחו לרעה, זה בוודאות".

הגיבוי מצמרת הביטחון: "מסלול שירות מפואר"

מנגד, זכה גופמן לגיבוי מלא מהרמטכ"ל אייל זמיר. זמיר הציג בפני הוועדה תמונה הפוכה, ותיאר את גופמן כקצין מצטיין וראוי מכל בחינה. "הוא בהחלט עשה מסלול שירות צבאי מפואר", אמר זמיר, והדגיש כי גופמן ראוי להנהיג את המוסד ואולי בעתיד אף לכהן כרמטכ"ל.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר N12