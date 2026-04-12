מצטרפות למפלגתו של בנט: מנכ"ליות לשעבר במשרדי הממשלה

לקראת הבחירות המתקרבות, ממשיכים להיחשף "כוכבים" חדשים שצפויים להשתלב במפלגות השונות. היום היה תורו של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, לחשוף שתי מצטרפות: קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר ומשרד התחבורה, ולירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת. השתיים, שכיהנו בתפקידים הבכירים בשירות המדינה, הן הראשונות שמוצגות ברשימת "בנט 2026".

טרנר, כיום שותפה ומנהלת תפעול בקרן ההון סיכון הישראלית וינטג', כיהנה כמנכ"לית משרד התחבורה ומנכ"לית משרד האוצר בין השנים 2016 ל-2020. באוקטובר 2020 היא פרשה מתפקידה כמנכ"לית האוצר, פחות מחצי שנה לאחר שמונתה על-ידי השר ישראל כ"ץ, על רקע חיכוכים תכופים בין השניים.

טרנר וכ"ץ אומנם הדגישו בזמנו כי הפרישה נעשתה בהסכמה, אולם היא לא הפתיעה אף אחד במשרדי האוצר ומחוצה לו והגיעה תקופה זמן קצר התפטרותו המהדהדת של ראש אגף התקציבים דאז שאול מרידור, ולאחר מספר דיווחים כי ננזפה על-ידי השר מול אנשי המשרד.

בשנת 2021 פורסם כי טרנר קיבלה 4 פניות ממפלגות מימין ומשמאל, אולם היא דחתה את כולם. עתה, לדבריה, היא חשה כי אינה יכולה לעמוד מנגד, והחליטה לקפוץ לביצה הפוליטית.

לירן אבישר בן חורין, לשעבר מנכ''לית משרד התקשורת / צילום: רפי קוץ

בפוסט שפרסמה ברשתות כתבה טרנר כי "כמעט שני עשורים הייתה לי הזכות לעבוד כמשרתת ציבור בתפקידים בכירים במשרדי הממשלה. הייתי חלק, כדרג מקצועי בכיר, מתהליכי קבלת החלטות הרות גורל בעיצוב המדיניות החברתית והכלכלית, הובלתי והוצאתי אל הפועל פרויקטים ורפורמות משמעותיים לאזרחי המדינה. ברור לי שהמעבר מדרג מקצועי בכיר למנהיגות פוליטית הוא קפיצה קדימה. אני נכונה לאתגר, עם הידע והניסיון המשמעותיים שצברתי, עם מצפן מכוון היטב והרבה לב".

אבישר בן חורין, שהצטרפה בדצמבר 2023 לקרן קיסטון הפועלת בתחום התשתיות, כיהנה בין השנים 2020-2023 כמנכ"לית משרד התקשורת תחת השר יועז הנדל. בתפקידה הובילה בין היתר את פריסת הסיבים האופטיים והייתה אחראית על ביטול הפיצול בין ספק לתשתית אינטרנט. "יש רגע שבו אי-אפשר להתלונן בבית על מה שקורה כל הזמן. אפשר לשנות את המדינה, ואנחנו נשנה את המדינה", אמרה בסרטון שפרסם היום בנט.